 香港法院裁定警方有权查阅黎智英手机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2022

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时政风云

香港法院裁定警方有权查阅黎智英手机

香港高等法院法官陈嘉信8月30日裁定，警方可以以国家安全为由，查阅被监禁的媒体大亨黎智英(Jimmy Lai)的两部手机。因黎的律师将对该裁定提出上诉，黎智英的手机可以继续封存至9月6日晚上11点。

香港亲民主媒体大亨黎智英2021年4月因领导未经批准集结被判入狱

香港亲民主媒体大亨黎智英2021年4月因领导未经批准集结被判入狱

（德国之声中文网）香港高等法院法官陈嘉信(Wilson Chan)本周二裁决，拒绝黎智英(Jimmy Lai)的申请，维持港警可以查阅黎智英手机涉及国安的"指明证据"的搜查令。

黎智英2020年8月被捕时，警方扣押了他的两部手机。黎智英的律师称，警方扣押黎智英的手机是在他本人不知情和不同意的情况下发生的，而且是在其律师到达前。

黎智英随后入禀法院，称手机内涉及新闻材料等资料，警方无权查阅。法院之后下令把相关资料暂时封存。今年7月，香港特区政府律政司凭香港国安法实施细则再次申领手令，要求搜查手机内涉及国安的"指明证据"，包括新闻材料。之后，黎智英又于今年8月向法院提出司法复核。

香港高等法院法官陈嘉信在本周二做出港警可以查黎智英手机涉及国安的"指明证据"的裁决后，黎智英的律师以将上诉为由要求将裁决暂缓执行。法官陈嘉信后批出临时暂缓令7天，要求黎智英明日呈交复核申请。

黎智英的首席律师戴启思(Philip Dykes)先前警告，对新闻资料缺乏保障措施，将造成寒蝉效应。他在之前的司法查证会上表示，"机密新闻资料是媒体健全和自由运作的基本特征和基石"。

苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

黎智英案将于12月1日开庭

壹传媒集团创办人黎智英以及与香港《苹果日报》相关的三家公司涉违反《香港国安法》的案件定于12月1日开审，为期30天。黎的辩护律师表示，黎智英将不认罪，否认"煽动和勾结外国势力"罪行。此罪可被判终身监禁。

香港新任律政司司长林定国(Paul Lam)以"涉外因素"和保障陪审团及其家人人身安全为由，决定对黎智英以及与《苹果日报》相关的三家公司的案件不设陪审团。香港普通法法律体系使用陪审团审判已有177年历史，但中国2020年立法允许涉国安法案件由专职的国家安全法官审理，不设陪审团。

从香港高等法院8月22日的案件管理听证会上传出的消息称，同样被控违反国安法的香港壹传媒6名前高阶主管已承认勾结串通。法官对这6名被告的答辩或将安排在黎智英案审讯前进行。

  • Tyccon Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    创办人黎智英

    《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

  • Hongkonger «Apple Daily» stellt Betrieb ein

    香港告别《苹果日报》

    颠覆香港报界

    为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

  • Hongkong China Zeitungskiosk Zeitungen

    香港告别《苹果日报》

    拒绝被“染红”

    该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

  • Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    国安法紧箍咒

    从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

  • Apple Daily Zeitung Next Media Taiwan

    香港告别《苹果日报》

    台湾停刊

    2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

  • Weltspiegel 18.06.2021 Hongkong Durchsuchung Apple Daily

    香港告别《苹果日报》

    逮捕高层 冻结资产

    2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

  • Hongkong Zeitung Apple Daily letzte Ausgabe

    香港告别《苹果日报》

    民众排队购买最后一份报

    6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。


（路透社等）

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