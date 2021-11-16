香港"派对门"：逾百人全须送检隔离 港府被批搞双标

（德国之声中文网）香港全国人大代表洪为民本周一（1月3日）举行逾百人生日派对，事后有一名与会者确诊新冠，另一名与会者初步确诊。据香港电台援引卫生防护中心传染病处主任张竹君报道，两名确诊者互不认识，当局难界定餐厅哪个位置才是紧密接触者逗留，因此当晚整个场合的人士都要检疫。卫生防护中心另外表示，因为这场聚会须检疫人数超过170人，成为这一波疫情最大的传播群组。

《香港01》持续更新的与会者名单显示，出席宴会的人包括一些香港政界高层及逾两成立法会议员，民政局局长徐英伟、财经事务局局长许正宇、警务处处长萧泽颐、入境处处长区嘉宏、廉政专员白韫六等纷纷在列。

香港立法会主席梁君彦周五早些时候确认，有19名议员出席有初步确诊者在场的宴会。梁君彦还表示，新一届立法会下星期三召开首次会议，目前仍然以如期开会为目标，并会留意疫情发展。

聚会主角的解释

在一家西班牙餐厅举行生日宴的洪为民于周五当天发文致歉。他表示。一名初步确诊者到达现场的时间较晚，大部分宾客已经离开。他同时介绍，当日的聚会安排采用分流形式，并已按法例遵守防疫措施，当天有提示所有宾客必须使用安心出行；出席人士亦要求必须已接种新冠疫苗。但是从帖文下的评论不难看出，有不少网民对他的解释并不买账，也有人附上一张疑似他当晚不戴口罩与他人肩并肩唱歌的照片作为回应。根据香港的防疫规定，在餐饮场所离开餐桌时亦须配戴口罩。

周五，香港政府刊宪公布强制检测名单，涉及44个处所，其中就包括洪为民举行宴会的西班牙餐厅。

高官道歉

据路透社报道，奥密克戎（omicron）变异株上周首次进入社区，迄今已引发至少两个群组传播，未来两周将是香港抗疫的关键时刻。

香港新一届立法会议员于本周一刚刚宣誓就职

香港特首林郑月娥周四傍晚召开记者会交代生日宴事件时表示，共有10名政府官员出席这场聚会。她表示，相关官员在疫情严峻，特别是进入社区后仍出席这些大型聚会，她感到失望，尤其对民政事务局局长徐英伟。她还介绍，经过内部调查后，绝大多数官员仅短时间逗留，惟相信徐英伟极大可能属紧密接触者。

被特别批评的徐英伟随后在脸书上道歉指出，作为问责官员应该更加警惕，小心谨慎万事以防疫为首先的考虑作出行动。

香港入境事务处处长区嘉宏周五也公开道歉，他表示自己当晚向朋友道贺后即离开，并无就座用餐。他还称，会全力配合衞生防护中心安排，入住竹篙湾检疫中心接受隔离。

"只许高官赴宴、不许百姓堂食"

香港政府周三宣布因应奥密克戎疫情已进入社区，收紧多项社交距离措施，周四（1月7日）凌晨零时起晚市禁堂食、并关闭酒吧、健身室和体育场地等表列处所、取消所有大型活动包括单车节等，为期14天。

港府公布最新措施后不久，便传出洪为民生日宴会爆疫的消息，因此有不少评论指出这是"只许高官赴宴、不许百姓堂食"的双重标准。例如，香港《星岛日报》认为："对普罗百姓防疫要求多多，却对高官违反规定却只眼开，只眼闭。正因为高官未能以身作则，势将影响政府的公信力。"

香港《明报》更是发文直接要求：徐英伟拖抗疫后腿，失当行为须即下台。香港行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪就要求徐英伟下台的呼声表示，本届政府任期尚余数个月， 是否要立即把徐英伟辞退，由特首决定，但现在要找人顶替并不容易。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。