香港泛民7人涉非法集结入狱 最高判囚16个月

（德国之声中文网）香港民主派人士再次遭遇打压。前民阵召集人陈皓桓、民主党前主席何俊仁等7人，因在2019年10月组织「反送中」运动集会，遭指控涉「煽惑他人参与未经批准集结」、「组织未经批准集结」等罪。7人早前已承认控罪，香港区域法院于1日判7人监禁11至16个月不等。

立场新闻报导，7名被告依次为陈皓桓、梁国雄、何秀兰、何俊仁、黄浩铭、杨森及吴文远。前4名被告被控于2019年10月19日，在中环终审法院外煽惑他人参与未经批准集结。

除何俊仁外，其馀6人同被控一项「组织未经批准集结罪」，及一项「明知而参与未经批准集结罪」，指他们于2019年10月20日在香港组织并参与未经警方批准的集会游行。

这7人皆是香港民主派中具有份量的人物，其中杨森和何俊仁是民主党前主席，梁国雄和何秀兰是前立法会议员。而在本案中，前民间人权阵线召集人陈皓桓、梁国雄及何俊仁的刑罚最重，各被判囚16个月。

香港01报导，负责审理该案的法官胡雅文说，集会示威自由非绝对的权利，并要受到限制，但所受的限制与个人的政见无关，本案判刑时也不会考虑到各被告的政治取态。

胡雅文认为，被告预料到暴力事件会发生，对于及后发生的暴力事件并非毫无责任，因此在判刑时亦会予以考虑。

去年香港国安法通过前夕，何俊仁曾在接受德国之声採访时表示，眼下那些让香港成功的支柱，现在已经被严重毁坏，香港的核心价值也已经严重受损。他说：「未来香港政府会用这项法律限制许多我们过去曾举办过的各种公共集会。」

何俊仁认为，许多人即使冒着被检控的风险一样会站出来，行使公民不服从的权利。他说：「我们会继续发声，但我们也会遵守非暴力抗争的原则。我想要说的是，我们不会退缩，我们必须坚定地保护我们最基本自由。这对保护我们的生活方式来说，是最基本的事。」

（综合报导）

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