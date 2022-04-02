 香港特首選舉：林鄭月娥宣布不連任 傳李家超參選 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.04.2022

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时政风云

香港特首選舉：林鄭月娥宣布不連任 傳李家超參選

隨著林鄭月娥下台，警察出身的政務司司長李家超成為下任特首大熱，但他至今仍未公開表態。如他當選，意味著香港未來將由「武官」全面掌權，管治路線更強硬。

Hong Kong | PK zur Kabinettsumbildung

林鄭月娥宣布不連任，傳政務司司長李家超（左二）將辭職參選，香港將走向「警察治港」年代？

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在「爱国者治港」方针下，香港官场大换血，港府第二把手丶政务司的职务，首次由警察出身的官员担任，被指是「武官」凌驾「文官」。北京有何盘算？

香港迎来“完善选举制度”后首场特首选举，但提名期进入倒数，北京至今没透露心仪人选的风声。政圈流传多个版本的消息，各界猜测选举或因疫情押后。不过林郑月娥周六表示，特首选举会如期在5月8日举行。她并未透露是否会寻求连任。

香港《國安法》實施不足兩年，已有4名終審法院海外非常任法官離任，北京和港府相繼表達強烈不滿。目前香港還剩多少海外法官？離任潮會否衝擊香港法治？國際社會還相信香港的司法獨立嗎？

《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。

（德國之聲中文網）香港特首林鄭月娥週一（4月4日）宣布不會參與特首選舉，放棄競逐連任，將於6月30日完成行政長官5年任期，正式結束42年的政府服務生涯。

她感謝中央幾年來對她的信任及支持，指在2021年3月出席兩會期間向中央表達了不連任意願，得到中央的理解及尊重。她說這個決定是考慮到家庭因素， 強調「家人最優先」，指家人認為她「夠鐘要返屋企了」。

林鄭月娥表示，未來3個月會繼續領導特區團隊，辦好5月8日的特首選舉、抗疫工作、香港回歸25周年工作、及政府換屆交接的工作。她補充，未考慮退下來之後的工作。

李家超傳日內辭職參選

坊間盛傳政務司司長李家超日內將辭職參選，林鄭月娥表示至今未收到任何官員請辭，不評論任何有志參選人。

李家超當天早上離開寓所到政府總部上班時，並沒有回應記者提問。

被視為立場親北京的《香港01》和《星島日報》週日（4月3日）均報導稱，李家超將參選特首，而另一熱門人選、全國政協副主席梁振英則會出任選委會總召集人。

《香港01》引述「可靠消息人士」透露，李家超上週五（4月1日）和林鄭月娥都曾赴深圳會見中央高層。不過兩人是「前後」赴深圳，還是一同前往，報導稱無法確定。

武官此前不被看好

現年64歲的李家超是警察出身，政商界一直對他看低一線，認為他管治經驗不足。如果他當選，將是香港首次有「武官」系統出身的行政長官，分析預料港府未來在國安範疇將更強硬。

李家超1977年加入香港警務處任職見習督察，1997年晉升總警司，2010年升任香港警務處副處長，兩年後出任保安局副局長，2017獲委任為保安局局長，負責統籌六個紀律部隊，期間處理了極具爭議的《逃犯條例》修訂，對示威活動展現出強硬立場。2021年6月，他取代政務司長張建宗，成為港府18萬名公務員之首，打破了政務官統領政府的傳統，被指開啟「警察治港」時代。

林鄭月娥是香港首位女特首，政務官出身，1980年加入香港政府，先後在20個不同公務崗位服務，包括任職社會福利署署長、香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長、民政事務局常任秘書長等，2007年獲委任為發展局長，成為主要官員，2012年獲委任為政務司長。2017年，林鄭以777票擊敗曾俊華及胡國興當選行政長官，任內因修訂逃犯條例引發反送中運動，其後實施《國安法》及帶領特區政府處理新冠疫情。

第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，提名期由4月3日開始直至4月16日。

這是2021年3月全國人大常委會通過《關於完善香港選舉制度的決定》之後，首次在新制度下舉行選舉，本屆候選人須取得不少於188個選委會委員提名，包括在選委會五個界別中各取15個提名。

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爱国者治港 香港选举投票率创新低

（明報、香港01、星島日報）

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