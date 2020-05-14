香港研究证实：戴口罩可降低新冠传染率

（德国之声中文网） 香港大学微生物学系讲座教授袁国勇周日发表最新研究结果指出，从仓鼠实验中证实，戴口罩可以减少新冠病毒的传播。

袁国勇的团队以仓鼠作为实验对象，将带有病毒的仓鼠与健康仓鼠放在空气流通的两个相连的笼子中，并在笼子之间以外科口罩分隔，以风扇模拟风向，将感染病毒的仓鼠空气流至健康仓鼠的笼子中。研究团队发现，健康仓鼠经由非接触感染的机率降低超过60%。若没有外科口罩分隔，一周内有三分之二的健康仓鼠感染病毒。

实验显示，将口罩放在带病仓鼠的笼子中，感染率降低超过15%；若在健康仓鼠的笼子中设置口罩阻挡，感染率可降低约35%。这也显示染病者佩戴口罩更能有效降低病毒传播。

此外，在放置口罩隔绝后，经由非接触传播而感染的仓鼠临床症状较轻微，体内的病毒数量也相对较少。据香港媒体报道，这份研究结果将发表于国际期刊《临床传染病》。

袁国勇对记者表示，实验结果显示，无论感染者是否出现症状，戴口罩至关重要。他也指出，全民戴口罩非常重要，因为人们已经知道，许多感染者并不会出现症状。

他呼吁香港人即使夏日到来也不应该松懈，要坚持在室内佩戴口罩。"你佩戴口罩，就算感染到，病毒的数量会较低，病发的时间会较迟，让我们有时间提供抗病毒药物，可以降低死亡率，痊愈效果亦会更好。"

传染病权威专家袁国勇是2003年全球首位确认"非典型肺炎"（SARS）的病原体为冠状病毒的学者。拥有SARS抗疫经验的袁国勇在新冠疫情初期便建议香港全民戴口罩。

当时世卫组织和许多外国卫生当局仍不认同大规模戴口罩的必要性。在新冠肺炎爆发的四个月后，香港的新冠感染率已经获得控制，1000多人感染，4人死亡。专家认为民众普遍戴口罩、高效率筛检、追踪和治疗是香港能有效控制疫情的主因。

张筠青/李鱼（法新社等）