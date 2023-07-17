香港理大衝突 迄今125人遭判逾500年

（德國之聲中文網）香港2019年爆發反修例運動，11月18日示威者佔領香港理工大學遭警方圍堵，有213人被捕，並分拆17案處理。據港媒報導，截至目前已有10案遭判刑、125人判監，總刑期超過500年。

綜合港媒報導，這17起「理大外圍暴動案」中，「油麻地暴動案」週六（7月15日）於香港區域法院判刑。此案被控的19人中，1人早前已認罪、被判囚3年。其餘18人經審訊後被裁定暴動罪成，其中1名男性被告因持有汽油和布，另被控「管有物品意圖摧毁財產罪」，共17人遭判囚46至57個月不等；餘下1名17歲的女性被告為待教導所提供報告，將押後至8月5日判刑。

據香港電台（RTHK）報導，香港區域法院法官游德康判刑時指，案發當日有數以千計人士在油麻地參與歷時數小時的「暴動」，事後現場滿目瘡痍，留下大量汽油、伸縮棍、鎚子等物，反映「暴動」程度之嚴重。他表示，被告的定罪基礎是他們身處現場、壯大「暴動」聲勢，鼓勵他人破壞社會安寧，應判處阻嚇性刑罰。

香港理大13日"围城" 大事记 “围城”第一日 香港市民的“三罢”行动造成香港各界交通受阻，多所大学宣布停课。11月13日，示威抗议的主战场从香港中文大学转移至理工大学。11月17日，香港警方包围理大校园，试图驱散校内示威者，并在校园各路口布置路障，同时封锁红磡海底隧道。

香港理大13日"围城" 大事记 火光冲天 111月18日，警方在校门外与示威者爆发激烈冲突。港警用水炮车、催泪弹等攻击示威者，示威者则用燃烧弹、弹弓、弓箭等自治武器对抗警方。冲突持续至周日凌晨才略有缓和。经过夜间的激烈对峙，警方收紧了对理工大学的封锁，并逮捕了多名从理工大学步出的人士。

香港理大13日"围城" 大事记 “命悬一线”的逃亡 示威者为了躲避警方抓捕，冒险攀爬绳索从天桥垂降到车道。警方发现后发射催泪弹。据称截至18日晚间，约有600人离开理大校园，其中400人立即被捕。同日，香港高等法院裁定，香港政府根据英治时期《紧急法》制定的《禁蒙面规例》违反基本法。此日，中国全国人大表态称，香港特别行政区法律是否符合《基本法》，只能由全国人大常委会做出判断和决定。

香港理大13日"围城" 大事记 警方拘捕或登记上千人 多数人在18日已逃脱，部分人被劝去“自首”或被警方“登记资料”后离开。经过教育界与政界人士奔走协调，最终和警方达成协议，小于18岁者在登记个人资料后便可离开，不会立即实施拘捕。据报道，警方大约拘捕或登记1000人，其中年龄不满18岁的300人登记后离开。“围城”第四日，仅有数十名抗议者留守理大校园。

香港理大13日"围城" 大事记 民主派在区议会选举大获全胜 11月25日，香港区域会选举结果公布，民主派获得压倒性胜利，在全部452个议会席位中取得 388席，惨败的建制派则失去大部分席位，香港政治版图一夜间被改写。林郑月娥表示，特区政府尊重选举结果，并会虚心聆听市民的意见。当日下午，数名民主派区议会当选人前往理大支援留守人士。

香港理大13日"围城" 大事记 校方搜索留守者 11月26日，理工大学校方派遣多个小组进入校园搜索留守者。理工大学副校长指出，校内卫生情况恶劣，并强调已搜索每一间房，认为仍有人留守的可能行不高。同日，逾2000名校友发表联署信，呼吁政府与警方及校方宽容及人性化处理被困人士，尽快处理校内危险物品及卫生问题。

香港理大13日"围城" 大事记 红隧恢复通车 11月27日，港府宣布红磡海底隧道修复完成并恢复通车。此前，位于理工大学附近的交通要道红隧受到反修例示威影响，从11月14日开始封闭。11月28日，香港理工大学被围第12日，警方进入理工大学搜证及处理危险物品。

香港理大13日"围城" 大事记 警方校方宣布解除封锁 香港理工大学发表声明称，校方及相关政府部门11月29日上午完成清除危险品的程序，警方宣布解封校园。香港电台报道称，警方在理大共搜检到3989枚汽油弹、1339件爆炸品、601支腐蚀性液体及573件武器。校方表示，由于校园仍“存在不安全因素”，而且清理、盘点及修复需要时间，因此校园仍需关闭。



2019年11月，香港反修例示威者聚集在香港理大、遭港警包圍，自衝突初起至警消進入校園蒐證、事件落幕，雙方共對峙逾2週。期間，被圍示威者數度試圖突圍，均以失敗告終，有網友因此號召在油尖旺區聚集，藉以分散位於理大的警力、試圖營救被圍在校園內的示威者。

港警東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩表示，2019年理大衝突期間，大批示威者在彌敦道及窩打老道交界作出破壞社會安寧的行為，警方以暴動罪拘捕213人，現已有141人被判暴動罪，其中5人被判進教導所、125人被判刑29至64個月不等，11人被告正等候判刑。

她稱香港市民享有言論及集會自由，但須遵守法律，若有違法情事，警方必定嚴正執法。

香港《明報》報導，本案是「理大外圍暴動案」中，遭判刑的第10起案件，目前尚有2案未開始審訊，將分別於今年10月10日、11月22日開審，屆時後者離案發日已隔4年。

示威者母亲：他们在留守 她们在等候

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