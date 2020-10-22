 香港“王婆婆”一人游行遭警方逮捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港“王婆婆”一人游行遭警方逮捕

昨天(30日)，香港有“王婆婆”之称的著名社运人士王凤瑶独自一人撑黄伞经过中联办，后被警方以涉嫌参与明知未经批准的集结以及企图蛊惑他人参与未经批准的集结逮捕。

Hongkong Protest Grandma Wong

（德国之声中文网）据《明报》报道，香港支联会原本定于昨天（5月30日）举行“毋忘六四”大游行，但警方早前以疫情为由反对驳回。报道称，下午2时起，警方在湾仔地铁多个出口以及修顿球场外驻守，巡查身着黑衣的市民。现年65岁，人称“王婆婆”的社运人士王凤瑶当日亦着黑衣且独自一人在修顿球场外举起黄伞以及写有“32 June 4th 天安门哀歌”和印有英国国旗的纸牌。在她企图从湾仔步行至西环中联办时，被警方带上警车。警方以涉嫌“非法集结”将其逮捕。

香港《苹果日报》描述事情经过时称，王婆婆在修顿球场外停留时，先是被警察要求离开。之后她计划沿原定游行路线徒步至中联办，但立刻有穿制服的女警紧随其后，“又有负责摄录的警员、便衣警及传媒联络队等近30人浩浩荡荡跟在身后，但起行不足5分钟，她步至晏顿街与轩尼诗道交界时被警员截停”。大约10分钟之后，王婆婆被放行，但至警察总部对面天桥前再次被警方截停。在这之后“有现场警员指王婆婆涉嫌非法集结，要将她拘捕，之后将她带上警车，又强行没收黄伞及标语”。

2011年和2014年，王凤瑶先后积极参与了占中运动和雨伞革命。

2019年6月，香港反对逃犯条例修订草案运动全面爆发。在6月9日的“守护香港反送中”大游行、6月11日晚至12日的占领行动、6月16日的“谴责镇压，撤回恶法”大游行等活动中，王凤瑶均举起英国国旗，因而吸引到市民的注目。

据《立场新闻》报道， 2019年11月， 王凤瑶透露自己以“寻衅滋事罪”被捕，后称自己在深圳取保候审并被禁止离开深圳。 2020年10月2日，她在经历1年取保候审后，首次由深圳返回香港。

2021年1月22日， 王凤瑶在香港将军澳尚德十字路口举标语，再度被警方以“阻碍警务人员执行职务”拘捕。

观看视频 05:21

政治壓力下香港人的集體創傷

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

香港六四纪念馆重开  李卓人：狱中「以烟代烛」悼念

香港迎来国安法後首个六四，警方禁止维园烛光集会，支联会呼吁市民到六四纪念馆「潮水式」悼念，身陷囹圄的支联会主席李卓人则对港媒表示，当晚会在狱中「以烟代烛」。  

支联会六四集会上诉被驳回 警方：将果断执法

港版国安法下的首个“六四”将至，香港维园烛光晚会连续第二年被禁。组织者上诉失败。当局强调，若仍参与或宣传相关活动，将被严肃处理。港人还能如何悼念六四？  

相关内容

Deutschland Berlin | Aktivisten protestieren in Solidarität mit Hongkong vor der chinesischen Botschaft

港府反对德国庇护"反送中"抗议者 22.10.2020

香港一名因为参与“反送中”示威被控暴动罪的女学生在德国申请庇护获批的消息披露之后，香港政务司司长张建宗于昨日约见了德国驻港总领事，表示强烈反对任何司法管辖区假借不同名义收留罪犯，“这只会向罪犯发出极度错误讯息，以为罪犯不须负上刑责”。

Hongkong Coronavirus Schule

香港推行国安教育 小学生要懂「四宗罪」 05.02.2021

根据《香港国家安全教育课程框架》，小学生须学习分裂丶颠覆国家等罪行的名称，也要认识「保护我们的人」，包括警察和中国解放军。香港当局强调，国安教育绝对不是政治宣传活动。

Hong Kong Taiwan Murder Suspect

香港《逃犯条例》修订草案“寿终正寝” 23.10.2019

本周三，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订，为这一极具争议的草案划上句号。围绕这一修例的争议在香港引发了已经持续了4个月的大规模示威和骚乱，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

广告

时事评论

USA Präsident Joe Biden in New Castle

客座评论：拜登疫情起源调查的两个目的

西方此轮疫情起源调查的舆情，与去年特朗普发动的病毒溯源调查一样，目标皆指向武汉病毒研究所，外界认为此乃拜登政府借世卫大会打击中国、遏制中国影响力的一张很方便、低成本的制华牌。但这可能只是拜登政府的目的之一。  