 香港泛民：若民主派议员被DQ 将集体辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2020

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香港泛民：若民主派议员被DQ 将集体辞职

香港民主派议员宣布，若他们的四名同事因违反《香港基本法》而被取消议员资格，将集体辞职。

Carrie Lam Hongkong Proteste im Parlament (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

香港立法会（资料图片：2019年10月16日）

DW.COM

8名香港民主派人士被逮捕，其中包括多名立法會議員及前議員，指控他們在今年五月的立法會會議上的反抗行為違法。除了民主派出面痛批，美国国务卿蓬佩奥也表示谴责。

港警8月26日上午再展开大规模拘捕，至少有16人遭捕，其中包含民主派议员许智峯与林卓廷。10人因去年7月6日屯门事件与7月21日元朗事件被捕。

中国全国人大常委会周六起一连四日在北京召开会议，议程包括如何应对香港推迟立法会选举所造成的真空期。四名刚被剥夺参选资格的民主派议员的去留也成为各界关注的焦点。

参与协调民主派立法会初选的香港立法会前议员区诺轩宣布退出初选工作，成为国安法高压下退出政治活动的又一位泛民主派人士。

（德国之声中文网）周一（11月9日），民主党领导人胡志伟对记者表示："一旦人大常委会落实取消资格的决定，我们一定会义无反顾总辞。"

这个声明发表于中国全国人大常委会开会之前。根据香港媒体报道，会议将讨论四名议员是否该被取消立法会议员资格。胡志伟表示："中央政府试图这样对待香港的民意代表，是荒唐可笑的。"

香港特首由亲中的选举委员会选出，然而议会的70个席位中，仅有一半是由人民直接选举产生，这是香港750万居民在投票箱表达意见的难得机会之一。

现在有对中共越来越多的反对意见，主要是香港人不能直选政府特首，也不能自己选议会议员，这也是去年发生大规模民主运动的原因之一。

11月初，港警逮捕了7名反对派政治人物，包括胡志伟和其他三名现任议员。据警方称，他们被指控干扰了五月初在香港立法会的一次会议。

自去年大规模抗议活动以来，香港当局加大了对民主运动的打击力度。六月，中国人大甚至通过了香港国全法，国安法使政府可以打击他们认为可能威胁中国国家安全的任何活动。

这项法条是迄今为止对香港自治权最严重的侵犯，香港于1997年移交给中国时，这一前英国殖民地获得了50年的特别权利，包括言论自由和集会自由将得到保障。

杨宇/叶宣（法新社）

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