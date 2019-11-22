 香港理大解除封锁 港警称搜到逾千危险物品 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2019

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时政风云

香港理大解除封锁 港警称搜到逾千危险物品

港警围堵理大的行动进入第13天，警方周四 (11月28日) 派安全小组进入校园搜查与处理危险物品。 港警称未在现场发现留守人士，卻找到超过6500件爆炸品与武器。目前理大周围道路已经恢复通车。

Proteste in Hongkong | Polizei (picture-alliance/AP Photo/V. Thian)

（德国之声中文网）由香港警察与消防等多个政府部门组成的安全小组于周五 (11月29日) 上午完成在理大的搜证，并在接近中午的时候解除该校为期将近两周的封锁。 根据香港电台报导，安全小组周五早上完成搜证，港警已陆续撤离理大校园，也撤走校园周围的封锁线，让周围道路恢复通车。

香港电台指出，港警在理大校内共检走3989枚汽油弹，1339件爆炸品，601支腐蚀性液体及573件武器。 参与此次行动的港警与政府部门人员约有100人，而他们强调过程中并未拘捕任何人。

《香港01》报导，理大校方在上午11时左右到校视察，并在约中午时分发布声明，表示安全小组已完成清除危险品的程序，警方也在差不多时间解除校园封锁。校方强调接收校园后，会实时进行盘点和全面的环境与安全评估工作。

理大校方的声明写道：「由于目前校园情况仍存在不安全因素，而且清理、盘点及修复工作需时，故此校园仍需关闭，只限校方授权人士进入，直至另行通告为止。 理大呼吁学校师生、职员及公众人士在此期间，不要进入理大校园。 」

Proteste in Hongkong | Polizei (picture-alliance/AP Photo/V. Thian)

港警对外表示，警方在整个搜证过程中，都采取灵活弹性的原则来执行工作。 警察重申，他们致力以和平方式解决事件。

港警稍后也对外表示，警方在整个搜证过程中，都采取灵活弹性的原则来执行工作。 警察重申，他们致力以和平方式解决事件。 《香港电台》报导，有些理大旧生在港警解除校园封锁后，入校视察时对校园状况感到心痛，并再度强调他们不认同港警对理大所做出的行动。

港警11月17日起对理大进行封锁，至今已有超过1100名示威者陆续离开校园。示威者中超过18岁的人会立即遭港警逮捕，而未满18岁的人则在向警方登记后，可以回家。 反送中运动开始至今，遭港警逮捕的人数已超过5000人。

 

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