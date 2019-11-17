香港理大整夜激战 警方告诫使用「致命武器」

(德国之声中文网) 17日晚间直至18日早晨，数百名香港示威者被警方围困在香港理工大学。僵持两天之后，警方封锁周边道路，示威者坚持死守，双方多次短兵相接。外界担心演变成流血清场事件。

德国之声记者在警方进攻校园后，访问没有被捕，逃回校园的示威者。其中一位女学生表示连遗书都写好了。她表示自己被蓝色水炮射中后感到疼痛，就算手无寸铁，但坚持的信念「刀枪不入」。另一位男学生说他昨晚被水炮射中以后没有衣服换，穿着拖鞋和短裤也支撑到四点多。他说:「无法等到其他区的手足来支援我们，我想对其他区的手足说对不起。」两位示威者都强调有心理准备会被警方拘捕。

根据德国之声记者现场报导，周一清晨大火让入口平台面目全非，抗争者也试着找其他方式撤退。警方自凌晨到清晨，每隔一阵子就出动水炮车，示威者则以汽油弹还击。

理大学生校董李傲然及学生会会长廖建钧于记者会，呼吁校友及港人「救救理大」。他们指，「对警方围捕理感遗憾，现时校内一片恐慌」。他们以「六四」比喻警方清场，说希望各界一同阻止「六四」于香港及理大重演。

目前理大校园内气氛充满不确定性。部份示威者表示想要撤离，也有示威者持续部署汽油弹决心与警方持续对峙。

这一夜也有成千上万支持示威者的居民和抗议者涌向理大周边区域，试图穿越防暴警察防线，营救被围困学生。

今日凌晨，浸大、理大、城大、科大和港大五大学校长发表联合声明，「呼吁在理工大学一带的各方克制」，并让学生、校友及其他人士尽快离开现场。

警方「攻入」理大?

根据港媒香港01，香港防爆警察清晨大约5点30分已「攻入」香港理工大学，多人受伤，但警方在示威者点燃平台路障下并未长驱直入。香港警方则在6点多透过脸书澄清，并没有「攻入」理工大学。

声明中提到:「自凌晨起，大批暴徒于畅运道聚集，向警方投掷多枚汽油弹，并不断纵火，现场曾传出多响爆炸声。警察亦一直派员驱散，并出动人群管理特别用途车，及使用催泪烟。」警方也说，校园内多处起火，亦有大量爆炸品，易燃物品，以及危险品，极为危险，并呼吁在理工大学校园内的人立刻离开。

另外港警表示，在押解被捕人过程中，有「暴徒」向警员投掷石头、砖块，及淋洒不明液体，「一名警员在生命受到严重威胁下开了三枪，初步相信没有击中人」。

逼降争议

目前理大内至少还有数百名示威者拒绝离开。警方已封闭附近道路围堵校园，只提供一个出口让校内者离开。有示威者撤退时却遭拘捕，引发争议。

根据《明报》，理大校长滕锦光称获警承诺，如示威者不主动攻击，警方会暂缓攻势，并容许校内人士和平离开。但早前事件已经引发示威者不信任。双方依旧剑拔弩张。

警方昨晚发出警告，如示威者继续用汽油弹、弓箭、汽车或任何致命武器袭警，警方会在别无选择下，使用所需最低武力，包括实弹还击。

台湾「撑香港要自由」音乐会

１７日晚间，台北自由广场前举办「撑香港要自由」音乐会。台湾７组音乐人出席，其中包括以太阳花学运主题曲《島嶼天光》拿下第26屆金曲獎的灭火器。香港音乐人林夕出席登台，发言支持「反送中」抗争运动。

夏立民/李渔 （综合报导）