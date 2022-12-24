香港特首：预计下月开放与内地通关

（德国之声中文网）香港特首李家超周六（12月24日）表示，北京方面已同意重新开放香港与内地的边界。两地因新冠疫情限制措施而基本关闭，可望在明年1月中旬重新开放。

李家超在北京述职之行中和国家主席习近平以及其他官员见面，回来后在香港机场告诉记者，双方将制定一个计划，以渐进和有序的方式重新开放边界。

在他宣布这一消息之时，中国正在退出“清零”政策。该政策限制入境，隔离感染者，并封控有疫情的地区。

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香港在法律上是一个半自治的中国领土，与中国东南部的广东省接壤。人们必须通过通行证才能在两地之间穿行。由于新冠疫，大多数入境点已被关闭，并且加强了控制措施。

因为疫情防控而分隔港深两地的家庭不在少数

李家超已将全面重新开放边界作为优先事项，以促进香港陷入困境的经济。这是他本周前往北京向中央政府提交上任以来首个年度报告的几个议程之一。

他没有提供关于如何重新开放边界的细节，以及是否包括取消对进入中国内地的旅客五天酒店隔离的规定。但是据"星岛新闻"报道，这位香港特首表示，在制订通关过程中，一定要做到不出乱、安全、有序，包括和广东省及深圳市政府，考虑每日的人数及通关的口岸等，兼顾两地疫情变化及风险管理，按措施优化去制定方案，并在尽量满足需求及安全有序要求下，尽量取得最有利的平衡。

李家超表示，中央的决定令通关可以变成事实，让香港因疫情而分隔三年的家庭再团聚，让工作、旅游可以恢复，期待香港经济可再提振起来。

（美联社、星岛新闻）

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