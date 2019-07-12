香港示威再现 抗议水货客

（德国之声中文网）周六（7月13日），数千名抗议者聚集在大陆游客和购物者较为集中的上水。端传媒报道，本次示威主题为"光复上水"，大约在下午15点多开始，主办方公布游行人数为三万。示威期间警民发生冲突，警方动用胡椒喷雾。

上水有数十家药店和化妆品店，是内地水贩经常光顾的地方。他们在香港抢购商品，然后在内地转卖。

法新社一名记者表示，一名示威者头部受伤流血，抗议者用水瓶清洗眼睛里的胡椒喷雾。

一个多月来，香港发生了大规模的和平"反送中"抗议活动，示威曾发生一系列抗议者与警方的暴力冲突事件。

香港主权回归中国22周年纪念日的当晚，示威者冲破立法会的玻璃门，一度占领立法会议事大厅。

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尽管港首林郑月娥中止了在立法会的审议程序，并于本月初称其已"寿终正寝"，但民众的怒火依然难以平息。不满情绪已经演变为一场更广泛的呼吁民主改革、阻止自由度下降的运动。

水货贩是一个长久的问题。许多当地人抱怨每天人山人海，影响民生，另外，随着贸易的不断增加，租金也水涨船高。

有参加这次"光复上水"游行的居民指出，上水早就被水货客"占领"，大部分商店都是为水货客开的。也有人认为水货客和游客遗留大量垃圾，造成环境污染。

"香港01"援引参加游行的陈先生表示，现在上水到处都是化妆品店，药房、名表店，居民想买只柑桔都难。反送中游行或给港民的抗争带来启发。参加游行的莫小姐指表示，自己也参加了其他的示威。她表示，反修例运动令她看到香港人难得的团结，令大家将社区问题一起提出诉求。

文木 / 王凡 （法新社等）