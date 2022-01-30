香港特区政府:讨论疫情不会触犯《国安法》

(德国之声中文网) 和中国内地相似，香港也执行严格的清零防疫策略。但是近期，香港的防疫措施已经变得比2020年第一波疫情时更加严格，其造成的经济损失以及民众心理压力都在上升。不少专家指出，鉴于超高传染力的奥密克戎变种扩散、新增病例数持续增加，当前的防疫政策将不可持续。

特区政府在一份声明中表示，当前的"动态清零"策略是抗击疫情和保护公众健康的最有效方式。

就在特区政府声明前，立法会议员何君尧称，那些建议调整"动态清零"策略、转而采纳西方"与病毒共存"策略的专家学者可能触犯了《国家安全法》。香港特区政府的回应可以被视作为对何君尧观点的驳斥。

香港当局亦指出，在750万香港居民中，有100多万还没有接种疫苗，因此面临很高的感染机会，甚至面临死亡风险。

自2020年疫情爆发至今，香港累积通报了1.36万感染病例以及213例死亡病例，远远低于其他大城市。不过，今年1月，该市出现了新一波疫情高峰：截至1月30日，全市累计出现了700例新增本土感染病例。作为对比，12月全市仅有2起本土病例。

(路透社)

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