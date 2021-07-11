香港电台禁用"台湾总统"、"中华民国"等词

（德国之声中文网）香港的公共广播机构香港电台7月20日发表内部公告，此后针对台湾官员及部门的称谓，将使用“台湾地区/当局领导人”、“台湾行政机关”称呼，以遵守一个中国的原则。该内部通告由广播处长李百全发出，副处长冯建业代行。

“推广一国两制及国民身份认同”

该通告提到，香港电台作为公共广播机构及政府部门，在提及台湾相关议题时应该注意用词，提供正确全面的资讯，“推广一国两制及国民身份认同”。香港电台发言人表示，“香港与台湾同属一个中国。特区政府一直按照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》、一个中国原则及中央政府处理香港涉台问题的基本原则和政策（「钱七条」）处理涉台事务。”

根据该通告，当报导台湾相关新闻时，一定不能使用“中华民国”、“国立”及“行政院”等用词，而是以“台湾地区/当局领导人”和“台湾行政机关”称呼，也不应该在任何情况下视台湾为主权国家。

香港电台在1928年开始运作，属于香港政府底下的一个部门，透过电台、电视和新媒体平台提供粤语、普通话和英语的新闻资讯。 2019到2020年间，香港电台制作的“反送中”相关专题报导和纪录片在世界媒体节、纽约广告节和人权新闻奖获得了不少奖项。

曾因称呼台湾最高领导人蔡英文“总统”被投诉

过去，通讯事务管理局办公室曾接获投诉，指香港电台在节目《新闻天地》中以“总统”称呼台湾最高领导人蔡英文。

香港电台也曾多次被建制派人士批评立场偏颇，2020年7月成立的港台管治及管理检讨专责小组今年初公布了检讨报告，指港台“编辑管理制度存在缺失”、“问责意识薄弱”。今年2月19日，港府突然撤换尚有半年便约满的广播处长梁家荣，由无传媒经验的民政事务局副秘书长李百全接任。

（RTHK、环球网、hk01）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。