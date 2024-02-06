香港流亡人士：许智峯被“破产”、周庭遭通缉

（德国之声中文网）据香港媒体报道，香港律政司去年入禀香港高等法院申请许智峯破产，由于许智峯本周二（2月6日）没有代表出庭应讯，香港高等法院聆案官颁令许智峯破产，须付讼费。

41岁的许智峯为香港岛选出的前立法会议员，也曾当选过香港中西区的区议员。他是2020年8月参加泛民主派初选的数十名人士之一，该初选后来被香港政府视为非法。参加初选的47名泛民主派人士人于2021年初被捕，罪名是涉嫌阴谋进行颠覆活动。

许智峯在2019年7月至翌年6月间涉四宗刑事案件，包括2019年7月「光复屯门公园」游行后删除市民手机资料，被控意图妨碍司法公正；在2020年5月8日立法会内务委员会特别会议上与保安发生冲突，被控藐视罪。

香港前议员许智峯现流亡澳大利亚

2020年底时，许智峯获香港法庭批准前往丹麦参加会议，但之后没有回到香港，而是去了英国，之后转往澳大利亚。去年8月，他在澳大利亚获得律师资格。

许智峯涉及多案控罪，除离港外访丹麦期间"弃保潜逃"，律政司事后加控许智峯4项藐视法庭罪，指他没有按保释条件出庭应讯。2022年9月，许智峯缺席下被裁定4项藐视法庭罪成，被判监3年6个月，并须付讼费。

此外，许智峯与另外7人，因被指控违反《港区国安法》，涉及"煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权、勾结外国或境外势力危害国家安全"等罪，被警方国安处各悬红100万港元通缉。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



周庭被正式通缉

香港特区政府警方2月6日表示，已正式通缉在加拿大的前香港众志副秘书长周庭。

周庭因涉2019年「反送中」抗争，被指控包围香港警察总部被判入狱10个月，于2021年6月12日刑满出狱。

但她还被控涉嫌违反香港国安法，"勾结外国或者境外势力危害国家安全"，2020年8月再被国安处拘捕，后获准保释。2023 年12月初，周庭在社交平台发文表示，9月中已赴加拿大多伦多就学，经过深思熟虑，决定弃保不再回港向警方报到。

当时香港警方警告弃保人「悬崖勒马，不要选择走一条不归的路」，以免一生背負「逃犯」之名。香港警方本周二表示，若周庭不自首，将对其进行终生追捕。

(综合报道)

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