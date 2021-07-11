 香港电台禁用″台湾总统″、″中华民国″等词 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2021

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时政风云

香港电台禁用"台湾总统"、"中华民国"等词

香港公广媒体香港电台发表内部公告，将不在台湾相关报导使用“中华民国”、“国立”及“行政院”等用词，而是以“台湾地区/当局领导人”、“台湾行政机关”代替，谨守一个中国原则。

China I Radio Television Hong Kong (RTHK)

（德国之声中文网）香港的公共广播机构香港电台7月20日发表内部公告，此后针对台湾官员及部门的称谓，将使用“台湾地区/当局领导人”、“台湾行政机关”称呼，以遵守一个中国的原则。该内部通告由广播处长李百全发出，副处长冯建业代行。

“推广一国两制及国民身份认同”

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香港电台换班後不足两个月， 一连串整顿行动的密度和力度皆出乎外界预期，甚至连内部也始料不及。但北京的目标似乎不止於此，接连针对苹果日报等敢言媒体的指控，令人关注是否另一场更大暴风雨的先兆。

香港正经历着史无前例的政治动荡，媒体业也不例外。多年来角色争议不断的香港电台，在反修例运动後成为箭靶之一。近日港府公布港台的检讨报告，勾勒出香港公共广播的未来——究竟是出路或末路？德国之声访问业者和学者，探讨它对港台及传媒生态的冲击。

去年主持的节目被关闭，半月前再遭香港电台解雇：前《头条新闻》主持人曾志豪已出走香港，落脚台湾。

刚刚经历领导层“换血”的香港电台遭遇一系列节目整改，近日电台方面开始将YouTube频道上播放超过12个月的影片下架，其中王牌纪录片栏目《铿锵集》成为“重灾区”之一。不少网民呼吁大家下载影片备份，以“保留历史真相”。

香港电台近日风波不断，继日前自由记者蔡玉玲因制作节目被法院判定虚假陈述罪後，该台节目《铿锵集》的监製李贤哲传出因被告知往後只能报导民生议题而决定递出辞呈。

该通告提到，香港电台作为公共广播机构及政府部门，在提及台湾相关议题时应该注意用词，提供正确全面的资讯，“推广一国两制及国民身份认同”。香港电台发言人表示，“香港与台湾同属一个中国。特区政府一直按照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》、一个中国原则及中央政府处理香港涉台问题的基本原则和政策（「钱七条」）处理涉台事务。”

根据该通告，当报导台湾相关新闻时，一定不能使用“中华民国”、“国立”及“行政院”等用词，而是以“台湾地区/当局领导人”和“台湾行政机关”称呼，也不应该在任何情况下视台湾为主权国家。

香港电台在1928年开始运作，属于香港政府底下的一个部门，透过电台、电视和新媒体平台提供粤语、普通话和英语的新闻资讯。 2019到2020年间，香港电台制作的“反送中”相关专题报导和纪录片在世界媒体节、纽约广告节和人权新闻奖获得了不少奖项。

曾因称呼台湾最高领导人蔡英文“总统”被投诉

过去，通讯事务管理局办公室曾接获投诉，指香港电台在节目《新闻天地》中以“总统”称呼台湾最高领导人蔡英文。

香港电台也曾多次被建制派人士批评立场偏颇，2020年7月成立的港台管治及管理检讨专责小组今年初公布了检讨报告，指港台“编辑管理制度存在缺失”、“问责意识薄弱”。今年2月19日，港府突然撤换尚有半年便约满的广播处长梁家荣，由无传媒经验的民政事务局副秘书长李百全接任。

（RTHK、环球网、hk01）

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