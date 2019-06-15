 香港特首林郑月娥向市民致歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港特首林郑月娥向市民致歉

虽然香港特首林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》，但民阵方面表示，如果政府“只缓不撤”，仍会呼吁市民继续上街抗议。周日（16日），香港如期举行了第4次反修例游行。稍晚些时间，特首林郑月娥向香港市民致歉。

Carrie Lam in HongKong (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

香港特首林郑月娥（资料照片）

（德国之声中文网）据香港电台报道，周日中午开始，多个港铁站都挤满了参与抗议活动的市民。在旺角站，很多人相应民阵的呼吁穿上了黑衣，还有人手持鲜花悼念周六晚间在金钟太古广场坠楼死亡的示威者。现场摆放挽联和花圈形容死者为"爱港烈士"，赞扬他"英魂不朽，浩气长存"。

一名王姓家庭主妇在接受香港电台采访时说，受死者感动她第一次参加游行，她"会完成对方的遗愿，要求特首林郑月台下台和撤回修例"。

Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Reuters/A. Perawongmetha)

德新社报道说，大批示威者下午聚集在维多利亚公园，之后向香港立法院进发。抗议活动的组织方香港民间人权阵线（简称民阵）方面表示，集会是非常必要的，因为香港政府并没有撤回修订《逃犯条例》。抗议者们要求特首林郑月娥下台。

面对几天前香港发生的大规模抗议活动，昨天（6月15日）香港行政长官林郑月娥召开新闻发布会，在会上她宣布称，为了回应社会要求，让各方有更多时间讨论修订，港府"暂缓"对《逃犯条例》的修订，但不会撤回该法案。德新社在报道中强调，此前林郑月娥对于修订该条例的态度十分坚决。

Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Getty Images/AFP/D. de la Rey)

据香港《明报》报道，周日晚间，香港政府发表声明。声明称，“过去两个星期日，十分多市民透过游行表达意见，政府明白市民游行是出于对香港的关心和热爱。……考虑到社会有强烈不同的意见，政府已停止立法会大会对修订 《逃犯条例》 的工作，希望借此可让社会尽快回复平静和避免任何人受到伤害。政府重申并无重启程序的时间表”。声明指出，“行政长官承认由于政府工作上的不足，令香港社会出现很大的矛盾和纷争，令很多市民感到失望和痛心，行政长官为此向市民致歉，并承诺会以最有诚意，最谦卑的态度接受批评，加以改进，为广大市民服务”。

《逃犯条例》如果经过修订后，将允许香港向中国内地引渡嫌犯。德新社报道称，但批评者认为，由于中国司法不独立，同时又时常成为政治迫害工具，因此《条例》修订引起香港社会的恐慌。

观看视频 01:16

「反送中」遊行 直击警民冲突现场

周三香港爆发大规模"反送中"游行。组织方表示，参与者高达100万。在抗议过程中，警方同示威者之间发生冲突。德新社报道称，81人在冲突中受伤。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Siu)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    清早人群聚集

    6月12日上午八时多，立法会大楼旁的龙汇道、添美道、立法会道就已经完全占满人，未见警方积极驱离。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    立法会延后二读

    立法会因被示威群众完整包围，将原定8点半举行的工务小组会议取消。人潮到中午也没有散去，因此立法会也将原定11时进行《逃犯条例》修订的二读大会延后。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    防暴警察待命

    示威民众聚集在金钟的立法会大楼周围，蔓延至添马公园。防暴警察在立法会大楼、政府总部外围戒备待命

  • Hong Kong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    立法会议员与警方交涉

    头戴头盔、手撑雨伞的民众与配备长盾的警方在添华道和夏愨道交界对峙，公民党立法会议员杨岳桥和谭文豪在中间调停。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    示威者自备头盔、面罩

    这次「反送中」罢工、罢课、罢市的「三罢行动」，参与群众以年轻人居多，大部份都戴上口罩，有的还会加上头盔、护目镜。

  • Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (picture-alliance/MAXPPP/Kyodo Foto)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    警民隔着铁马对峙

    示威者于金钟力宝中心外架设铁马，挡住金钟道两条行车线。下午，防暴警察开始用胡椒喷雾驱离民众。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Getty Images/AFP/A. Wallace)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    官方定义为「暴动」

    下午开始，大批警员出动橡胶弹、布袋弹、催泪弹和催泪水剂等抗暴手段驱赶民众。香港警方甚至出动凖军事化的特遣镇暴警察「速龙小队」加入清场。

  • Hong Kong | Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    警方施放催泪弹

    12日下午约3点开始，警察展开清场动作，一边劝告民众不要和警方冲撞，一边高举「警告:催泪烟」标语，并且朝群众发射催泪弹。示威民众节节后退，没有强力反抗，互相用清水冲洗眼睛。

  • Hong Kong | Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    警盾与雨伞

    防暴警察配备的防暴盾分为长方形和圆形两种。长方形的盾牌可以构建成一座流动的高墙，让警方推进防线；圆形盾牌方便携带，有利于警察一手持武器、一手持盾牌防御。相对而言，示威民众要防御催泪烟雾或是警方的其他攻击，只有雨伞可以用。

  • Hong Kong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    香港特首谴责「暴动」

    傍晚，香港行政长官林郑月娥透过电视发表讲话，形容在金钟一带的场面令人痛心，谴责「破坏社会安宁、妄顾法纪的暴动行为...已经不是和平集会，而是公然、有组织地发动暴动，亦都不可能是爱护香港的行为。」

  • Hong Kong | Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    「不排除任何可行方法控制情况」

    下午4点半，香港警务处处长卢伟聪见记者，指示威者使用危险武器，可以杀人，呼吁民众不要进入金钟，以「骚乱」形容事件。警方发言人说，预计动用警棍、胡椒喷雾、手掷催泪弹等驱赶民众。当他被记者问及会不会使用真枪，他表示不会排除任何可行的方法控制情况。晚上6点，警方发布公告，以「暴乱」形容示威。

  • Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/T. Peter)

    香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

    破碎的宁静

    在警方的密集驱离之下，大部份民众都已经散去，原先的上万民众只剩下不到百人。13日，立法会附近街道恢复通行，但是垃圾纸屑仍然散落各处，一片狼藉。


一名名叫Thomas Hong的示威者在接受德新社采访时表示："我想，多数香港人都不会接受港府提出的暂缓修订《逃犯条例》。"这名受访者多日来在香港政府门前参加绝食抗议。

DW.COM

反送中“雨衣男”坠楼身亡 民众献花哀悼致敬

香港特首林郑月娥宣布暂缓修订送中条例后，抗议仍然继续。周六晚间在金钟太古广场发生一起悲剧，一名抗议者爬上平台，与消防人员和谈判专家僵持5小时后不慎坠楼身亡。民众周日来到事发现场哀悼死者，民运人士王丹也表示将折纸鹤送给“为了香港的自由献出自己生命的人”。 (16.06.2019)  

评论：只是暂时的喘息

就备受争议的修例，香港政府暂停了立法进程。之前，这个曾经的英国殖民地见证了大规模的游行示威。德国之声中文部主任Philipp Bilsky认为，港府的让步不是解决问题，而只是暂时的喘息。 (15.06.2019)  

德语媒体：香港人不再天真轻信

德语媒体继续关注香港的大规模抗议及冲突。此次抗争运动与2014年的雨伞运动有什么不同？香港特首林郑月娥在其中扮演了怎样的角色？ (14.06.2019)  

港警在清场时过度使用武力了吗？

周三金钟的清场造成81人受伤，香港警方因向示威者发射橡皮子弹、催泪弹而被多方指责过度执法。该事件也引起激烈的公众讨论。香港警方则回应，是在自身安全受威胁的情况被迫使用武力；更有亲北京派称，“若换了是外国军警，早就开枪了”。 (14.06.2019)  

美国会隔海「反送中」 中国批干涉内政

美国跨党派议员用法案要求总统和行政单位采取措施，警告香港政府若牺牲民主人权与中国靠拢，将会付出代价。中国为此召见美驻华使馆临时代办，抗议干涉内政。 (14.06.2019)  

长平观察：不是林郑月娥，是北京

在柏林墙倒塌三十年之际，香港人却不得不捍卫深圳河这道“柏林墙”。时评人长平提醒道：真正让东德人民获得自由的原因，不是那堵墙的倒塌，而是东德共产专制政权的倒塌。 (15.06.2019)  

压力之下港府仍坚持二读 民阵称将升级行动

周日由民间人权阵线发起的反对《逃犯条例》修订游行，大会宣布破纪录的103万人走上街头，然而特区政府坚持修例将如期于周三 在立法会二读。民阵表示会进一步行动，并于12日立法会开始二读包围立法会。社会不少声音呼吁罢工罢市。 (10.06.2019)  

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场

香港立法会排定6月12日针对《逃犯条例》的修订进行二读审议，港民因担忧该法对人权与程序正义的保障不足，一大清早便大举包围立法会表达反对立场。虽然立法会因此延后二读，但也没有放任民众聚集，动用武力清场。 (13.06.2019)  

相关音频视频

「反送中」遊行 直击警民冲突现场  

相关内容

Hongkong Demonstration des Gesetzes gegen die Auslieferung

长平观察：不是林郑月娥，是北京 15.06.2019

在柏林墙倒塌三十年之际，香港人却不得不捍卫深圳河这道“柏林墙”。时评人长平提醒道：真正让东德人民获得自由的原因，不是那堵墙的倒塌，而是东德共产专制政权的倒塌。

China Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke

处理不当陷被动 林郑月娥或失北京信任？ 16.06.2019

随着香港民众抗议浪潮不断扩大，港府宣布暂停《逃犯条例》修订工作。知情人士指出，林郑月娥一开始坚持强硬立场，后在得到中央指示之后才选择退让。更有观察家认为，由于在贸易战紧要关头给北京制造了麻烦，这位女特首或许将会“乌纱不保”。

Proteste in Hongkong: Demonstrant stürzt von Gerüst in den Tod

反送中“雨衣男”坠楼身亡 民众献花哀悼致敬 16.06.2019

香港特首林郑月娥宣布暂缓修订送中条例后，抗议仍然继续。周六晚间在金钟太古广场发生一起悲剧，一名抗议者爬上平台，与消防人员和谈判专家僵持5小时后不慎坠楼身亡。民众周日来到现场哀悼死者。

广告

媒体看中国

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/A. Perawongmetha)

墙外文摘：香港两制已败 台湾一中须防

有评论认为，一国两制大败局已成，香港自治已经结束。中共的对台政策，也会同时走向极端。但是，“只要台湾人民不踏入一国的陷阱，就不会有两制台湾方案的枷锁与凌虐”。  