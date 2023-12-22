 香港法院驳回黎智英撤销指控的请求 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2023

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香港法院驳回黎智英撤销指控的请求

香港法院周五（12月22日）驳回了黎智英律师团队提出的撤销煽动罪指控的请求。案件押后至1月2日再审。

英国政府和美国政府都谴责对黎智英的监禁，并要求释放他

英国政府和美国政府都谴责对黎智英的监禁，并要求释放他

（德国之声中文网）香港法院周五（12月22日）驳回了黎智英律师团队提出的撤销煽动罪指控的请求。

这位民主倡导者遭受的审判引起了国际社会广泛的关注。

法官驳回黎智英律师的请求

黎智英被指控三项控罪名，包括两项串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，以及一项串谋刊印、发布、邀约发售、分发、展示或复制煽动刊物罪。其中，涉及国安法的控罪最高可判终身监禁。

辩方律师指，煽动罪行须于犯罪后6个月内作出检控，而本案最后一篇涉案文章在 2021 年 6 月 24 日发布，检控期限应为同年 12 月 24 日，但控方于 12 月28 日才加控煽动罪。

然而，法官驳回了这一请求。"我们认为指控没有超过时效，因此辩方的申请应该失败。"香港政府指定的国安法审案法官杜丽冰（Esther TOH）周五裁定，她同意检方对如何计算这一期限的解释。

法庭将案件押后至1月2日再审。预计审判将持续约80天，由政府指定的法官而非陪审团作出裁决。

拒绝认罪 黎智英案开庭

黎智英是谁？

现年 76 岁的黎智英创办了现已停刊的《苹果日报》，这是一份批评中国政府、倡导民主自由的媒体。他在2020年8月与《苹果日报》多名高层因涉嫌违反《国安法》而被捕

黎智英是英国公民。英国政府和美国政府都谴责对他的监禁，并要求释放他。

黎智英的案件引起了国际关注，因为许多人认为这是检验香港政治自由和司法独立的试金石。

香港曾是英国殖民地，1997 年被移交给中国统治。中国政府承诺香港一国两制、高度自治。然而，近年来，随着中国对香港施加越来越多的影响，香港的自治日益减弱。

苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

（美联社、法新社）

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