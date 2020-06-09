香港电台应"正面""负责"地报道国安法

（德国之声中文网）香港电台顾问委员会6月10日召开了新成立的工作小组会议。德国之声了解到，在此次闭门会议上，香港电台顾问委员会直接向广播处长（总编辑）梁家荣传达希望制作推动国安法、探讨基本法以及培养国民身份认同感的节目，并要"正面"、"负责"地报道港版国安法的精神。

该顾问委员会主席陈建强在会后对外界表示，顾问委员会向香港电台提出希望制作推动港区国安法等节目，而没有就节目制作做出任何指示，只提出方向，包括用正面及负责任的态度去做。香港电台顾问委员会是政府委任的机构，现有13名成员，他们定期与电台管理层交换意见。惯常情况下，广播处长基本接受顾问委员会的建议，如不接受，必须提出强硬理由。

香港电台发言人随后告知，有关国安法的系列节目预计6月底播出，共20集，每集5分钟。该系列已在两三星期前开始策划，并非因顾问委员会的提议而制作。

违反《香港电台约章》？

要求香港电台"积极"、"负责"报道国安法的消息一经传出，22名香港电台节目顾问团成员立即倡议联署，促请顾问委员会停止干预电台编辑自主的原则。香港电台节目顾问团有百余名成员，其职能是监督电台的内容与提出相应的建议，成员来自社会各个领域和阶层。参加联署的成员认为，按照《香港电台约章》，顾问委员会不能介入香港电台的日常运作，是提出意见及听取报告的"咨询组织"，因此，新成立工作小组对节目指手画脚，"明显已超越《约章》的范围"。

联署信还写道，顾问委员会的做法事实上已变成"太上皇"，并"架空了广播处长"，指出"香港电台编辑自主是日常运作的核心"，"提示"制作港区国安法相关节目，"对维护公信力弊多利少"。

到目前为止，香港电台的记者还没有集体对制作系列国安法节目进行相关表态。根据德国之声得到的消息，有记者表示，他们对这一"精神"还需要一段时间来消化，毕竟如此高调通过顾问委员会发出"指示"的做法，迄今为止还从未发生过。他们说，会一如既往按照新闻专业的处理标准，采写、编辑以及处理每一个节目、每一条报道，他们的判断不会受到任何政治操控和商业利益的影响。

香港电台是当地重要的公共广播机构，经费由立法会年度审批后再由政府拨款。上月，港府下设的香港通讯事务管理局称收到总共3300多条投诉，指责该台电视节目"头条新闻"等恶意抹黑警队执法和政府抗疫。投诉被裁定有效后，通讯局向香港电台发出"警告"和"严重警告"，相关的节目即被叫停。