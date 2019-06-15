香港特首林郑月娥向市民致歉

（德国之声中文网）据香港电台报道，周日中午开始，多个港铁站都挤满了参与抗议活动的市民。在旺角站，很多人相应民阵的呼吁穿上了黑衣，还有人手持鲜花悼念周六晚间在金钟太古广场坠楼死亡的示威者。现场摆放挽联和花圈形容死者为"爱港烈士"，赞扬他"英魂不朽，浩气长存"。

一名王姓家庭主妇在接受香港电台采访时说，受死者感动她第一次参加游行，她"会完成对方的遗愿，要求特首林郑月台下台和撤回修例"。

德新社报道说，大批示威者下午聚集在维多利亚公园，之后向香港立法院进发。抗议活动的组织方香港民间人权阵线（简称民阵）方面表示，集会是非常必要的，因为香港政府并没有撤回修订《逃犯条例》。抗议者们要求特首林郑月娥下台。

面对几天前香港发生的大规模抗议活动，昨天（6月15日）香港行政长官林郑月娥召开新闻发布会，在会上她宣布称，为了回应社会要求，让各方有更多时间讨论修订，港府"暂缓"对《逃犯条例》的修订，但不会撤回该法案。德新社在报道中强调，此前林郑月娥对于修订该条例的态度十分坚决。

据香港《明报》报道，周日晚间，香港政府发表声明。声明称，“过去两个星期日，十分多市民透过游行表达意见，政府明白市民游行是出于对香港的关心和热爱。……考虑到社会有强烈不同的意见，政府已停止立法会大会对修订 《逃犯条例》 的工作，希望借此可让社会尽快回复平静和避免任何人受到伤害。政府重申并无重启程序的时间表”。声明指出，“行政长官承认由于政府工作上的不足，令香港社会出现很大的矛盾和纷争，令很多市民感到失望和痛心，行政长官为此向市民致歉，并承诺会以最有诚意，最谦卑的态度接受批评，加以改进，为广大市民服务”。

《逃犯条例》如果经过修订后，将允许香港向中国内地引渡嫌犯。德新社报道称，但批评者认为，由于中国司法不独立，同时又时常成为政治迫害工具，因此《条例》修订引起香港社会的恐慌。

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周三香港爆发大规模"反送中"游行。组织方表示，参与者高达100万。在抗议过程中，警方同示威者之间发生冲突。德新社报道称，81人在冲突中受伤。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 清早人群聚集 6月12日上午八时多，立法会大楼旁的龙汇道、添美道、立法会道就已经完全占满人，未见警方积极驱离。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 立法会延后二读 立法会因被示威群众完整包围，将原定8点半举行的工务小组会议取消。人潮到中午也没有散去，因此立法会也将原定11时进行《逃犯条例》修订的二读大会延后。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 防暴警察待命 示威民众聚集在金钟的立法会大楼周围，蔓延至添马公园。防暴警察在立法会大楼、政府总部外围戒备待命

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 立法会议员与警方交涉 头戴头盔、手撑雨伞的民众与配备长盾的警方在添华道和夏愨道交界对峙，公民党立法会议员杨岳桥和谭文豪在中间调停。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 示威者自备头盔、面罩 这次「反送中」罢工、罢课、罢市的「三罢行动」，参与群众以年轻人居多，大部份都戴上口罩，有的还会加上头盔、护目镜。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警民隔着铁马对峙 示威者于金钟力宝中心外架设铁马，挡住金钟道两条行车线。下午，防暴警察开始用胡椒喷雾驱离民众。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 官方定义为「暴动」 下午开始，大批警员出动橡胶弹、布袋弹、催泪弹和催泪水剂等抗暴手段驱赶民众。香港警方甚至出动凖军事化的特遣镇暴警察「速龙小队」加入清场。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警方施放催泪弹 12日下午约3点开始，警察展开清场动作，一边劝告民众不要和警方冲撞，一边高举「警告:催泪烟」标语，并且朝群众发射催泪弹。示威民众节节后退，没有强力反抗，互相用清水冲洗眼睛。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警盾与雨伞 防暴警察配备的防暴盾分为长方形和圆形两种。长方形的盾牌可以构建成一座流动的高墙，让警方推进防线；圆形盾牌方便携带，有利于警察一手持武器、一手持盾牌防御。相对而言，示威民众要防御催泪烟雾或是警方的其他攻击，只有雨伞可以用。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 香港特首谴责「暴动」 傍晚，香港行政长官林郑月娥透过电视发表讲话，形容在金钟一带的场面令人痛心，谴责「破坏社会安宁、妄顾法纪的暴动行为...已经不是和平集会，而是公然、有组织地发动暴动，亦都不可能是爱护香港的行为。」

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 「不排除任何可行方法控制情况」 下午4点半，香港警务处处长卢伟聪见记者，指示威者使用危险武器，可以杀人，呼吁民众不要进入金钟，以「骚乱」形容事件。警方发言人说，预计动用警棍、胡椒喷雾、手掷催泪弹等驱赶民众。当他被记者问及会不会使用真枪，他表示不会排除任何可行的方法控制情况。晚上6点，警方发布公告，以「暴乱」形容示威。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 破碎的宁静 在警方的密集驱离之下，大部份民众都已经散去，原先的上万民众只剩下不到百人。13日，立法会附近街道恢复通行，但是垃圾纸屑仍然散落各处，一片狼藉。



一名名叫Thomas Hong的示威者在接受德新社采访时表示："我想，多数香港人都不会接受港府提出的暂缓修订《逃犯条例》。"这名受访者多日来在香港政府门前参加绝食抗议。