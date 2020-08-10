香港电台下架罗冠聪访问节目引发质疑

（德国之声中文网 ） 据香港明报本周四（8月13日）报道，香港电台上月31晚播放直播节目《2020立法会选举延后之战》，其中采访了曾宣布参选立法会的前香港众志创党主席罗冠聪。之后该节目无法在港台网页重温，YouTube频道也找不到该节目片段。明报向港台查询，港台回复指节目播出后，由于有消息指其中一名受访者因涉及触犯港区国安法被香港警方通缉，故暂安排节目下架。

就在7月31日节目播出当天，有媒体称 ，香港警方正式通缉罗冠聪、陈家驹、黄台仰、郑文杰、刘康和朱牧民等6名逃往海外的港人，其中罗冠聪、陈家驹、郑文杰、黄台仰被指"涉嫌煽动分裂国家"。

7月13日，罗冠聪在脸书上表示自己身处英国伦敦。之前数天他曾在英国每日邮报上撰文，表示目前身在海外，但不能公开露面。他说，他不想离开香港，但港区国安法生效之后，他感到自己会成为北京领导人的目标，而现时香港已无人再对北京会履行承诺和尊重人权抱有任何幻想，所以他 上星期坐飞机离开香港。

"警方隨意通緝一名海外人士，香港的傳媒就應該全面噤聲？"

对于香港电台将含有采访他内容的《2020立法会选举延后之战》下架，罗冠聪在社媒上表示惊讶。他在脸书上质问道："到底是基於甚麼原因撤下節目？被通緝者有沒有受訪的權利？出席節目與回應新聞的界線為何，公共廣播電台有沒有責任提供各方陳述自己論點？"

他还写道，节目中他所回应的内容都是关于政府延后选举的考虑以及外国的例子，没有会"触犯"国安法红线的内容，因此，他只能假设节目下架并非因为他所表达的内容，而是单纯因他被称为"国安法下的通缉犯"这一个身份 。他说，直到现在，警方都从未确认过他被通缉的这则新闻，而假设他真的是一位"通缉犯"，"難道港台都必須裝作社會上對國安法的實施沒有異議、所有國安法下的逮捕都是公正不阿，從而沒有任何對於罪名的爭辯空間？是否警方隨意通緝一名海外人士，香港的傳媒就應該全面噤聲，不作訪問或陳述該人的觀點？該名被通緝者有沒有權利在「無罪推定」的前題下，於公共空間為自己申辯？而該人沒有違犯「國安法」的言論，又是否應一併被剔除？在我直播訪問的現場有葉國謙等親中人士，在即場就我言論回應中都表露不滿，港台是否又因應親中人士的投訴而有如此決定？"

罗冠聪最后写道："歸根究底，是新聞應服膺於政權的框限，還是應該有自己對求真致知、監察權力的使命？我希望港台高層能慎重檢視相關決定，對得住自己的新聞專業。"

据明報报道，港台節目製作人員工會主席趙善恩說，如果港台因非公開的消息便將節目下架，未來會令愈來愈多人不能上鏡受訪，她认为港台今次「做多咗」，實質上剝奪疑犯的政治權利，工會擔心港台此舉收窄新聞編採空間。

会晤蓬培奥

2016年4月，罗冠聪与黄之锋、周庭等人成立新政党"香港众志"，2016年9月以23岁之龄当选香港有史以来最年轻的立法会议员，但其后因宣誓风波丧失议员资格。

2020年7月1日晚（香港时间），罗冠聪通过视像在美国国会听证会上发言，批评中央政府推行国安发，赋予政府的权力过大，罪行字眼模糊，用以被执法人士滥用，发言期间亦用广东话说出"光复香港 时代革命 五大诉求 缺一不可"。7月初，罗冠聪证实已于港区国安法正式生效前离开香港。7月21日，罗冠聪与到访英国的美国国务卿蓬培奥会面。据悉，在会谈上，他呼吁国际社会应"连成一线，应对中共威权扩张"。

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乐然（综合报道）

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