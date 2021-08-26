 香港泛民7人涉非法集结入狱 最高判囚16个月 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2021

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时政风云

香港泛民7人涉非法集结入狱 最高判囚16个月

7名香港民主派人士因2019年10月一起未经批准组织集会的案件遭提告。7人早前已认罪，香港区域法院则于1日判7人监禁11至16个月不等的刑期。

Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

香港民主派再次遭遇打压，7名泛民派人士因涉嫌集结及煽动他人参加未经批准集会而遭判刑，最重刑期达16个月。

DW.COM

香港民阵8月15日发声明宣布解散。此前，香港警务处处长萧泽颐接受《大公报》专访时表示，警方正在搜集相关证据，检控该组织过去可能涉嫌违反国安法的行为。中国媒体发文称，“民阵的覆灭，完全是咎由自取”。

港媒报导指出，随着香港区议员宣誓在即，近日已有73名民主派区议员因避免被追讨薪资与DQ而宣布辞职，港媒估计，会因不符合宣誓资格而被DQ的区议员恐高达230人。

《时代革命》在康城影展全球首映之际，另一部相关纪录片《香港：一座起来抗争的城市》也在德法公共电视台Arte进行网上公映。该影片将我们带进了抗争者的日常生活，从个人层面上了解他们对抗争运动的想法和感受。

（德国之声中文网）香港民主派人士再次遭遇打压。前民阵召集人陈皓桓、民主党前主席何俊仁等7人，因在2019年10月组织「反送中」运动集会，遭指控涉「煽惑他人参与未经批准集结」、「组织未经批准集结」等罪。7人早前已承认控罪，香港区域法院于1日判7人监禁11至16个月不等。

立场新闻报导，7名被告依次为陈皓桓、梁国雄、何秀兰、何俊仁、黄浩铭、杨森及吴文远。前4名被告被控于2019年10月19日，在中环终审法院外煽惑他人参与未经批准集结。

除何俊仁外，其馀6人同被控一项「组织未经批准集结罪」，及一项「明知而参与未经批准集结罪」，指他们于2019年10月20日在香港组织并参与未经警方批准的集会游行。

这7人皆是香港民主派中具有份量的人物，其中杨森和何俊仁是民主党前主席，梁国雄和何秀兰是前立法会议员。而在本案中，前民间人权阵线召集人陈皓桓、梁国雄及何俊仁的刑罚最重，各被判囚16个月。

香港01报导，负责审理该案的法官胡雅文说，集会示威自由非绝对的权利，并要受到限制，但所受的限制与个人的政见无关，本案判刑时也不会考虑到各被告的政治取态。

Hongkong Aktivist Albert Ho

前香港立法会议员何俊仁长期关注中国人权，也曾呼吁中国政府释放中国维权律师王全璋。

胡雅文认为，被告预料到暴力事件会发生，对于及后发生的暴力事件并非毫无责任，因此在判刑时亦会予以考虑。

去年香港国安法通过前夕，何俊仁曾在接受德国之声採访时表示，眼下那些让香港成功的支柱，现在已经被严重毁坏，香港的核心价值也已经严重受损。他说：「未来香港政府会用这项法律限制许多我们过去曾举办过的各种公共集会。」

何俊仁认为，许多人即使冒着被检控的风险一样会站出来，行使公民不服从的权利。他说：「我们会继续发声，但我们也会遵守非暴力抗争的原则。我想要说的是，我们不会退缩，我们必须坚定地保护我们最基本自由。这对保护我们的生活方式来说，是最基本的事。」

（综合报导）

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