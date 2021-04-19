香港活动人士忧: 入境条例限制出入境自由

（德国之声中文网）部份香港律师丶外交官和人权团体向路透社表示，香港将在本周三（4月28日）立法会会议上对一项移民条例进行二读，而他们担忧该条例将赋予香港当局近乎无限的权力阻止居民和其他人进入或离开香港。该条例最快周三能三读通过，并于8月1日生效。

香港政府表示，这项《2020年入境（修订）条例草案》只是为了能够在大量的庇护申请当中，从源头辨识出非法移民，但这并不影响民众的行动权利。

不过，路透社报导，一些律师说，该条例授权当局在没有法院命令的情况下禁止任何人进出香港，亦未能阻止对难民的无限期拘留。

香港《苹果日报》也报导，多个工会呼吁社会大众关注此条例，他们指出，修订中明订保安局长可赋权入境处长，并指示任何运输工具可否运载某乘客。他们忧心入境处长运用相关权力禁止任何香港人出入境。

自北京在2020年实施全面的《国家安全法》以来，政府已将香港推上了一条日益专制的道路。在民主派议员去年因抗议多名立法会议员被取消资格而集体辞职后，政府在立法会内不再面对反对派的抗衡。

大多数着名的民主派政治家和活动家不是被关在监狱里，就是因为《国家安全法》或其他原因面临指控指控，或是流亡在外。因此，西方国家放宽了对香港人的移民规定，也向一些香港活动人士提供政治庇护。

律师和人权团体说，该条例将赋予香港当局不受约束的权力实施「出境禁令」，就如同中国使用的那些禁令一样。但，北京否认了这些禁令能任意拘留他人的指控。

「扩大权力」

「我们已经看到中国如何限制人们进出该国，并藉此镇压活动家和律师，」倡导民主的香港支联会副主席丶大律师邹幸彤表示：「政府称难民是他们的目标，但他们正在将他们的权力扩大到整个香港。」

根据一项国际公约，美国和欧洲当局早就要求运输业者在旅行前向他们提供详细的乘客和机组人员信息，香港称只是在效仿这些国家。

欧盟明确规定，除了「预防丶侦查丶调查和起诉恐怖主义罪行或严重犯罪」之外，当局不得以任何理由使用这些资料拒绝乘客入境。欧盟还指出，任何限制行动的决定「在任何情况下都不得基于一个人的种族或民族血统丶政治观点丶宗教或哲学信仰丶工会会员资格丶健康丶性生活或性取向」。

但另一方面，香港大律师公会（HKBA）2月份说，该入境条例赋予了移民局局长「明显不受约束的权力」，并「可以阻止香港居民和其他人离开香港」。该公会说该条例没有解释为什么需要这种权力丶或如何使用这种权力，也没有对旅行禁令的持续时间做出任何限制，或者提供任何防止滥用的保障。

香港保安局称，该条例只适用于入境航班丶针对非法移民，他们对大律师协会所造成的「不必要的误解」表示失望。对此，大律师公会敦促政府澄清该入境条例的限制。保安局上周表示，旅行自由是受到《基本法》和《香港人权法案条例》的保障，因此没有必要在该条例中明确说明这些权利不会受到影响。

「敌对言辞」

香港大律师公会拒绝做进一步评论。而保安局则请路透社注意上周五的一份声明，该声明称该条例将剥夺居民的旅行权利的想法「完全是无稽之谈」。保安局还说，一些组织「一直试图用情绪化和敌对的言辞散布谣言，以不良意图误导公众，并在社会上制造冲突」。

律师吴思诺（Senia Ng）表示，对该条例的担忧是真实的，确实没有具体的措辞来限制其范围。亚洲和西方国家的使节也担心他们的公民会受到影响。一位不愿透露姓名的西方外交官说：「人们越来越感觉到，可能有一些长期的东西在这里起作用，我们也正密切关注。」

香港政府说，目前香港有13,000名的免遣返声请人，该条例旨在解决申请件数积压的问题。声请的筛选过程可能花费数年，而声请者的成功率仅有1%。在此期间，寻求庇护的人在港工作或当志愿者都是非法的，他们靠着食物券生活，住所也不稳定。

目前，只有在这些寻求庇护者触犯法律或被驱逐出境的情况下才能被拘留，而且拘留的时间「在所有情况下都是合理的」。

不过，该条例删除了「在所有情况下」这一用词，人权团体称，这使得被认为有安全风险的难民可以被无限期地拘留。然而，法律当中没有说明什么才会构成这种风险。人权团体Justice Centre Hong Kong的政策官员Rachel Li说：「即使在现有的拘留制度下，也已经有许多未解决的问题，比如虐待的指控。」她称「该条例不符合普通法原则和国际最佳做法」。

（路透社丶香港《苹果日报》）

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