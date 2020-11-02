香港泛民：若民主派议员被DQ 将集体辞职

（德国之声中文网）周一（11月9日），民主党领导人胡志伟对记者表示："一旦人大常委会落实取消资格的决定，我们一定会义无反顾总辞。"

这个声明发表于中国全国人大常委会开会之前。根据香港媒体报道，会议将讨论四名议员是否该被取消立法会议员资格。胡志伟表示："中央政府试图这样对待香港的民意代表，是荒唐可笑的。"

香港特首由亲中的选举委员会选出，然而议会的70个席位中，仅有一半是由人民直接选举产生，这是香港750万居民在投票箱表达意见的难得机会之一。

现在有对中共越来越多的反对意见，主要是香港人不能直选政府特首，也不能自己选议会议员，这也是去年发生大规模民主运动的原因之一。

11月初，港警逮捕了7名反对派政治人物，包括胡志伟和其他三名现任议员。据警方称，他们被指控干扰了五月初在香港立法会的一次会议。

自去年大规模抗议活动以来，香港当局加大了对民主运动的打击力度。六月，中国人大甚至通过了香港国全法，国安法使政府可以打击他们认为可能威胁中国国家安全的任何活动。

这项法条是迄今为止对香港自治权最严重的侵犯，香港于1997年移交给中国时，这一前英国殖民地获得了50年的特别权利，包括言论自由和集会自由将得到保障。

杨宇/叶宣（法新社）

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