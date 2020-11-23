 香港浸会大学学生会长被捕 遭控三项罪名 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2020

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时政风云

香港浸会大学学生会长被捕 遭控三项罪名

在黄之锋等三人出庭接受法院正式判刑的同一天，香港警察早上七点逮捕了香港浸会大学学生署理会长方仲贤，以三项罪名起诉他。

Hongkong | Proteste gegen das Auslieferungsgesetz

香港警方2日上午11点也针对这起逮捕召开记者会，表示方仲贤因去年8月6日在深水埗购买10支高功率镭射笔，其後遭休班警员截查时逃走。

(德国之声中文网) 综合多家港媒报导，香港浸会大学学生会署理会长方仲贤12月2日早上七点被香港警方上门拘捕。根据香港浸会大学学生会在其脸书粉丝页发布的消息，超过20名香港警方到他家进行逮捕。

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在港府施行国安法数月後，不少人认为香港民主运动已难有作为。三个香港民主派人士告诉德国之声，短期内香港情势恐持续恶化，但继续反抗是港人唯一的方法。

着名香港民主运动人士黄之锋、周庭与林朗彦23日在法庭上认了两项罪名，三人随即被还押，裁判官将在12月2日针对案件作出判决。此前，三人将会还押候判。

这次绕过香港法律程序DQ在任立法会议员，开了港府直接以行政程序颁布DQ令的先例。港府和北京都强调「爱国者治港」，民主派议员就宣布总辞抗议，表示和4名被DQ人士「齊上齊落」。随着反对派离开议会，香港立法会恐沦橡皮图章。

香港浸会大学学生会表示，方仲贤被控「妨碍司法公正」丶「拒绝被捕」及「藏有攻击性武器」，而他目前正在沙田警署。香港警方2日上午11点也针对这起逮捕召开记者会，表示方仲贤因去年8月6日在深水埗购买10支高功率镭射笔，其後遭休班警员截查时逃走。事後方仲贤也无法为携带高功率雷射笔提出合理辩解。

此外，港警还称他们发现方仲贤在被捕後曾重设手机，让警方怀疑他想删除与该案相关的证据，所以最後决定以「在公众地方管有攻击性武器」丶「抗拒在正当执行职务的警务人员」及「妨碍司法公正」等三个罪名将他起诉。他的案件预计12月8日在西九龙裁判法院提堂。

根据《香港01》的报导，除了雷射笔事件外，去年9月2日当香港警察在旺角驱离示威者期间，方仲贤当晚也被截查。

报导指出，方仲贤当时据传刚拾获他人遗落的钱包，里面有该钱包主人的八达通卡，所以港警便以涉嫌「盗窃」将他逮捕。然而，媒体报导指出，方仲贤当时透过WhtasApp与电邮联系到钱包主人，也获得同意暂时替该人保管财物。

Hongkong Aktivisten Agnes Chow, Ivan Lam and Joshua Wong vor Gericht

上周因当庭认罪而被还押等候法院正式判决的黄之锋丶周庭与林朗彦三人12月2日也将出庭等待法院正式宣判刑期。

香港浸会大学学生会在其脸书粉丝专页上写道：「自《国安法》立法，港共政权大举进行清算，肆意拘捕不同异见者，白色恐怖笼罩我城，人人自危。极权政府对社运人士的打压行为可谓罄竹难书。」

除了方仲贤被逮捕外，上周因当庭认罪而被还押等候法院正式判决的黄之锋丶周庭与林朗彦三人12月2日也将出庭等待法院正式宣判刑期。三人的案件与去年6月21日包围香港湾仔警察总部的事件有关。

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