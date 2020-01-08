香港活动人士吁台湾人以选票捍卫民主

（德国之声中文网）一支50人的香港代表团本周抵达台湾，成员包括香港活动人士以及刚刚在11月香港区议会选举中获得压倒性胜利的泛民派年轻议员。过去数日里，他们积极与台湾重要的民间社会领袖、学者及官员会面。

与其他代表一同在台北参加打击假新闻研讨会的香港秀茂坪北区议员邓威文表示："我们想要学习和借鉴更多经验，以帮助未来在民主道路上挣扎的香港人。"

香港和台湾之间的连结从未如此紧密：香港刚经历了超过7个月的"反送中"抗议活动，而被中国阴影笼罩的台湾即将迎来总统大选。

香港城市大学政治学教授、民主活动人士郑宇硕表示："人们深切感觉到来自中国的威胁。香港的情况令所有人重新审视与北京的关系。"

此次担任代表团领队之一的郑宇硕说："民主已经在台湾生根，这项事实驳斥了民主是西方产物、不适用于中国人民的基本论调，而这是北京宣扬的论点。"

"香港台湾，一起加油"

上周四，包括前香港专上学生联会成员岑敖晖在内的香港15名民主派区议员在脸书上发表了一支短片，呼吁台湾民众"珍惜得来不易的民主选举，一定要回家投票"。短片中，所有议员齐声呼吁："这一次换你们了"，"香港台湾，一起加油"。

被禁止离港的知名香港社会运动人士黄之锋也呼吁台湾年轻人"捍卫台湾民主"。

黄之锋在脸书上写道："希望台湾朋友好好加油，在投票表达台湾人拒绝对北京卑躬屈膝的意志，就是对香港最大的支持。"他在周五的一篇脸书贴文中还表示："这次总统选举，我想，不是蓝绿之争，而是独裁与民主之争。过去数年，我们香港人切身感受到中国这个独裁国家的可怕。这些恐惧，不应由台湾的各位承受。请好好捍卫你们的主权、民主和自由，一国两制这个灾难，不应该再蔓延下去了。"

自香港反送中运动至今，陆续有香港示威者因担心在香港受到起诉而逃往台湾申请庇护，而且人数逐渐上升。由于台湾没有《难民法》，这些示威者无法循法律途径获得永久庇护，但台湾政府已经允许其中60人暂时延长居留。

6200名港澳移民有权在台湾投票

目前约有6200名来自香港和澳门的移民有权在台湾选举投票。

现居高雄的58岁香港移民Edward Leung表示："我们会用选票对抗共产党。"他计划投给蔡英文，因为认为蔡英文能更好地保护台湾。

一些香港示威者担心，若有意推动两岸关系发展的国民党参选人韩国瑜当选，香港将失去台湾的支持。

而韩国瑜曾表示，他完全支持香港的民主与自由。

中国国家主席习近平去年在重申统一台湾的决心时曾威胁武力收复台湾，并提出"一国两制"的台湾方案。但香港政治危机已经加深台湾民众及两个主要政党反对此类模式的情绪。

香港书商林荣基已在台湾开始新的生活

曾遭北京绑架的香港书商林荣基正在台湾展开新生活。他预计在3月开设新书店。林荣基抱持乐观的态度，因为台港的知识分子和政界人士不断深化交流。

"我们在台湾看到的是，一个国家正面临来自中国的武力威胁和经济干预。这不是个好组合，它充满不确定性。"林荣基站在空旷的书店中，他计划未来要陈列大量关于香港、台湾和中国政治的书籍。"我希望我的书店能带来一点改变，影响台湾，提高台湾人的意识。"

张筠青/达扬（路透社）