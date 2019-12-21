香港知识分子的希望：对抗北京有赖特朗普

(德国之声中文网)美国星条旗，写有"USA"的标语牌，头戴特朗普小帽的香港抗议人士：只要香港举行抗议活动，就能在人群里看到它们，比如11月底感恩节的一次活动期间，人们甚至还听到美国国歌。

一名抗议者对记者说，"我们尝试所有手段，让我们的政府和世界其他国家看到，我们理应得到自由和民主，因为这是我们曾得到的许诺。美国倾听我们的呼声。因此，我们要对美国总统、参议员和议员说一声'谢谢！'"

最晚特朗普今年11月签署了公开支持香港民主运动的议案后，许多香港抗议者把美国总统当成了他们心目中的英雄。香港专栏作家潘东凯（Gordon Poon）认为，特朗普以及美国国会议员是他们同北京政府进行斗争中的盟友。

他说，"我并不特别喜欢美国人。我也不会挥舞美国国旗。但冷静观察的结论是，人们需要美国的帮助，只有这样，才能将同独裁的斗争长期、和平地进行到底。"

潘东凯当然知道，欧洲大部分知识精英根本无法支持特朗普以及美国共和党。他说，这当然很可惜，而最根本的问题由此被忽略，因为欧洲最重要的对手不在华盛顿，而在北京。

潘东凯强调，他批评的不是作为国家的中国，更不是它的千年文明，而是自1949年以来在中国执政的共产党。同许多香港知识分子一样，潘东凯坚信，全球范围内，只有美国人能够抗衡中国不断增长的影响力。

抗议活动中的一个场面

他说，"我们不会天真地相信美国会为我们、为香港的民主运动做出牺牲。但有一点是清楚的，美国依然非常强大，是一个政治上、经济上、文化上以及军事上的强权。只有特朗普能够打败北京的霸权。"

另一名22岁的示威者对记者说，香港和美国分享自由与人权等共同的价值观："这里特朗普并不重要。重要的是帮助我们的美国参议员和议员们，比如议长佩罗西、参议员卢比奥等。如果我们在抗议活动中挥舞美国国旗，是想告诉美国政府和国会，我们在同北京的斗争中需要他们的协助。"

中国国家媒体在报道香港抗议活动时，美国国旗以及特朗普标语出现的频率相当高。它证实，中国党政宣传机器怎样讲述香港抗议事件，它们自一开始就声称香港的示威活动受到西方国家的操作，首当其冲自然是受到美国操纵。由此，抗议活动当中的亲美行为对于北京统治者而言可谓正中下怀。