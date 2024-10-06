香港的贫富差距5年内翻了一倍多

香港750万的人口中，超过139万人生活在贫困中，其中58万为老年人。

（德国之声中文网）根据乐施会周三（10月2日）发布的一份报告，香港最富有家庭的收入如今是最贫困家庭的80倍。这一数字在5年内翻了一倍多。

全球金融中心之一的香港，经常登上世界最昂贵城市的榜首，多年来，财富分配不平等问题一直未能得到控制。

中国国家主席习近平在内地提出共同富裕的口号，他也要求香港解决好民生问题，促进社会经济的流动，对此，香港政府承诺将进行"有针对性的扶贫"。

不过，乐施会香港分会周三的报告指出，疫情后贫困老人的数量继续上升，贫富差距也在扩大。

今年第一季度，最贫困的10%家庭每月收入仅为1600港元，而最富有的10%家庭的收入是其81.9倍。作为比较，2019年时两者之间的贫富差距是34.3倍。

数据还显示，在这座拥有750万人口的城市中，超过139万人生活在贫困中，其中58万是65岁以上的老年人，比疫情前上升近43%。

乐施会港澳台项目总监黄硕红对香港0一表示，相关的老年贫困者多没有工作收入，而强积金在2000年才开始，他们退休前积累的强积金不很多，加上没有很多积蓄，部分人没有子女，所以他们的生活普遍很困难。

乐施会认为，老年人贫困化现象在迅速恶化，"不论香港的贫困人口，还是贫困率都在上升。我们认为这应该为社会敲响警钟。"

(法新社、香港01等)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。