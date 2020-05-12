香港监警会出台调查报告

（德国之声中文网）香港监警会周五（5月15日）公布了警察处理反送中抗议活动的报告。德新社认为，这份期待已久的"寻找事实"的报告在很大程度上是在为警员开脱。本来这份报告计划于今年1月公布。

香港监警会的全称为"独立监察警方处理投诉委员会"（IPCC），是一个专门监控警察的机构。该机构在周五推出的调查报告中指出，监警会对反送中抗议活动做了专门审视，警方在6、7和8月这些局势紧张的月份里，处理某些事件的手法"有改善空间"，建议检讨对警员的某些培训，尤其针对情报监控以及突发事件的评估和处理方面。报告还提出，应对处理公众活动的警员定期进行资格认证。报告总体上肯定了警方的措施，认为警员面对的是类似城市游击战式的攻击行动，其破坏力强，充满暴力，已近乎恐怖主义。

元朗白衣人7月22日凌晨

该报告的调查员追踪了6个事件，包括"元朗事件"、冲击立法会、7.21等事件。去年7月21日午夜前，元朗车站出现数十手持棍棒的白衣人，他们对示威者以及当地平民实施了无差别攻击，造成数十人受伤。报告批评元朗事件中，警方在报警后40分钟才赶到现场，但结论是警方的"指挥结构"有问题，而不是与白衣暴徒沆瀣一气。

报告一共提出了52条改进建议，但否认香港警署存在制度性问题。它的结论是，"从本次审视所收集的事实可见，警方在过去多月处理示威活动时使用武力，是为应对示威者的非法行动，以及遭暴力示威袭击时保护自己及他人。"

香港监警会主席梁定邦对德新社表示，"我坚信，作为暴力机关，香港警察在执法过程中是遵守法律的，当然很多措施不够完美。" 早在去年8月梁定邦就说过港警执法"不完美、可接受、要改善"的话。

至于这份报告的可信度，人们会记起去年12月撰写报告期间，该会5名外国专家集体请辞，其中一位专家公开抨击监警会缺乏独立调查的能力，难以满足香港人民的期待。该会的成员全部由香港特首委任。

自从去年6月香港爆发反修订引渡条例的抗议活动以来，已有大约8300人被捕，超过1600人以私藏武器、参与骚乱、破坏公共秩序等罪名被起诉。周五第一桩与反送中有关的法庭判决出炉，22岁的当事者因参与冲击立法会被判4年有期徒刑。