香港泛民派翻转区议会 或将影响特首选举

（德国之声中文网）截止当地时间周一（11月25日）上午八点的开票结果，泛民派在总共18区议会中取得16区的过半议席，翻转了上一届区议会建制派过半的状况。九龙城和离岛区仍然在开票当中，但是预料建制派仅能在离岛区获得胜利。

根据《香港01》，民主派目前在452个议席取得超过300席，比上次议席数量翻了一倍。虽然开票仍然在进行中。

根据香港政府的官方统计结果，全港最终投票率达71.2%，其中荃湾、沙田、西贡投票率更是高达73%。这一结果打破香港主权移交以来所有选举的纪录。以上一届于2015年的区议会选举为例，当时的最终投票率只有47%。

反修例抗议在香港掀起社会动荡，这场一人一票的选举被普遍视作反映民心向背的晴雨表，许多媒体亦将其形容为对「反送中」抗议活动进行的公投。

虽然香港抗议浪潮已持续数月之久，但是周日（11月24日）举行区议会选举全程井然有序。各区票站的投票时间为上午7时30分至晚上10时30分。盡管投票时间充裕，大批选民早早就在投票站前排起了长队。即使在投票结束后，依然有不少选民自愿留下、依法进入投票站内监察点票过程。

根据《基本法》的特首选举委员会组成办法，1200个委员中有117个经由民选区议员相互选出而产生。过去建制派主导区议会，因此选委的议席都掌握在建制派手上。然而这一次民主派在区议会选举中获得过半议席，料会让民主派对特首选举产生更大影响力。

各区选举看点

在众多候选人当中，一些特定候选人的选情特别引发关注。

1. 白衣人事件影响选情: 《香港电台》报导，曾经爆出白衣人无差别攻击事件的元朗区，上届泛民派只取得5席，这次则一口气取得过半议席。当中，泛民派的朱凯迪出选元朗区议会八乡南选区，却败给号称没有政治联系的对手黎永添。另外，被怀疑与白衣人有联系的著名建制派议员何君尧，在18天前被刺伤，在屯门乐翠选区落选。

2. 李慧琼打败梁国雄: 建制派民建联主席李慧琼出选九龙城区，遇上社民连前立法会议员「长毛」梁国雄空降挑战，选情一度告急。《明报》报导，24日当天下午李召开记者会交代选情时，因梁国雄突然出现高叫口号，而腰斩记者会。最后，李慧琼成功连任，梁国雄落败。

3. 岑子杰胜选: 《香港独立媒体》报导，在参选期间曾经在旺角遭到袭击的民间人权阵线召集人岑子杰在沙田区议会瀝源选区当选。社民连黄浩铭曾两度出战均落败，到今年黄浩铭因占中案入狱超过三个月，未能第三度参选，因此改以岑子杰出选。岑子杰在发表谢词时仍拄着拐杖，指胜出区选不是因为他如何优秀，而是沥源区不会放弃在反送中运动中牺牲的年青人。民阵稍后发表声明，直指选举结果反映民意，呼吁林郑月娥回应五大诉求。

4. 赵家贤当选: 先前被咬掉耳廓的太古城西民主派议员赵家贤成功连任。《香港01》引述他自认这次虽然胜选，但得票率不如上次高，认为争取民主之路仍然十分艰辛。他也告诉记者耳廓确定不会重生。

5. 黄之锋 "Plan B" 林浩波当选: 黄之锋原想出选南区海怡西，但被判定不符合选举资格。被视为黄之锋代打的林浩波当选。

罗法/李鱼(综合报导)