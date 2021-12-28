香港法院首次以涉煽动刊物罪判监

（德国之声中文网）本周一，香港西九龙裁判法院判处41岁物业管理经理蒋颂生（Chiang Chung-sang）8个月监禁。蒋颂生被指去年6、7月在一家幼稚园外及高等法院大楼多次张贴海报，指斥3名审理《港区国安法》首宗被告唐英杰的法官，并于8月6日在北区公园外拥有48张数码海报，内容包括指林郑月娥为"毒妇"、警方为"全港最大犯罪集团"，意图引起对香港特区政府或香港司法的憎恨、藐视或激起对其离叛，煽惑他人使用暴力，或怂使他人不守法或不服从合法命令。这是《港区国安法》实施后首宗煽动刊物罪判刑。

蒋颂生还押至今近6个月，早前已承认4项展示煽动刊物罪及1项“管有煽动刊物罪”。

据香港媒体报道，国安法指定法官、署理总裁判官罗德泉判刑时说，"2020年初爆发的疫情，让人有时间冷静思考2019年社会事件，但被告选择在因疫情而停顿的社会事件期间张贴海报，令事情死灰复燃，荼毒心智未成熟幼稚园学生，亦令在高院旁听审讯的人士情绪升温，属精心拣选地点作案，有计划而非巧合，故判被告入狱8个月。"

两人因串谋刊印煽动刊物被判刑及入更生中心

在本周一宣判的另一起案件中，香港湾仔法院判处45岁的女文员曹雪芯十三个半月监禁。同案另一名被告，案发时17岁的黄俊伟被判入更生中心。两人早前承认一项串谋刊印、发布、分发、展示或复制煽动刊物罪。

据港媒报道，曹雪芯委托黄俊伟设计"港独"单张。曹雪芯之后将印制好的传单，摆放于湾仔湾景中心一间店铺外和天桥上。

区域法院法官郭伟健判刑时指，涉案单张印有"香港人要独立建国"、"香港人建军"等字样，是煽动他人使用武力达到港独，指案件控罪性质与国安法第21条，即煽动他人分裂国家相似。他还提到，单张上有一个黑白紫荆花滴血的团案，法官认为是代表被告要宣扬在建国过程会流血，单张并非引起讨论，而是直接宣扬思想，令案情更严重。曹雪芯被指利用另一名被告黄俊伟的幼稚而犯案，因此罪责更严重。

据香港立场新闻在去年被迫关闭前的一项统计，港区国安法2020年6月30日生效后，已有132人在国安法框架下被捕，香港律政司共起诉了88人，涵盖四大罪行，当中有议员、新闻工作者，亦不乏普通市民。去年12月底，香港立场新闻六名管理人员也被香港警务处国家安全处以"串谋发布煽动刊物"的罪名拘捕，涉嫌在该网站发布煽动刊物的前《苹果日报》副社长陈沛敏同样被捕。

（综合报道）

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