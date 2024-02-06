香港流亡人士：许智峯被“破产”、周庭遭通缉

香港高等法院周二对流亡的民主活动人士、前议员许智峯颁发破产令。同一天，香港警方宣布正式通缉前香港众志副秘书长周庭。
（德国之声中文网）据香港媒体报道，香港律政司去年入禀香港高等法院申请许智峯破产，由于许智峯本周二（2月6日）没有代表出庭应讯，香港高等法院聆案官颁令许智峯破产，须付讼费。
41岁的许智峯为香港岛选出的前立法会议员，也曾当选过香港中西区的区议员。他是2020年8月参加泛民主派初选的数十名人士之一，该初选后来被香港政府视为非法。参加初选的47名泛民主派人士人于2021年初被捕，罪名是涉嫌阴谋进行颠覆活动。
许智峯在2019年7月至翌年6月间涉四宗刑事案件，包括2019年7月「光复屯门公园」游行后删除市民手机资料，被控意图妨碍司法公正；在2020年5月8日立法会内务委员会特别会议上与保安发生冲突，被控藐视罪。
2020年底时，许智峯获香港法庭批准前往丹麦参加会议，但之后没有回到香港，而是去了英国，之后转往澳大利亚。去年8月，他在澳大利亚获得律师资格。
许智峯涉及多案控罪，除离港外访丹麦期间"弃保潜逃"，律政司事后加控许智峯4项藐视法庭罪，指他没有按保释条件出庭应讯。2022年9月，许智峯缺席下被裁定4项藐视法庭罪成，被判监3年6个月，并须付讼费。
此外，许智峯与另外7人，因被指控违反《港区国安法》，涉及"煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权、勾结外国或境外势力危害国家安全"等罪，被警方国安处各悬红100万港元通缉。
香港特区政府警方2月6日表示，已正式通缉在加拿大的前香港众志副秘书长周庭。
周庭因涉2019年「反送中」抗争，被指控包围香港警察总部被判入狱10个月，于2021年6月12日刑满出狱。
但她还被控涉嫌违反香港国安法，"勾结外国或者境外势力危害国家安全"，2020年8月再被国安处拘捕，后获准保释。2023 年12月初，周庭在社交平台发文表示，9月中已赴加拿大多伦多就学，经过深思熟虑，决定弃保不再回港向警方报到。
当时香港警方警告弃保人「悬崖勒马，不要选择走一条不归的路」，以免一生背負「逃犯」之名。香港警方本周二表示，若周庭不自首，将对其进行终生追捕。
(综合报道)
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