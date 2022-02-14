 香港確診個案持續飆升 習近平要求港府負責 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2022

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时政风云

香港確診個案持續飆升 習近平要求港府負責

香港26日通報的新冠確診案例再度飆升，目前已知有超過4千起確診案例與超過3千例初步確診案例。中國國家主席習近平也指示港府負起抗疫的責任，盡快讓疫情受到控制。

China I Coronavirus in Hongkong

香港的新冠疫情持續延燒，周三通報超過4000起確診案例與超過3000初步確診案例。

(德國之聲中文網) 根據多家港媒報導，繼週二 (2月15日)香港通報1619起新冠確診案例與5400例初步確診案例後，香港16日) 通報4285例確診案例與超過3000例的初步確診案例。香港的醫管局設立了7間診所專門服務確診或初步確診的病患，16日正式開始運作。

在香港疫情持續延燒的同時，香港《文匯報》16日報導，中國國家主席習近平對香港抗疫做出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，做到三個「一切」和兩個「確保」，把盡快穩控疫情當作最重要的任務。

報導引述習近平的談話說，港府應「盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，以及採取一切必要的措施確保市民的生命與健康安全」。

習近平也重申，中國中央的有關部門與地方要全力支持與幫助港府做好防疫工作。中國國務院副總理韓正則指示中國中央有關部門和廣東省解決港府提出的升香港核酸檢測能力、支援快篩試劑等醫療物資、協助建立社區隔離與治療設施、保障生鮮食品等生活必備品供應，以及選派防疫專家到香港指導。

此外，該報導還稱中國政府將成立工作協調機制，由港澳辦與中國國家衛健委起頭，中國中央的有關部門與專家、廣東省跟香港特區政府三方面共同組成。《文匯報》的報導最後指出，有消息顯示廣東省政府近日已專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對香港物資供應等工作，做出具體部署。

專家：未接種疫苗的人盡快接種

面對持續快速擴散的香港疫情，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良向《香港電台》表示，綜合目前的確診與初步確診數字，過去7天約有17000例的陽性個案，而醫管局的所有設施都已用盡，除了超過3600人入住醫院與其他治療設施外，目前仍有超過1萬名個案滯留社區。

Afrika-China-Beziehungen | Xi Jinping

中國國家主席習近平對香港抗疫做出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，做到三個「一切」和兩個「確保」，把盡快穩控疫情當作最重要的任務。

他說，香港醫管局初步統計顯示，目前有8000起個案屬於高風險、需入院的個案，而要入院的65歲以上長者約有1000人。由於目前有很大一部分的這些長者並未接種疫苗，何栢良預估未來一週，有一定比利的這些長者會出現重症，這會讓香港的住院與深度治療的需求進一步攀升。

他指出，目前香港仍有161萬人尚未接種第一劑疫苗，而兒童接種疫苗的情況也仍不理想。他呼籲港府動員私人醫療人員至學校、安老院舍、兒童院舍接種新冠疫苗，在未來的4至6週為尚未接種疫苗的人打針。何栢良說從國外的經驗來看，若香港能在短時間內推高疫苗接種比例，對於降低疫情會有很大的幫助。

澳門要求港台入境出示疫苗接種證明

DW.COM

香港的本土新冠疫情持續延燒，特首林鄭月娥15日向媒體表示，沒有計劃要封城，但港府會繼續執行「動態清零」。有部分專家呼籲港府考慮封城，稱此舉才能有效控制疫情。

香港两周多来新冠确诊病例持续攀升，累计已有超过10000多宗新增本地感染。特首林郑月娥表示，第五波疫情来势汹汹，大大超出了特区政府的应对能力。特区政府定当竭尽所能，以“动态清零”为目标，用好中央在抗疫经验上的指导和人力物资的支援。

香港周六公布新增确诊病例1514例，创下新的纪录，已向中国内地寻求支持，或建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施。

有鑒於香港新冠疫情持續惡化，澳門政府在16日凌晨宣布，自2月21日起，從香港或台灣入境的人要有新冠疫苗的接種證明，這項規定適用於12歲或以上人士，而不適合或不能接種疫苗的人士，則需有醫生證明，才能登上至澳門的交通工具。

此外，入境澳門目前仍須接受集中隔離防疫措施。從香港入境要隔離14日，且入境21日內不能出境至中國內地。從台灣入境澳門的人士則需隔離21日。

另一方面，《香港電台》在報導中指出，廣東省委常委會暨省新冠肺炎防控領導小組15日召開會議，指出應堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」的總策略與「動態清零」總方針，根據情勢優化廣東省、香港與澳門的聯防聯控，並確實防範疫情輸入的風險。

(綜合報導) 

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