 香港特首選舉傳延後一年 林鄭突取消記者會惹猜測 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2022

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时政风云

香港特首選舉傳延後一年 林鄭突取消記者會惹猜測

香港迎來「完善選舉制度」後首場特首選舉，但提名期進入倒數，北京至今沒透露心儀人選的風聲。政圈流傳多個版本的消息，各界猜測選舉會否押後、林鄭月娥會否獲得「祝福」連任、北京會否容許有競爭的選舉等。

Hongkong | PK Carrie Lam

香港特首林鄭月娥還未表明會否競逐連任

DW.COM

中国人大11日下午表决通过完善香港选举制度的草案，透过增加选委会与立法会的席次来提升「爱国者」占有的席次。专家认为，这个局势发展显示中国持续在限制香港的政治自由。

港府没有承认「与病毒共存」，但从最新鬆绑政策可见，香港实际上与「共存」越来越近，林郑月娥更表明香港和内地不同，难做全民强制检测。港大研究指，香港真正确诊人数已超过四百万人，相信已出现群体免疫。

香港“回归”已20余载，港警此前一直沿用英式步操。这一局面将在今年7月1日彻底转变。

香港新闻业受到严重打击，批判性媒体如《苹果日报》、《立场新闻》及《众新闻》等都在过去这半年多相继被迫停运。德国之声专访多位前线新闻教育工作者，谈谈现况对他们带来的冲击。

（德國之聲中文網）香港特首選舉提名期將於4月3日展開，至今仍未有熱門人選表態參選。香港政圈近日傳出選舉會因疫情延後一年，特首林鄭月娥周五（4月1日）突然叫停每朝例行疫情記招，更引來各界猜測。

自香港第五波疫情爆發，林鄭月娥已持續三周、每天早上11點舉行抗疫記者會，但周五（4月1日）早上9點半港府政府突然發稿宣布特首日程有調動，有關記者會暫停一天。

《香港01》、《信報》等港媒引述消息指，林鄭是去了深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，會議上談及特首選舉、第五波疫情及中央援港措施。行政長官辦公室回覆傳媒查詢時沒有證實有關消息。

同日下午，香港選舉事務處發稿指第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，提名期由4月3日開始直至4月16日。由於4月15及16日均為公眾假期，故提交提名表格的最後限期為14日下午5時。

此前，港府曾在2月中因應第五波疫情大爆發，引用《緊急法》延後特首選舉一個半月，由原本的3月27日押後至5月8日舉行。

會否延後選舉？

近日有傳聞指選舉會再度延後一年，但香港《經濟日報》周五（4月1日）見報的政治專欄則引述一名「熟悉北京的消息人士」預料選舉如期舉行，他解釋在中央角度，香港是行政主導的政治體制，一定希望港府強而有力，壽命只有一年的政府會被視為看守政府，儼如權威不足的「跛腳鴨」，非中央樂見。

此前一天，《香港01》曾引述資深建制派人士表示，選舉有可能在提名期展開後，宣布因疫情關係延遲一年，料由全國人大常委會作出《決定》，容許現屆政府延任一年，消息更指是4月8日左右宣布。

對此，林鄭月娥當日回應指「到這一刻，我沒收到任何通知，我們仍然按4月3日開展下任特首提名期」。

Hongkong | Parlamentswahl Auszählung

香港特首由選委會選出，選委會1488人當中只有一人是非建制派成員

林鄭是否連任？

過去歷屆選舉，提名期開始前已有多名熱門人選提出請辭甚至宣布參選。但今屆選舉，逼近提名期也未見重量級人馬宣布參選。有建制派人士表示未收到消息，關於中央對特首人選的想法。

林鄭月娥多次被問到會否競逐連任，她都只是說目前工作是抗疫，但她3月27日在抗疫記者會上回應港府會否設立「疫情檢討委員會」調查這次疫情的問題時表示，「相信下屆政府會認真處理的。若下屆政府需本人作為這次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見」。此番話引發政壇熱議，被解讀為變相宣布放棄角逐連任。

其餘多名被視為潛在人選的政務司長李家超、財政司長陳茂波、全國政協副主席梁振英等，也都還沒有表態。

《星島日報》、《明報》等多間港媒引述建制派核心成員指，近日接獲北京的「溫馨提示」，要求他們暫時不要提名任何人或就特首人選表態，並須於提名期和投票日盡量留在香港。

建制派消息近日也傳出，為了不影響「社會團結」，這次選舉或實行「澳門模式」，即是只有一人參選。

「完善選舉制度」後首次特首選舉

香港特首由選委會選出，本屆候選人須取得不少於188個選委會委員提名，包括在選委會五個界別中各取15個提名。

2021年3月全國人大常委會通過《關於完善香港選舉制度的決定》，強調「愛國者治港」，把選委會成員從1200人增至1500人，並從原有四個界別增至五個，新加入「港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界」。

同年9月，香港舉行新制度下的首場選委會選舉，當選的1488人當中，只有一人是非建制派成員。

《基本法》規定行政長官任期5年，可連任一次，若行政長官缺位時應在6個月內產生行政長官，但沒有延後選舉的相關條文。

（綜合報導）

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