香港法院裁定警方有权查阅黎智英手机

香港高等法院法官陈嘉信8月30日裁定，警方可以以国家安全为由，查阅被监禁的媒体大亨黎智英(Jimmy Lai)的两部手机。因黎的律师将对该裁定提出上诉，黎智英的手机可以继续封存至9月6日晚上11点。
（德国之声中文网）香港高等法院法官陈嘉信(Wilson Chan)本周二裁决，拒绝黎智英(Jimmy Lai)的申请，维持港警可以查阅黎智英手机涉及国安的"指明证据"的搜查令。
黎智英2020年8月被捕时，警方扣押了他的两部手机。黎智英的律师称，警方扣押黎智英的手机是在他本人不知情和不同意的情况下发生的，而且是在其律师到达前。
黎智英随后入禀法院，称手机内涉及新闻材料等资料，警方无权查阅。法院之后下令把相关资料暂时封存。今年7月，香港特区政府律政司凭香港国安法实施细则再次申领手令，要求搜查手机内涉及国安的"指明证据"，包括新闻材料。之后，黎智英又于今年8月向法院提出司法复核。
香港高等法院法官陈嘉信在本周二做出港警可以查黎智英手机涉及国安的"指明证据"的裁决后，黎智英的律师以将上诉为由要求将裁决暂缓执行。法官陈嘉信后批出临时暂缓令7天，要求黎智英明日呈交复核申请。
黎智英的首席律师戴启思(Philip Dykes)先前警告，对新闻资料缺乏保障措施，将造成寒蝉效应。他在之前的司法查证会上表示，"机密新闻资料是媒体健全和自由运作的基本特征和基石"。
壹传媒集团创办人黎智英以及与香港《苹果日报》相关的三家公司涉违反《香港国安法》的案件定于12月1日开审，为期30天。黎的辩护律师表示，黎智英将不认罪，否认"煽动和勾结外国势力"罪行。此罪可被判终身监禁。
香港新任律政司司长林定国(Paul Lam)以"涉外因素"和保障陪审团及其家人人身安全为由，决定对黎智英以及与《苹果日报》相关的三家公司的案件不设陪审团。香港普通法法律体系使用陪审团审判已有177年历史，但中国2020年立法允许涉国安法案件由专职的国家安全法官审理，不设陪审团。
从香港高等法院8月22日的案件管理听证会上传出的消息称，同样被控违反国安法的香港壹传媒6名前高阶主管已承认勾结串通。法官对这6名被告的答辩或将安排在黎智英案审讯前进行。
（路透社等）
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