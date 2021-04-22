 香港电台下架YouTube旧片 网友呼吁下载备份“保留历史” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2021

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时政风云

香港电台下架YouTube旧片 网友呼吁下载备份“保留历史”

刚刚经历领导层“换血”的香港电台遭遇一系列节目整改，近日电台方面开始将YouTube频道上播放超过12个月的影片下架，其中王牌纪录片栏目《铿锵集》成为“重灾区”之一。不少网民呼吁大家下载影片备份，以“保留历史真相”。

China I Radio Television Hong Kong (RTHK)

香港电台等媒体受到来自政府的越来越大的压力

（德国之声中文网）香港电台自从领导层换人之后，多项节目被停播和整改。而近日起，香港电台开始将其在YouTube频道上播放超过12个月的影片下架。据香港“明报”报道，最先被下架的是2020年4月上线的影片，接着是同年3月和2月。官方解释删除的原因是，要与电台官方网页上也只提供过去12个月往期节目重温的做法保持一致。

据该报统计，香港电台的“王牌栏目”《铿锵集》至少有41集被删除，包括探讨警察投诉机制的《控诉》、有关泛民部署出战原定去年9月立法会选举的《抢滩》，另有最少20条《头条新闻》片段、26条《议事论事》片段被上载者移除。报道还称，管理层还建议把香港电台脸书平台（Facebook）上的相关视频也同步下架。有香港网民评论形容相关做法是“现代版焚书”。

香港电台官方YouTube频道目前订阅人数超过114万，今年7月13日上线的关于“元朗事件”一周年的影片目前仍然可以播放。这条视频有超过160万次播放量，下面留言区有不少最新的网友评论呼吁大家尽快下载备份，因为节目快要下架，应该“保留历史真相”。

香港电台节目制作人员工会对“明报”表示，官网只提供12个月节目重温是因为伺服器容量有限，但YouTube及facebook平台无此限制，亦不涉及额外开支，认为公营广播机构应增加节目传播度和善用公共资源，昔日节目既是公共资源，亦是港人共同财产。

在北京的指导之下，香港政府开始推行“爱国者治港”观念，同时加强对媒体的控制。香港电台在此背景下经历了重大震荡。香港政府在二月公布针对香港电台的检讨报告，罗列多项缺失和改革建议。身兼港台总编辑的广播处长由资深传媒人梁家荣换上政务官李百全，自此多个电视节目先后被临时停播或改头换面。

Hongkong Protest und Solidarität mit Nabela Qoser, Journalistin

资料照片：1月底声援利君雅的示威

DW.COM

香港电台换班後不足两个月， 一连串整顿行动的密度和力度皆出乎外界预期，甚至连内部也始料不及。但北京的目标似乎不止於此，接连针对苹果日报等敢言媒体的指控，令人关注是否另一场更大暴风雨的先兆。

根据香港民意研究计划，香港特首林郑月娥和港府表现评分相当低。在种种争议下，林郑月娥亲上火线，担纲《香港电台》主持，向市民介绍新的选举制度。

香港电台《铿锵集》编导蔡玉玲去年制作元朗白衣人事件专题时曾使用车牌查册系统，被控虚报查册用途。法院周三判决其罪名成立。香港多个新闻工会发表声明，批评法院漠视第四权，判决摧毁香港仅余的新闻自由。

香港正经历着史无前例的政治动荡，媒体业也不例外。多年来角色争议不断的香港电台，在反修例运动後成为箭靶之一。近日港府公布港台的检讨报告，勾勒出香港公共广播的未来——究竟是出路或末路？德国之声访问业者和学者，探讨它对港台及传媒生态的冲击。

此前香港电台方面刚刚确认，曾在2019年公开追问“元朗721事件”、并要求特首林郑月娥“讲人话”的香港电台助理节目主任利君雅（Nabela Qoser）合同未获得续约，将在5月底离职。此外，香港电台《铿锵集》编导蔡玉玲去年制作元朗白衣人事件专题时曾使用车牌查册系统，被控虚报查册用途，4月下旬法院判罪名成立。

据“联合早报”报道，香港特首林郑月娥在周二的例行记者会上今早被问到香港电台助理节目主任利君雅不获续约、港台删除网上平台多集节目重温等做法，是否涉及政治考虑时回应说，节目并非不能批评政府，但必须客观及持平，不能有偏见。

林郑还回应有关立法禁止“假新闻”的问题表示， 仍要做大量研究，会参考外国应对有人在社交平台散播假新闻、煽动、仇恨言论的做法，但暂时还没有立法的时间表。

（路透社、明报、联合早报）

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