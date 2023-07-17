香港理大衝突 迄今125人遭判逾500年

香港理工大學於2019年反修例運動期間遭警方包圍，因當時「理大圍城」事件而被捕的213人中，迄今共141人被判暴動罪成、125人遭判刑，總刑期超過500年。最近1宗判刑的案件為何？剩餘案件將於何時開審？
（德國之聲中文網）香港2019年爆發反修例運動，11月18日示威者佔領香港理工大學遭警方圍堵，有213人被捕，並分拆17案處理。據港媒報導，截至目前已有10案遭判刑、125人判監，總刑期超過500年。
綜合港媒報導，這17起「理大外圍暴動案」中，「油麻地暴動案」週六（7月15日）於香港區域法院判刑。此案被控的19人中，1人早前已認罪、被判囚3年。其餘18人經審訊後被裁定暴動罪成，其中1名男性被告因持有汽油和布，另被控「管有物品意圖摧毁財產罪」，共17人遭判囚46至57個月不等；餘下1名17歲的女性被告為待教導所提供報告，將押後至8月5日判刑。
據香港電台（RTHK）報導，香港區域法院法官游德康判刑時指，案發當日有數以千計人士在油麻地參與歷時數小時的「暴動」，事後現場滿目瘡痍，留下大量汽油、伸縮棍、鎚子等物，反映「暴動」程度之嚴重。他表示，被告的定罪基礎是他們身處現場、壯大「暴動」聲勢，鼓勵他人破壞社會安寧，應判處阻嚇性刑罰。
2019年11月，香港反修例示威者聚集在香港理大、遭港警包圍，自衝突初起至警消進入校園蒐證、事件落幕，雙方共對峙逾2週。期間，被圍示威者數度試圖突圍，均以失敗告終，有網友因此號召在油尖旺區聚集，藉以分散位於理大的警力、試圖營救被圍在校園內的示威者。
港警東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩表示，2019年理大衝突期間，大批示威者在彌敦道及窩打老道交界作出破壞社會安寧的行為，警方以暴動罪拘捕213人，現已有141人被判暴動罪，其中5人被判進教導所、125人被判刑29至64個月不等，11人被告正等候判刑。
她稱香港市民享有言論及集會自由，但須遵守法律，若有違法情事，警方必定嚴正執法。
香港《明報》報導，本案是「理大外圍暴動案」中，遭判刑的第10起案件，目前尚有2案未開始審訊，將分別於今年10月10日、11月22日開審，屆時後者離案發日已隔4年。
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