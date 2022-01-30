 香港特区政府:讨论疫情不会触犯《国安法》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港特区政府:讨论疫情不会触犯《国安法》

香港特区政府1月30日表示，就香港的防疫策略进行讨论或者发表“一般性言论”并不违法，也不会触及全国性的《国家安全法》。

香港疫情近期出现了新高峰

香港疫情近期出现了新高峰

DW.COM

香港欧洲商会在一份报告草案中指出，由于一直采取严格的防疫规定，香港可能要等到2024年年初才会重新开放，但这可能引发外国公司和员工的外流，并危及其金融中心的地位。

香港新闻业受到严重打击，批判性媒体如《苹果日报》、《立场新闻》及《众新闻》等都在过去这半年多相继被迫停运。德国之声专访多位前线新闻教育工作者，谈谈现况对他们带来的冲击。

香港宠物店店员和顾客感染Delta变异株，香港政府单位表示，此次事件可能涉及动物传播，但暂未能确认是否涉人传动物或动物传人，为尽快解除风险，将扑杀2000只仓鼠和其他小型动物。

香港因奥密克戎而引发第五波疫情，舆论将矛头指向违反防疫规定，外出聚餐的两名国泰空少。目前两人已正式被港警逮捕起诉，并遭国泰开除，但愈趋严苛的防疫规定，也让机组人员的身心健康受到关注。

香港政府宣布全港幼儿园及小学最迟于本周五停课直至春节过后，同时也将把科兴疫苗的接种年龄门槛从目前的12岁降至5岁。另外，香港全国人大代表洪为民的“派对门”风波本周继续延烧。

因为出现确诊案例，港区人大代表洪为民的生日宴会上的逾百宾客全须送检隔离，其中包括数十名高官和议员。鉴于最新的防疫措施，有声音批评港府"只许高官赴宴，不许百姓堂食"。

香港政府与专家直言，香港已爆发第5波新冠疫情。港府宣布8日起禁止8国航班赴港14天，并於7日起禁止大型活动与15个场所营运。林郑月娥表示，香港与中国的通关事宜也会受影响。

(德国之声中文网) 和中国内地相似，香港也执行严格的清零防疫策略。但是近期，香港的防疫措施已经变得比2020年第一波疫情时更加严格，其造成的经济损失以及民众心理压力都在上升。不少专家指出，鉴于超高传染力的奥密克戎变种扩散、新增病例数持续增加，当前的防疫政策将不可持续。

特区政府在一份声明中表示，当前的"动态清零"策略是抗击疫情和保护公众健康的最有效方式。

就在特区政府声明前，立法会议员何君尧称，那些建议调整"动态清零"策略、转而采纳西方"与病毒共存"策略的专家学者可能触犯了《国家安全法》。香港特区政府的回应可以被视作为对何君尧观点的驳斥。

香港当局亦指出，在750万香港居民中，有100多万还没有接种疫苗，因此面临很高的感染机会，甚至面临死亡风险。

自2020年疫情爆发至今，香港累积通报了1.36万感染病例以及213例死亡病例，远远低于其他大城市。不过，今年1月，该市出现了新一波疫情高峰：截至1月30日，全市累计出现了700例新增本土感染病例。作为对比，12月全市仅有2起本土病例。

(路透社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A view of the National Ski Jumping Center, nick-named as Snow Ruyi, of the Beijing 2022 Winter Olympics in Chongli district, Zhangjiakou city, China's Hebei province, on Dec. 21, 2021. 21DEC21 SCMP/Simon Song Photo via Newscom picture alliance

奥委会运动员委员会主席等34人新冠阳性 30.01.2022

北京冬奥会组委会1月30日通报，在此前一天，又有23名冬奥入境人员在新冠病毒核酸检测中呈阳性，其中13人为运动员或代表团成员。此外，还有11名前几天已经入境的冬奥相关人员被检测出新冠病毒阳性。

ZHANGJIAKOU, CHINA - DECEMBER 21: A worker stands in the grandstands near a logo in the finish area at the National Ski Jumping Center, that will host events during the Beijing 2022 Winter Olympics, during a media tour on December 21, 2021 in Chongli, Zhangjiakou, in Hebei province, northern China. The area will host a number of events for the Beijing 2022 Winter Olympics which are set to open on February 4th, 2022.(Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

「中国与新冠」：冬奥新闻工作成为艰巨任务 29.01.2022

在北京冬奥会前，德国公共媒体德广联和德国电视二台不仅要面对和适应在后勤和组织上遇到的挑战。在中方推行严格新冠防疫措施的当下，记者们进行批评性报导也变得更加困难。

Kristalina Georgiewa, Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), spricht auf einer Pressekonferenz. (zu dpa «IWF will Finanzkraft wegen Corona um 650 Milliarden Dollar erhöhen») +++ dpa-Bildfunk +++

IMF呼吁中国放弃“清零”防疫政策 22.01.2022

国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变种蔓延的背景下，中国若继续坚持“零容忍”的严格防疫政策，将给本国经济以及世界经济都造成严重负担。港大微生物学教授袁国勇表示，希望奥密克戎变种能够进化成为一种只导致普通感冒的冠状病毒。

广告

媒体看中国

Taiwan President Tsai Ing-wen attends the opening of Chiang Ching-Kuo Presidential Library in Taipei

墙外文摘：台湾蓝绿联手反共将会如何？

中共官方智库人士称，台湾的敌⼈不只是来⾃于绿营的台独势⼒，也包括蓝营的反共⼈⼠。有评论认为，若“台独”与“华独”开始联⼿，中国的统战策略将遇到最⼤障碍。  