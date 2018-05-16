香港独立电影挺进多元柏林

(德国之声中文网)独立电影在香港，往往被界定为非主流、小众，加上近年政治气候令自由收窄，涉及敏感议题的电影，难以登上香港院线大银幕，更遑论打入中国大陆市场。然而独立电影的态度与价值，不容忽视。由一群香港独立电影人组成的非牟利团体「影意志」，已连续第三年走出香港，推广港产独立电影，今年更进军欧洲，选定柏林放映。

柏林多元包容文化 让观众看真香港

影意志艺术总监崔允信接受德国之声访问时表示，前年首次在日本放映这一系列独立电影，反应出奇地好，而去年在对岸的台湾，也令不少观众产生共鸣，今年电影节选址柏林，除了当地有较多香港人聚居，也因为柏林的多元文化，包容性强，相信能吸引来自世界各地的人，看到主流电影中不曾出现的香港，让观众更了解香港社会的实况。

今次十四部参展独立电影，主题离不开中港两地，并分成五大类别。包括香港议题纪录片、香港议题戏剧、性别系列、香港移民系列，以及关于中国大陆的议题，后者包括由中国内地导演应亮执导，改编自他流亡的真实经历、获全美影评人协会特别表扬奖的《自由行》。

这批电影的出品期横跨香港回归以来的二十年，当中具有时代标志的港产独立片，要数到九七回归面世的《香港制造》，讲述四位少年在香港回归大时代下的青春故事，也隐喻九七社会实况。而崔允信执导的《忧忧愁愁的走了》及《三条窄路》，记录九七前后及2003年七一后的香港社会，亦会于电影节放映。

题材丰富 涉中港政治性别移民

或许坊间有意见认为，独立电影人就定必关心政治、时事等，但崔允信坦言是个错觉，当年创作并没那么多计算与铺排。"当然我们应该关心社会，但我以前不太认识那些人和事，反而会看得透更多人性的东西，而不是原则。当时我拍《忧忧愁愁的走了》，记得大概在回归前几年，六四烛光晚会很少人，也没有再讲太多这事，甚至我筹备去拍摄讲述香港人如何看六四，有很多人认为，为何要再讲六四。所以就是我没有太投入在内，反而会看到这个香港。"

近年香港社会发生的大事不断，独立电影也难以摆脱政治，往往会与社会争议挂勾而炒热起来，例如记录雨伞运动寂寂无名参与者的《乱世备忘》；又或是细诉梁天琦的内心高低跌宕的《地厚天高》。

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同为旺角骚乱的参与者，遭遇却差天共地。暴动罪成的梁天琦，在港被判囚六年；当日弃保潜逃被通缉的黄台仰及李东昇，如今却获德国批准难民庇护。记者采访当天，还未传出黄台仰二人的最新消息，但执导《地厚天高》的林子颖坦言，两年间很多事都始料不及。"还未够两年，拍摄剪接时，都不知道黄台仰他们会这样（弃保潜逃），不知道他们的下场，回看所拍摄的，感受不同。"

梁天琦由街头抗争到参政，再沦为阶下囚，赌上了青春。林子颖最近曾在暴动案审讯听审时，重遇这位纪录片的主角，她期望今次将《地厚天高》带到柏林，观众所认识的不是政治与历史，而是回归基本，理解成为一个年轻人改变社会但失败的故事。"政治和社会现实所给予各人的意义，其实是差不多，大家都会觉得梁天琦判刑很惨，但戏中所讲的梦想幻灭、对现实的妥协，痛望给予大家冲击更大，陪伴每个人成长。"

Babylon戏院是柏林文化地标之一

《香港独立电影节在柏林》

Hong Kong Independent Film Festival in Berlin

日期：5月30日至6月9日

地点：柏林Babylon戏院 (Rosa-Luxemburg-Straße 30, Berlin)