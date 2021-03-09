香港电影《少年的你》入围奥斯卡最佳国际长片奖

（德国之声中文网）第93届奥斯卡金像奖在周一（3月15日）公布最终入围名单，香港电影《少年的你》（Better Days）入围最佳国际影片奖的最终五强，也成为当中唯一的华语电影。此外，以香港反送中为题材的纪录片《Do Not Split 不割席》入围最佳纪录短片最终五强; 中国导演赵婷也以《无依之地》(Nomadland)狂扫奥斯卡六项大奖入围。

代表香港角逐奥斯卡的青春爱情犯罪电影《少年的你》改编自中国网路小说，该片由在香港出生的导演曾国祥执导丶演员周冬雨和易烊千玺主演。香港Tatler指出，这部片是代表香港提交参奖奥斯卡的电影当中，第三度获得认可。

此前，由张艺谋执导的《大红灯笼高高挂》和陈凯歌执导的《霸王别姬》分别代表香港获得第64届和第66届奥斯卡最佳外语片提名。

今年奥斯卡最佳国际影片入围名单还包括丹麦电影《醉好的时光》(Another Round)丶香港《少年的你》丶罗马尼亚《一场大火之後》(Collective)丶突尼西亚《卖皮肤的人》(The Man Who Sold His Skin)和波士尼亚《艾达去哪儿》(Quo Vadis, Aida?)。

纪录片《Do Not Split 不割席》由挪威导演Anders Hammer执导，短短30分钟的纪录片以香港反送中运动为题材，记录了抗争者的决心。

中国导演赵婷执导的《无依之地》虽然非讲述中国故事，但此片也进入了最佳电影丶最佳导演丶最佳女主角丶最佳改编剧本丶最佳影片剪辑奖等六项大奖最终入围名单。

香港《少年的你》上映一波三折

2019年10月在中国上映的《少年的你》，最终获得超过15亿人民币票房的成绩，位列2019年中国电影票房总榜的第九位。但，该片上映之路并不顺利。

原来，该片入围了2019年2月举办的德国柏林影展，影展网站当时形容，该部电影表现了两名年轻人如何在今日中国受到社会与政治力量的拉扯。然而，该片临时因「後期制作原因」退展引发关注，美国媒体《Variety》当时引述消息来源指，在中国政府加强了审查与文化控制之际，此部电影没有通过中国官方的许可。

《Variety》 指出这部电影是相当有力的通俗剧，不仅加入了学校霸凌的故事，也谈及了不般配的爱情。但，「对於时刻警觉保护中国形象的中国官方来说，这就像是一杯很不舒服的鸡尾酒（an uncomfortable cocktail），口味几乎太过猛烈。」

该媒体说，导演曾国祥来自香港，但是整部片都在中国拍摄，而且两位主演也都来自中国大陆，这也引发了该部电影是否能代表香港的争辩。中国方面今年则选了由导演陈可辛执导丶爱国形象更鲜明的《夺冠》（原名：《中国女排》）作为电影代表，只不过该片并没有进到最终十五强名单。

《无依之地》入围六奖 但风波不断

中国导演赵婷不久前才以她所执导的《无依之地》获得了金球奖最佳导演奖，成为首位获得该奖项的亚洲女性。这次她又藉由该入围六项奥斯卡大奖，英国《新音乐杂志NME》甚至认为该片将会横扫今年的奥斯卡奖项。

《无依之地》讲述的是美国流浪者的故事，但在中国引起巨大风波，赵婷迅速地由中国官媒所赞扬的「中国的骄傲」转变为「辱华」。她在2013年接受美国Filmmaker Magazine采访时指称中国是一个「遍地谎言」的地方，这段过往为该部电影引来了中国的审查，许多与《无依之地》相关的中文检索在中国的社群媒体平台上遭到了屏蔽。

台湾《阳光普照》止步15强

台湾电影《阳光普照》与香港《少年的你》同被列为今年奥斯卡最佳国际影片的初选名单中，《阳光普照》却在这里停下了脚步，没能前进奥斯卡颁奖典礼。

这部由台湾导演锺孟宏执导的剧情长片，讲述一个平凡家庭当中的叛逆小儿子与朋友砍伤人之後进了少年辅育院，为家中引来了一连串风暴。锺孟宏在接受台湾《天下杂志》采访时曾说：「从一个分崩离析的家庭中，我看到自己的家丶看到台湾社会，看到很多东西。」

「这部电影我们印象中最迷人的就是你的视觉的风格。」曾获得奥斯卡最佳导演奖的台湾导演李安在与锺孟宏的一次对谈中赞许这部电影诡异丶诗意与虚无飘逸的感觉，「非常的台湾味！」

李玟仪/杨威廉 (综合报导)

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