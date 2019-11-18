香港理大成「围城」 教师分批带人出校

(德国之声中文网) 18日凌晨，港大法律学者张达明分两批带数十名学生离开香港理工大学，前立法会主席曾钰成在凌晨一点多陪同至少三十名留守者离开理大，部分人士步履蹒跚。 留守者在师长陪同离开前，先由警方搜身及抄资料。 19日天亮之后，张达明仍然继续带学生离开。 《香港01》报导，张达明称他愿意继续协助留守者离开，警方同意不设最后期限。

《南华早报》报导，19日早上九点为止还有近百人还在校内。

香港《立场新闻》报导，立法会前主席曾钰成、监警会前成员郑承隆、香港大学法律学院首席讲师张达明、教育界议员叶建源、财政司司长前政治助理罗永聪等人，与多名中学校长深夜进入香港理工大与示威者对话。 据报导，张达明向留守示威者解释，他已经和警方达成共识，如在场人士希望离开将不会受到暴力对待，但不能保障不被捕、不会受到检控，但最后是否检控需视乎证据。

《星岛日报》引述张达明指出，相信有不少人是因为不同合理合法的原因进入及逗留在理大范围，例如救助受伤人士、和平示威、保护校园免于被入侵等，如果他们愿意及和平离开，即使最后被警方拘捕，也不表示最后能够被控暴动罪或其他罪名。 根据香港法律，暴动罪最高将会面临十年刑期。

理大校长滕锦光在凌晨三点多表示，各方已经协助45名留守者离开。

校园内留下许多易燃物与汽油弹。

中学校长心焦

18日整天，困在香港理工大学内的学生三次突围失败，有些人按照警方呼吁离开校园后却又随即被捕，甚至一些医护人员也被拘捕。港媒指出，香港警察并未强行攻进校园，但是断水断电，校内不同程度受伤的人也难以得到及时救助。

18日下午 2 时许，警察指挥官同意 14 名红十字会人员及消防员入理大进行医疗救助。 18日下午，有30个中学校长与立法会议员叶建源召开记者会，呼吁警方允许接走中学生。 19日凌晨，叶建源将数十名学生带出校园。

警方在晚上也在脸书上发布声明，表示为保障未成年被捕人的权益，社会福利署将会派遣一队社工进入理大范围，协助及陪同他们离开，并且陪同他们进入警署接受进一步调查。 警方在声明中强调:「我们一直希望可以用和平方法解决现时冲突，而所有人都必须尽快和平有序地离开理大。 」

18日晚上，有数百示威者从连接8期校园的行人天桥上，沿着绳索下降到漆咸道南天桥的行车路，并搭上接应的电单车离开。 期间有人手滑坠下受伤，现场险象环生。 这个逃离行动在半小时后被警察发现，警方施放催泪弹阻止。

罗法/李鱼(综合报导)