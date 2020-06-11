香港电台奉命「正面」报导国安法 工会反弹

（德国之声中文网）香港电台顾问委员（下稱顾委会）会6月10日召开了新成立的工作小组会议。德国之声了解到，在此次闭门会议上，香港电台顾问委员会直接向广播处长（总编辑）梁家荣传达希望制作推动国安法、探讨基本法以及培养国民身份认同感的节目，并要「正面」、「负责」地报道港版国安法的精神。

顾委会主席陈建强在会后对外界表示，已向香港电台提出希望制作推动港区国安法等节目，而没有就节目制作做出任何指示，只提出方向，包括用正面及负责任的态度去做。香港电台顾委会是政府委任的机构，现有13名成员，他们定期与电台管理层交换意见。惯常情况下，广播处长基本接受顾问委员会的建议，如不接受，必须提出强硬理由。

下令拍20集国安法节目

香港电台发言人随后告知，有关国安法的系列节目预计6月底播出，共20集，每集5分钟。该系列已在两三星期前开始策划，并非因顾问委员会的提议而制作。

消息引起香港电台员工反弹，有该台记者对德国之声表示，他们对这一「精神」还需要一段时间来消化，毕竟如此高调通过顾问委员会发出「指示」的做法，迄今为止还从未发生过。他们说，会一如既往按照新闻专业的处理标准，采写、编辑以及处理每一个节目、每一条报道，他们的判断不会受到任何政治操控和商业利益的影响。

违《约章》干預编辑自主？

香港电台节目制作人员工会指出，如所谓的「正面」是指「集中讲述国安法之利，缩小其他声音」的话，已经违反《香港電台约章》中的持平反映意见、公平对待有意在公共广播平台发表意见所有人士的方针，属於理不合。工会强調，国安法准备於人大表决时，台内已每日按事实多方面跟进丶邀请不同派别人士表达意见。

22名香港电台节目顾问团成员也立即倡议联署，促请顾问委员会停止干预电台编辑自主的原则。香港电台节目顾问团有百余名成员，其职能是监督电台的内容与提出相应的建议，成员来自社会各个领域和阶层。参加联署的成员认为，按照《香港电台约章》，顾问委员会不能介入香港电台的日常运作，是提出意见及听取报告的「咨询组织」，因此新成立工作小组对节目指手画脚，「明显已超越《约章》的范围」。

联署信还写道，顾问委员会的做法事实上已变成「太上皇」，并「架空了广播处长」，指出香港电台编辑自主是日常运作的核心，「提示」制作国安法相关节目「对维护公信力弊多利少」。

香港电台是当地重要的公共广播机构，经费由立法会年度审批后再由政府拨款。上月，港府下设的香港通讯事务管理局称收到总共3300多条投诉，指责该台电视节目《头条新闻》等恶意抹黑警队执法和政府抗疫。投诉被裁定有效后，通讯局向香港电台发出「警告」和「严重警告」，相关的节目即被叫停。