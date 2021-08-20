香港特首：推展基本法23条立法 加速「港深融合」

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥周三（10月6日）发表任内最后一份《施政报告》，她说，在去年开始实施的《香港国安法》的支持下，香港正处于一个新的发展点上。未来在维护国家安全部分，港府将推展《基本法》第23条的本地立法工作，并开始针对打击假新闻、保障网络安全等议题进行规划。

林郑月娥表示，保安局长正参考过往的研究和资料、《香港国安法》的执行经验及法庭相关裁决，根据香港实际情况，就23条立法制订务实的方案和条文，并拟备有效的宣传计划。

《基本法》第23条规定香港应自行立法「禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠复中央人民政府及窃取国家机密的行为」。然而《基本法》23条立法在香港是极为敏感的议题，2003年时，曾有超过50万名香港人上街反对《基本法》23条立法，导致时任港府最终未能得到足够票数通过法案。

过去18年来，每任香港特首都称基本法23条立法为香港宪制责任，但并没有实际展开立法工作。但在《香港国安法》施行后，香港特区政府保安局局长邓炳强26日曾在电视节目上说，现在是香港《基本法》23条立法的最佳时机，而政府正在「研究立法细节」。

林郑月娥也说，《基本法》23条立法需在下届立法会会期内完成。此外，她也说港府还会「检视或激活」现有法例，确保执行部门在维护国安时有法可用，例如「2021年电影检查条例草案」的修订。

加速香港与深圳融合

林郑月娥施政报告的另一个重心，则是要在香港北部、与大陆科技中心深圳的交界处建设一座新城，加快发展香港北部和与深圳的融合。

这座被称为「北区都会区」的新城将占地300平方公里，预计会为约250万人提供多达92.6万个住宅单位，区内新职缺也会达65万个。林郑月娥表示，这也将为香港长期以来住房短缺的问题提供一个解决方案。

林郑月娥表示，此区会是香港未来 20 年城市建设和人口增长最活跃地区，是促进「港深融合」和大湾区发展的重点地区。

路透社报导，香港公共住房的平均轮候时间不断攀升，目前已超过5.5年。林郑月娥说，她有信心香港能透过包括填海造地和北区都会区在内的政策，在中长期内解决土地短缺的问题。

香港已经计划要建造人工岛，估计至少耗资6240亿港元（805亿美元）在大屿山（该市机场所在地）和香港主岛之间的1700公顷填海土地上建造多达40万个住房单元。这是香港最昂贵的基础设施项目。

哽咽感谢中央、家人

在报告最后，林郑月娥感谢北京和她的家人在她自2019年以来因反政府抗议活动和「外部势力不断粗暴干预香港事务」而面临的「前所未有的压力」中所给予的支持。

她哽咽着说：「支撑着我排除万难的动力，来自中央永远是特区坚强后盾的谆谆嘱咐、我在就职时承诺为香港市民一直护航的不变初心和家人的无限信任及默默支持。」

「今天，香港在国家安全和选举制度双重保障下，已回到「一国两制」的正确轨道，」林郑月娥说，「我比任何时候都对香港更有信心、更肯定香港可以融入国家发展大局，在国家迈向第二个百年奋斗目标的进程中，发挥不可替代的作用。」

（综合报导）

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