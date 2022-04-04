香港特首選舉：李家超請辭 料成唯一候選人

（德國之聲中文網）香港特首林鄭月娥週三（4月6日）表示，收到政務司司長李家超的請辭，已根據《基本法》第48條呈交中央人民政府，李家超即時開始休假。同日傍晚約5時半，李家超會見記者宣布辭職。他稱，如果辭職獲得北京批准，他將準備參選香港特首。

按照程序，李家超須卸下公職後才能參選。記者會上，李家超還感謝林鄭月娥提名他做保安局長、政務司長，亦感謝共事的立法會議員、政府委員及香港市民等。他說，自己為在政府服務超過40年「感到光榮」。

此前建制派一直有消息指李家超將參選，並已於4月1日赴深圳會見中央高層。有香港媒體指，曾為林鄭助選的建制派，已為李家超積極籌組競選團隊。

與此同時，《香港01》、無綫新聞、Now新聞及商業電台等，都報導中聯辦6日上午約見了多名選委會委員，包含全國政協常委唐英年、全國僑聯副主席盧文端、全國政協委員邱達昌、全國僑聯副主席盧文端、港區人大代表黃玉山等人，會面約半小時。有選委被告知大局已定，李家超「將是特首選舉的唯一候選人」，選舉工程最快當天展開。

「澳門模式」對北京的兩大好處

盧文端與中聯辦會面後，被傳媒問到是否獲知下屆特首條件，他回應：「沒有說得很清楚，但我覺得李家超是一位很適合人選，符合中聯辦提出條件。」至於李家超是否為中央唯一支持人選？他稱：「應該是，他如果報名，我會支持他。」

盧文端還提及「澳門模式」稱：「如果兩個三個（參選人），沒有給予時間宣傳自己政綱，時間太短，疫情如果多人競爭，不知道如何宣傳，會影響疫情。我覺得澳門模式最適合香港目前形勢。」

香港電台及《明報》報導，盧文端表示按照目前本港的形勢，以「澳門模式」參選特首較好。一方面疫情依然嚴峻，避免市民接觸大量選舉活動，一方面5月8日就投票「時間太倉促。」他還說，選舉委員會組成「有廣泛代表性」，如果李家超高票當選，「證明在全港有一定的認受性。」

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盧文端稱李家超屬「鐵漢子」，符合特首條件，但過往多專注保安政策，對經濟金融範疇經驗較弱，「要看未來整個管治班子安排，而最重要有中央支持。」

「澳門模式」指一人候選，一人當選，不存在其他任何競選者。香港回歸以來，歷屆特首選舉除了董建華在2002年在無有效對手下，自動當選並連任，其餘多數選舉皆有多人競逐。有分析指，今年選舉採澳門模式對北京有利，一來可避免競選導致香港再撕裂， 二來今年適逢香港回歸25周年，北京可免節外生枝。

梁振英傳出任選委會總召集人

至於另一熱門可能候選人、全國政協副主席梁振英，有建制派消息指他將出任選舉委員會總召集人，意味他不會參選特首選舉。

根據「完善選舉」制度，選舉委員會設有總召集人一職。總召集人會在每個選委會界別指定若干召集人，當出現法律無法解決的選舉問題時，召開選委會會議商討。總召集人須由擔任「國家領導職務」的選委出任，符合此資格的僅有84歲的董建華及67歲的梁振英，前者健康欠佳，梁振英擔任此職機率較大。

李家超效忠北京，但治港能力更差？

現年64歲的李家超是警察出身，若他當選，將是香港首次有「武官」系統出身的行政長官，分析預料港府未來在國安範疇將更強硬。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強告訴德國之聲：「如果北京選擇了一個來自紀律部隊的人，我認為這意味著他們在未來5年會更加強調國家安全。他們必須選擇一個更熟悉這些問題、更忠誠、更好紀律的人。」

他認為，從上屆行政長官選舉開始，民望就不是北京選擇香港行政長官的重要因素。「如果李家超成為行政長官，這意味著（要成為特首）最重要的標準是滿足北京的忠誠測試，並實現北京當局的政治野心，而不是更關注香港人的想法。 」

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則向德國之聲表示，李家超過去數十年作風都是以打壓公民社會為主，「在態度上跟林鄭是同一種人」，沒有什麼其他的能力，甚至「比林鄭更差」。

他補充道，李家超沒有當過什麼重要職位，對於經濟、公共管治、社會民生跟政治都完全沒有經驗，「他在當保安局的局長，基本上沒有讓人滿意的表現」。他批評如今「整個選舉都是假的」，都是北京的意願來主導一切，選委會的成員都是按照北京的意願來投票。

對於李家超可能成為香港特首，對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）的鄺頌晴亦向德國之聲表示「非常擔心」，認為李家超過去的經歷令他成為北京屬意的特首人選，「他將從香港親北京陣營的鷹派中贏得很多支持」，如果李家超當選特首，將意味著警察和國安機構將被賦予大量權力，「對香港的公民社會的打擊可能比林鄭月娥還更嚴厲」。

鄺頌晴還表示，無論北京屬意誰做特首，「坐上那個位子的人，他們基本上都是北京的傀儡。」

李家超10年間連升兩級

李家超加入問責團隊10年間連升兩級，從保安局副局長升任至政務司長，當司長不足一年就成為特首候選。

他在1977年加入香港警務處任職見習督察，主力刑事偵緝工作，1997年晉陞總警司，2010年升任香港警務處副處長。

2012年他獲時任特首梁振英賞識，放棄英籍，加入問責團隊，被委任為保安局副局長，5年後林鄭月娥接任特首，李家超成為首位警隊出身的保安局局長，負責統籌六個紀律部隊，期間處理了多項極具爭議事件，包括高鐵西九龍站「一地兩檢」、2018年引用《社團條例》禁止香港民族黨運作、推動修訂《逃犯條例》、執行《國安法》，對示威活動和民主派人士展現出強硬立場。

2020年8月，美國財政部宣佈制裁11名「損害香港自治」的中港官員，李家超跟林鄭月娥一樣榜上有名。2021年6月，他取代張建宗成為政務司長，被指開啟「警察治港」時代。

他獲委任後曾表示維護國家安全責任是「頭等大事」，會利用機會進行國家安全教育。上任後曾率先帶領候選人資格審查委員會，審視參選人是否「真誠愛國」，宣佈時任立法會議員鄭松泰不符合要求，取消其議員資格。

「完善制度」後首次特首選舉

香港特首林鄭月娥4月4日宣佈，因為家庭考慮、「夠鐘返屋企」，不會參與特首選舉，放棄競逐連任。

第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，提名期由4月3日開始直至4月16日。

這是2021年3月全國人大常委會通過《關於完善香港選舉制度的決定》之後，首次在新制度下舉行選舉。本屆候選人須取得不少於188個選委會委員提名，包括在選委會五個界別中各取15個提名。

去年選出的選委會，當選的1488人當中，只有一人是非建制派成員。

根據選舉法例，就算一人參選，選委會也要投票，候選人取得逾750張支持票即當選。

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍2021年7月曾提出，管治能力強、堅定愛國者的5項標準，一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者；四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者；五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。

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