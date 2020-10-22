香港“王婆婆”一人游行遭警方逮捕

（德国之声中文网）据《明报》报道，香港支联会原本定于昨天（5月30日）举行“毋忘六四”大游行，但警方早前以疫情为由反对驳回。报道称，下午2时起，警方在湾仔地铁多个出口以及修顿球场外驻守，巡查身着黑衣的市民。现年65岁，人称“王婆婆”的社运人士王凤瑶当日亦着黑衣且独自一人在修顿球场外举起黄伞以及写有“32 June 4th 天安门哀歌”和印有英国国旗的纸牌。在她企图从湾仔步行至西环中联办时，被警方带上警车。警方以涉嫌“非法集结”将其逮捕。

香港《苹果日报》描述事情经过时称，王婆婆在修顿球场外停留时，先是被警察要求离开。之后她计划沿原定游行路线徒步至中联办，但立刻有穿制服的女警紧随其后，“又有负责摄录的警员、便衣警及传媒联络队等近30人浩浩荡荡跟在身后，但起行不足5分钟，她步至晏顿街与轩尼诗道交界时被警员截停”。大约10分钟之后，王婆婆被放行，但至警察总部对面天桥前再次被警方截停。在这之后“有现场警员指王婆婆涉嫌非法集结，要将她拘捕，之后将她带上警车，又强行没收黄伞及标语”。

2011年和2014年，王凤瑶先后积极参与了占中运动和雨伞革命。

2019年6月，香港反对逃犯条例修订草案运动全面爆发。在6月9日的“守护香港反送中”大游行、6月11日晚至12日的占领行动、6月16日的“谴责镇压，撤回恶法”大游行等活动中，王凤瑶均举起英国国旗，因而吸引到市民的注目。

据《立场新闻》报道， 2019年11月， 王凤瑶透露自己以“寻衅滋事罪”被捕，后称自己在深圳取保候审并被禁止离开深圳。 2020年10月2日，她在经历1年取保候审后，首次由深圳返回香港。

2021年1月22日， 王凤瑶在香港将军澳尚德十字路口举标语，再度被警方以“阻碍警务人员执行职务”拘捕。

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