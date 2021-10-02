香港电影：不只是功夫片和惊悚剧

（德国之声中文网）王家卫的视觉盛宴、吴宇森和杜琪峰的快节奏动作片、双重戏惊悚片和惊心动魄的武侠大片：几十年来，香港电影一直广受欢迎，并一再为国际电影提供了重要推力。美国导演塔伦蒂诺（ Quentin Tarantino ）曾在接受《南华早报》采访时说："我不只是香港电影的粉丝。我也在钻研它。"其他有影响力的美国电影人，如沃卓斯基姐妹（ Wachowskis ）（《黑客帝国》）也在自己作品中引入了香港电影艺术元素。

港片不只在视觉上令人惊叹兴奋或具爆炸性，而且常以含蓄手法引人入胜。英国殖民统治156年后，1997年，这个作为特别行政区回归中国的耀眼大都一再能找到进入电影情节的途径，-有时相当明显，有时十分微妙。香港电影常触及中国禁忌话题，例如同性恋、精神疾病或民主运动。

挪威导演哈默 (Anders Hammer) 的美国/挪威电影《不要分裂》（Do Not Split 又译不割席）(2020) 反映了 2019 年香港大规模民众示威和警察对民主活动家的残酷镇压

审查威胁

这一切现在可能已然结束：2021 年 8 月，北京控制的香港当局推出一项新审查法，涉及所有新旧电影。相关负责人称："任何公开放映的电影，无论是过去、现在还是未来的，都必须经过审批。" 对香港电影人、对世界各地的电影迷们，这不啻毁灭性消息。

中国的审查制度正危及一个有悠久传统的电影业。19 世纪末， 卢米埃尔兄弟（ Lumière ）为首的一个团队在这个当年的英国殖民地展示了第一部投影片后，1909 年，首部香港故事片便制作完成。随之，紧随上海，一个热闹的电影市场在香港问世。

大动作

1970年代，凭着精湛的功夫片，香港电影在国际舞台登堂入室。与武术传奇李小龙合作的电影在全球引起轰动，对武术的热情至今余绪袅袅。 1980年代，成龙追随了1973年去世的同胞的脚步。不过，尽管扬名天下，他在香港民主运动的支持者中极不受欢迎，因为他毫不掩饰自己的北京爱国主义。在 2009 年的一次新闻发布会上，成龙说，台湾、香港自由太多所以乱，"中国人是需要管的"。

70年代 李小龙的电影引起轰动

如今依然活跃的影人们八、九十年代纷纷涌入武侠片推开的大门，并最终巩固了香港电影在世界上的地位。在凭借《杀手》（1989 年）取得突破 30 多年后，吴宇森还通过《原子金发》或《约翰威克》（又译：《疾速追杀》）系列等动作片树立了审美标准，不仅轰动好莱坞影星，对独立电影也产生影响。

颠覆诗篇

几乎与吴同时，王家卫也广为人知。这位屡获殊荣的导演兼电影制作人的《重庆深林》（1994 年）或《花样年华》（2000 年）等佳作给人留下印象深刻--均已成为符合黑色电影和新潮电影传统的永恒经典。它们描写未实现的爱情和追求，是对家乡香港之爱的电影宣言。

《无间道》天台上的这一幕 如今仍然是影迷心中的yyds

刘德华和麦可的惊悚片《无间道》（2002）是香港电影颠覆力量的一个例子。在这部新黑色电影中，代表了法律不同侧面的两个男人之间出现一场致命的猫捉老鼠游戏。该作是在1997年香港被英国移交给中国几年后拍摄的，两位主人公的身份危机反映了香港社会的动荡。凭借对《无间道》的重新诠释，好莱坞老将斯科塞斯凭借《无间道风云》（The Departed）在 2007 年赢得了四项奥斯卡奖和一项金球奖。

不畏艰困

近期，尽管当局施加越来越大压力，，香港一些勇敢的电影人仍在尽可能长的时间里恪守艺术自由。由多位导演的五集短剧组成的政治讽刺剧《十年》（2015 年）将剧情投放至 2025 年。剧中有必须通过普通话考试的出租车司机、在英国大使馆前自焚的激进分子，以及监控成年人的身穿军装的少年。尽管资金薄弱、放映机会很少，该片在香港获巨大成功。但在中国内地，该片遭禁。

导演王俊的《疯狂世界》（2016）深入审视当下香港社会的深渊。一位因躁郁症而失业的前金融分析师结束了在精神病院的治疗。当卡车司机的父亲不愿照顾回家后的他。作品质疑人们处理心理健康问题的方式、质疑上帝的存在，--因此引发了争议。

取材现实生活

纪录片《消失的档案》（2017）讲述1967年反抗英国殖民统治的动乱。动乱导致51人死亡，1000多人受伤。由于影片同时探讨了中国政府的角色，不得不自费制作的导演罗燕薇只得到私人捐助者的帮助。她也无法找到发行商。亲民主的香港人通过购买该片大量 DVD 提供支持。

香港本土派政治人物梁天琦被判处六年有期徒刑

林子颖的纪实影片《地厚天高》（2017）描述受当局迫害的年轻香港"本土派"政治人物梁天琦多年心路历程。该作品在台湾国际纪录片电影节上获奖，但被禁止在香港的商业电影院放映--理由是，它"粉饰暴力"。2018年，因被裁定犯骚乱罪，梁天琦系狱。

电视剧《中英街1号》（2018）将1967年的动乱与2014年的雨伞革命作对比，引伸警察暴力等主题。该片也得不到任何官方资金支持。据称，因过于"非商业化"，它也被香港国际电影节拒绝。然而，在日本大阪亚洲电影节上，该片获得最重要奖项。

在香港被禁 在日本获奖的电影《中英街1号》

香港及其命运现在也引起了世界其它地区的电影制作人的关注。挪威导演哈默 (Anders Hammer) 的美国/挪威电影《不要分裂》（Do Not Split 又译不割席）(2020) 反映了 2019 年香港大规模民众示威和警察对民主活动家的残酷镇压。该片获 2021 年奥斯卡最佳纪录片短片提名。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。