香港示威再爆流血冲突 中联办主任:坚守「一国两制 」

(德国之声中文网) 新任驻港中联办主任骆惠宁1月20日在《人民日报》发表文章，引用中国国家主席习近平去年12月出席澳门回归典礼时发表的谈话，表示中联办会贯彻习近平的理念，与特区政府和各界人士全力止暴制乱、恢复秩序， 并认真思考围绕一国两制体系的重要问题，包含该如何坚持、巩固与发展。

骆惠宁写道：「始终坚定『一国两制』制度自信，是香港社会在前进道路上战胜一切风险挑战的关键所在。 习近平主席深刻指出，只要对『一国两制』坚信而笃行，『一国两制』的生命力和优越性就会充分显现出来。 」

他這篇文章在香港集會爆發流血衝突後發表格外引人注目。前一晚，香港示威者再次舉辦活動，也再次和平開始暴力收場。香港特区政府发言人周日在集会后表示，对于示威群众要求外国政府干涉香港事务及实施制裁表示「极度遗憾」。



「天下制裁」集會

香港「民间集会团队」周日下午在中环的遮打花园举行了「天下制裁」的集会。上万名示威者出席了此次集会，为争取民主政治改革，呼吁各国实施制裁法案。港警也派出大量警力驻守集会现场及附近的地铁站。

集会进行过程中，港警在现场不断随机拦查参与市民与现场记者。其中，港警两度盘查香港《立场新闻》的记者，甚至将其中一名记者的身分证挡在直播镜头前，暴露记者的身份细节长达一分钟之久。

根据香港电台报导，集会进行约两小时后，一名便衣警察突然向主办单位表示，由于现场出现暴力情况，要求他们立即终止集会。主办方要求便衣警察出示委任证，但便衣警察一开始拒绝配合。双方争执一段时间后，一群不明人士突然袭击该名便衣警察，导致他被打得头破血流。警方从邻近的长江中心外朝事发地点发射催泪弹来驱散现场民众。

主办方「民间集会团体」的发言人刘颖匡向现场媒体表示，便衣警察在现场群众情绪激动后才出示证件，所以他认为该警察仍须付最大责任。港警在刘颖匡结束与媒体谈话后，将他拘捕。香港01报导，港警表示，至少有两名警察在现场与主办方沟通期间，突然被大批示威者以木棍等武器攻击，导致头部流血。港警在脸书的声明中写道：「暴徒行为令人髮指，警方必定严正执法，将施袭者拘捕。 」

此外，港警也说，由于主办方违反「不反对通知书」的协议，没有维持现场秩序，因此拘捕刘颖匡。香港电台报导指出，昨日的冲突导致4名港警受伤，警察也在集会现场逮捕了8名男子。

记者遭胡椒喷雾伺候

周日晚间在大埔与旺角陆续传出零星的意外事件。《香港01》报导，在晚上8点左右，有不明人士朝大埔警署投掷4枚汽油弹，但未造成人员伤亡。 港警除了谴责危险行为外，也表示先将该案暂时归为「纵火」，交由大埔警区刑事调查队跟进。

接近10点30分，有黑衣人在旺角发起快闪堵路行动，堵住了旺角区域多条街道。防暴警察到场后，在附近的巷口制服了一名男子，并要求现场记者退回人行道。但在记者退回人行道后，警察依旧要求记者后退。过程中，港警多次举起蓝旗及向记者群喷胡椒喷雾，导致多名摄影记者遭喷中眼睛，甚至有记者当场因不适而呕吐。

根据香港电台报导，多名记者在遭港警的胡椒喷雾袭击后，进到附近一家仍在营业的手机店，让急救人员替记者洗眼睛。但防暴警察却进到店内，将一名女记者拉到店外，表示他们要驱赶店内所有记者和急救员。当香港电台记者要离开现场时，警方朝该记者的脸喷了两次胡椒喷雾，导致该名记者感到不适。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)