香港特首林郑月娥向市民致歉

虽然香港特首林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》，但民阵方面表示，如果政府“只缓不撤”，仍会呼吁市民继续上街抗议。周日（16日），香港如期举行了第4次反修例游行。稍晚些时间，特首林郑月娥向香港市民致歉。
（德国之声中文网）据香港电台报道，周日中午开始，多个港铁站都挤满了参与抗议活动的市民。在旺角站，很多人相应民阵的呼吁穿上了黑衣，还有人手持鲜花悼念周六晚间在金钟太古广场坠楼死亡的示威者。现场摆放挽联和花圈形容死者为"爱港烈士"，赞扬他"英魂不朽，浩气长存"。
一名王姓家庭主妇在接受香港电台采访时说，受死者感动她第一次参加游行，她"会完成对方的遗愿，要求特首林郑月台下台和撤回修例"。
德新社报道说，大批示威者下午聚集在维多利亚公园，之后向香港立法院进发。抗议活动的组织方香港民间人权阵线（简称民阵）方面表示，集会是非常必要的，因为香港政府并没有撤回修订《逃犯条例》。抗议者们要求特首林郑月娥下台。
面对几天前香港发生的大规模抗议活动，昨天（6月15日）香港行政长官林郑月娥召开新闻发布会，在会上她宣布称，为了回应社会要求，让各方有更多时间讨论修订，港府"暂缓"对《逃犯条例》的修订，但不会撤回该法案。德新社在报道中强调，此前林郑月娥对于修订该条例的态度十分坚决。
据香港《明报》报道，周日晚间，香港政府发表声明。声明称，“过去两个星期日，十分多市民透过游行表达意见，政府明白市民游行是出于对香港的关心和热爱。……考虑到社会有强烈不同的意见，政府已停止立法会大会对修订 《逃犯条例》 的工作，希望借此可让社会尽快回复平静和避免任何人受到伤害。政府重申并无重启程序的时间表”。声明指出，“行政长官承认由于政府工作上的不足，令香港社会出现很大的矛盾和纷争，令很多市民感到失望和痛心，行政长官为此向市民致歉，并承诺会以最有诚意，最谦卑的态度接受批评，加以改进，为广大市民服务”。
《逃犯条例》如果经过修订后，将允许香港向中国内地引渡嫌犯。德新社报道称，但批评者认为，由于中国司法不独立，同时又时常成为政治迫害工具，因此《条例》修订引起香港社会的恐慌。
周三香港爆发大规模"反送中"游行。组织方表示，参与者高达100万。在抗议过程中，警方同示威者之间发生冲突。德新社报道称，81人在冲突中受伤。
一名名叫Thomas Hong的示威者在接受德新社采访时表示："我想，多数香港人都不会接受港府提出的暂缓修订《逃犯条例》。"这名受访者多日来在香港政府门前参加绝食抗议。
香港特首林郑月娥宣布暂缓修订送中条例后，抗议仍然继续。周六晚间在金钟太古广场发生一起悲剧，一名抗议者爬上平台，与消防人员和谈判专家僵持5小时后不慎坠楼身亡。民众周日来到事发现场哀悼死者，民运人士王丹也表示将折纸鹤送给“为了香港的自由献出自己生命的人”。 (16.06.2019)
就备受争议的修例，香港政府暂停了立法进程。之前，这个曾经的英国殖民地见证了大规模的游行示威。德国之声中文部主任Philipp Bilsky认为，港府的让步不是解决问题，而只是暂时的喘息。 (15.06.2019)
周三金钟的清场造成81人受伤，香港警方因向示威者发射橡皮子弹、催泪弹而被多方指责过度执法。该事件也引起激烈的公众讨论。香港警方则回应，是在自身安全受威胁的情况被迫使用武力；更有亲北京派称，“若换了是外国军警，早就开枪了”。 (14.06.2019)
美国跨党派议员用法案要求总统和行政单位采取措施，警告香港政府若牺牲民主人权与中国靠拢，将会付出代价。中国为此召见美驻华使馆临时代办，抗议干涉内政。 (14.06.2019)
在柏林墙倒塌三十年之际，香港人却不得不捍卫深圳河这道“柏林墙”。时评人长平提醒道：真正让东德人民获得自由的原因，不是那堵墙的倒塌，而是东德共产专制政权的倒塌。 (15.06.2019)