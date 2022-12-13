香港特首李家超首次进京述职

（德国之声中文网）遵照"一国两制"原则，中国承诺在1997年香港主权由英国移交北京后，香港得以在五十年内保留其特殊的政治、社会及财政地位。但批评者则认为，"一国两制"原则正在不断受到削弱，而2020年实施所谓"港版国安法"，一大批反对派人士遭到逮捕和打压之后，这一点变得愈加明显。

周五，习近平在会晤出任香港特首后首次来京述职的李家超时表示："中央将全面准确、坚定不移贯彻'一国两制'方针，全力支持行政长官和特别行政区政府依法施政，全力支持香港充分发挥独特优势，广泛开展国际合作，更好融入国家发展大局，在中华民族伟大复兴的历史进程中作出新的更大贡献。在新时代新征程上，香港将大有可为，风光无限。"

习近平对以李家超为首的香港政府的"务实精神以及为维护国家安全做出的贡献"表示赞赏，他还强调了香港政府为振兴经济和解决公众关注议题所作的努力。习近平说："这一切都显示出了'爱国者治港'所带来的新活力。

今年七月一日，警察出身的前保安局长李家超正式就任香港第五任特首。此前在五月举行的选举中，李家超在一个主要由亲北京人士组成的选举委员会中获得了99%的支持，他也是本次选举中的唯一候选人。

香港大学政治及公共管理学荣誉教授伯恩斯（John Burns ）表示，李家超就任后解除了香港当时的疫情限制，尽管当时感染人数增多，但并未在公共医疗体系造成混乱。与此同时，李家超还开始着手解决公共卫生及财政领域的一些其他问题。

伯恩斯同时也表示，要想保持香港的长期稳定，政府必须允许公民社会的参与，"但当局却在迫切实现安全稳定的过程中，将公民社会排除在外。"伯恩斯说："我们当前享有的稳定其实非常脆弱，因为大多数公民都被排除在外。"

伯恩斯说，李家超之所以被任命为特首，一定程度上归功于他对北京的高度忠诚，但这也导致他遇到问题，唯北京是听的做事风格。例如在阻止香港民主派出版商黎智英聘请英籍律师的问题上，他要求北京中央政府做出最后裁决。伯恩斯说："对于维持香港的自治权利来说，这不是一个好兆头。"

李家超的前任林郑月娥在其五年的特首任期内，香港经历了一系列社会动荡。2019年，香港爆发了历时数月的民主运动，当局随即发起大规模政治打压，几乎将反对派阵营赶尽杀绝。此后新冠疫情又席卷香港，造成数千人死亡，并重创了香港经济。

（美联社）

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