香港特首选举或添「确认书」 传林郑连任

(德国之声中文网)《香港01》周二(4日)报导,北京拟在明年特首选委选举中引入「确认书」制度,要求参选特首选委人士承诺拥护《基本法》和效忠中华人民共和国香港特别行政区。

报导引述消息透露,港府早前DQ (取消参选资格)12名立法会参选人的准则或会套用在特首选委,新红綫包含支持香港独立或民主自决丶寻求外国干预香港事务丶原则上反对《港区国安法》等。

超过380名民主派区议员今年5月曾联署反对《香港国安法》,这意味着他们或已触犯红线,恐被大规模DQ,不能参与特首选委选举。

阻民主派左右大局

香港特首选委选举预计2021年12月举行,2022年3月投票选出新一届特首。该选举被视为「小圈子选举」,由各界别选出1200席选举委员投票产生;其中区议会界别有117席,由当届区议员互选。

由於民主派於去年区议会选举赢得八成席位,料可全取117席,加上民主派在上届特首选委会获325席,今届有望取得440席,占了1200名选委的三分之一以上,足以左右大局。北京若引入「确认书」制度,将打乱民主派部署。

《苹果日报》引述民主派人士分析指,北京将民主派区议员丶候选人全部DQ,是提高特首选委会「安全系数」的最简单方法,但预料会引起国际社会很大反弹。

北京不准林郑辞职?

香港特首5年一任,特首林郑月娥2017年上台,任期至2022年6月30日届满。据香港民意研究所调查,林郑最新评分为28.9分,近半受访市民给0分,民望净值为负53点。

《众新闻》日前引述自由党荣誉主席田北俊指,商界近日流传林郑将连任,因为「根本无人想做」,「北京一拍板,就要继续做下去,可能北京不准(林郑)辞职,就跟(立法会主席)梁君彦一样。」但报导指一名接近林郑的消息人士否认有关传闻。

去年香港反送中风波期间,曾多次传出林郑辞职或中央撤换特首。路透社9月初公开林郑闭门会见商界的录音,她一度出现哽咽的声线,称自己令香港陷入「不可原谅的混乱局势」,表示「如果我可以选择,第一件事是辞职,以及深表歉意」(If I have a choice,the first thing is to quit, having made a deep apology)。

舆论引爆后,林郑又在记者会上否认向中央请辞。中港官方也都多次否认辞职传闻。去年11月中国国家主席习近平在反送中爆发后首次会见林郑月娥,表示中央对其「高度信任」丶「充分肯定」。林郑今年1月接受彭博电视访问时,也强调自己不会辞职,会全力以赴做好工作及遏止暴力情况。

李澄欣/张慈(综合报导)

