香港看以哈衝突:自我審查、民間關注與反戰訴求

(德國之聲中文網)全球多個城市在週末出現示威要求以哈停火,香港也有小規模請願,聲援巴勒斯坦人。自稱為「一眾推動反戰的香港人」的組織「反戰動員」6名成員於週六(11月4日)到以色列駐港總領事館樓下,默站3分鐘悼念和宣讀聲明,「譴責以色列政府屠殺巴勒斯坦人」,要求立即停火和反對美國軍事介入。獨立媒體報導,現場有少量便裝港警戒備。

如今,香港「反戰動員」組織成員攜同數米長、印有自十月開戰以來近7000名巴勒斯坦死難者的名單到場,並手持「Stand with Palestine」(與巴勒斯坦同一陣線)、「以軍摧毀加沙」、「巴人流離失所」等字句。也有成員舉起「From the river to the sea, Palestine will be free」(從河流到大海,巴勒斯坦將獲得自由)標語。這句口號所表達的含義是巴勒斯坦國的領土應該從約旦河一直延伸到地中海岸,排斥以色列的存在權,在包括德國在内的許多國家被視為反猶主義口號。

團體的臉書專頁在事後發帖文,指希望表達「對以色列實行種族滅絕的抗議」,和連結其他國家如英國的反戰運動。他們寫道:「就算巴勒斯坦與我們的語言不通、文化不同,當強國如以色列利用媒體喉舌,企圖抹去巴勒斯坦數十年遭受以色列殖民的歷史,我們必須直視真相,堅守反對侵略戰爭的立場。」

在控制加沙地帶的哈馬斯10月7日對以色列發動恐怖襲擊後,以色列軍方的目標就是徹底摧毀該極端伊斯蘭主義組織及其軍事陣地,包括其地下掩體系統。哈馬斯被歐盟、德國、美國和其他西方國家及多個阿拉伯國家列為恐怖組織。

加沙人道講座突遭大學取消

香港恒生大學有少數族裔學生組織原訂於上週一(10月30日)舉行講座,主題是加沙人道危機,邀請中文大學學者傅健士(James Frankel)主講。但在講座舉行前數小時,傅健士突然獲告知恒生大學校長取消了該活動,但沒有解釋原因。

傅健士向DW透露,事發後兩天即11月1日,有參與統籌該活動的學校教職員去信予他致歉。DW記者看過該電郵,對方形容在講座舉行當天的早上,校方對「非常猛烈的校外反應和預期之外的狀況」感到「措手不及」。因此在內部討論後,校方認為那不是舉辦講座的合適時機,「以避免進一步反對、衝突和混亂」。不過,信中沒有提及反對者的理由和身份。

在接受DW訪問時,傅健士坦言至今仍對事件感到沮喪,不滿校方的說詞模糊不透明。他說:「這是我在香港第一次感到被禁聲、無法自由表達自己和履行教育的職責,我從未試過被告知不能教或寫任何東西。」恒生大學發言人事後僅對外確認,當天一個講座暫停舉行。

傅健士是美籍猶太裔學者,他本人是伊斯蘭教徒。九年前他到香港中文大學教書,現職中大文化及宗教研究系副教授、伊斯蘭文化研究中心主任。

他沒想過如此小型、以人道主義為題的校內活動竟引來騷擾,亦對校方反應感到震驚,認為審查行徑反映香港「不再是言論自由堡壘」。他認為受香港近年的社會動盪及政治氣候影響,港府和大學管理層明顯想避免一切可能騷動公眾的抗議或不穩事件。

以色列駐港總領事:中國社媒增反猶太言論

自新一波以哈衝突爆發,傅健士接到愈來愈多活動邀請講解事件背景和現況,大部分由民間團體舉辦;除了恒生大學事件,他在其他院校或場合暫時沒有遭遇阻撓。在訪問當天,他到九龍清真寺向穆斯林群體和公眾主持另一個講座。

香港的猶太和巴勒斯坦人口並不多,其中猶太人約有5000人。依他觀察,雙方暫時沒有出現明顯的仇恨行為,而普遍公眾沒有特定立場或認識不深,但愈來愈多港人希望了解衝突的歷史脈絡。「我見到不少港人在作出黑白分明的取態之前,渴望先獲得更多知識,這是值得尊重的,也因此我自覺有責任教育公眾更多。」

而自開戰以來,以色列駐港澳總領事藍天銘(Amir Lati)召開過記者會,並投稿至本地媒體如明報、香港01,闡述以方的立場。本月初刊於香港01的一篇評論文章中,藍天銘除了批評哈馬斯,也主動提及中國的網上輿情出現煽動性和反猶太言論。

藍天銘寫道:「不幸的是,最近我們也目睹了中國社交媒體上反猶太主義的惡毒言論和文章的增加。 中國人和猶太人多年來一直互相欣賞,我們都是世界上兩個最古老的文明國家,為人類的福祉做出了許多貢獻,反猶太主義從來沒有在中國出現。看到中國各地社交媒體上出現這種煽動性言論,真是令人失望。」









傅健士分析,中國內地不少民眾不理解以巴關係的複雜性,不可靠和不平衡的資訊來源也影響了他們的判斷。他指出,近年中國網絡亦存在不同敵視穆斯林和阿拉伯人的言論,不少人對於局勢背景的認知仍屬淺薄。

對於反猶太言論冒起,他認為也關乎中國民族主義情緒,以及北京偏向支持巴勒斯坦的取態。「有些民眾認為,為了應對與西方角力,巴勒斯坦應該自然地被視為中國盟友。他們覺得要支持中國,最好是支持美國的所謂『敵人』。」



