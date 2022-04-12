 香港：狱中人获诺奖提名 李家超YouTube被封 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2022

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时政风云

香港：狱中人获诺奖提名 李家超YouTube被封

五位被判刑的香港民主派人士获前中央党校教授蔡霞等15位学者提名，申请成为今年的诺贝尔和平奖候选人。而身为美国制裁对象的本届香港特首候选人李家超昨天发现，他的竞选YouTube频道因违反Google的《服务条款》而遭到终止。

Hongkong Protest Chow Hang Tung

前支联会副主席邹幸彤今年1月被控煽惑他人明知而参与未经批准集结罪

（德国之声中文网）根据《华盛顿邮报》 4月19日发表的一篇专栏文章指出，5位先前遭到香港司法机构判刑的民主派人士获得15位国际学者连署，向诺贝尔和平奖评委会提名为今年度的诺贝尔和平奖候选人。这5位被提名人为黎智英、黄之锋、邹幸彤、李卓人、何桂蓝。

该文作者Josh Rogin指出：「这五人代表了数百甚至数千名香港人，他们在香港《港版国安法》颁布后首当其冲，当局滥用该法来压制香港曾经活跃的公民社会，并压制任何对香港或北京当局的批评。」

这份提名申请书已于今年1月31日的截止日期前提交，但直到现在才被公开。在这封致诺贝尔和平奖评委会的书信中，来自各国的学者们将香港民主活动人士与其他曾获该奖的得奖者相比，如批评希特勒的奥西茨基（Carl von Ossietzky）、波兰政治家华勒沙（Lech Walesa）和中国人权活动家刘晓波。

新法加强对言论的控制

2019年香港反修例运动过后，中国全国人大常委会于2020年通过《港版国安法》。该法不仅规定对定义宽泛的分裂、颠覆、恐怖主义和与外国组织勾结的行为给予严厉的法律惩罚，也将任何呼吁香港脱离中国的言论 ── 无论书面或口头 ── 定调为犯罪。此法已多次被引用于强制关闭媒体机构、起诉民主活动人士，并收紧互联网法规等措施。

此次连署提名诺贝尔和平奖的15位多国学者包括了美国汉学家黎安友、林培瑞、法律学者孔杰荣和中共中央党校前教授蔡霞等人。其中，蔡霞也被中共视为异议份子，她过去在北京的中央党校任教数十年，随后被以「损害国家声誉的言论」为由开除共产党党籍。她曾称中共已是「政治僵尸」，也将中国领导人习近平称为一个「黑帮老大」。

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爱国者治港 香港选举投票率创新低

欧美谴责、制裁

香港当局凭借《港版国安法》的权力扩张引起西方担忧，美国总统拜登去年7月曾指出，由于香港自由市场的条件恶化，香港作为亚洲主要金融中心之一的角色，可能进一步受到侵蚀。他也延长特朗普时期针对香港局势的制裁措施，包括林郑月娥在内的多名港府官员都受到制裁影响。

另外，欧洲议会也于今年初公布香港基本自由遭受侵害决议案表决结果，对于香港人权恶化强烈谴责。议员们更呼吁香港政府释放所有政治犯，并撤销对近年来被捕的所有和平抗议者的指控。

China Hong Kong John Lee Ka-chiu

现任政务司长李家超是本届特首选举唯一的参选人

违反服务条款遭封

而随着林郑月娥任期将尽，香港特首选举将于下个月登场。与过去五次特首选举不同，本次选举只有前保安局局长、现任政务司长李家超一人参选，他也是因反修例运动及《港区国安法》而成为美国制裁对象之一。竞选期间李家超曾透过个人社群媒体专页直播，不过他的YouTube频道却于昨日（4月19日）遭到终止。

据「香港01」报导，目前李家超的帐户仅显示：「这个帐户因违反Google的《服务条款》而遭到终止。」该媒体引用YouTube的母公司Google回覆，称仅为遵守相关的美国制裁法律，并根据其服务条款执行相关政策。李家超竞选办主任谭耀宗也确认了此消息，表示收到终止李家超帐户的通知。对此，谭耀宗表示遗憾并认为做法毫无道理，但强调宣传活动并不会受到影响。

（综合报导）

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