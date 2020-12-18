香港法院裁定《禁蒙面法》合宪 民主派质疑北京施压

（德国之声中文网）香港政府去年「反送中」期间以《紧急法》订立《禁蒙面法》，民主派提出司法覆核，案件经过多番波折後，香港终审法院周一（12月21日）裁定港府胜诉，即动用《紧急法》制定《禁蒙面法》合宪，且《禁蒙面法》不论在非法集结或合法游行集会均适用。

判词指出，《禁蒙面法》限制集会丶言论自由及私隐权，但认为有关权利并非绝对，须受到公众安全丶公众秩序丶保障他人权利的合法限制；法庭认为，就未经批准集结丶公众集会及公众游行的禁止蒙面限制均属相称，是为免及遏止和平的公众集结演变成暴力之正当目的，并没有超乎合理所需。

延伸阅读：监警小组辞去职务 港法庭驳回《禁蒙面法 》暂缓令

终审法院接纳港府一方指，使用蒙面物品对示威者和其支持者起壮胆作用，以为隐藏身分就不用受到法律制裁。法庭认为，在寻求社会裨益和个人权利之间，《禁蒙面法》已取得公正平衡。

案件源於2019年10月，特区政府突然引用尘封近半世纪丶殖民时代的《紧急法》，去订立《禁蒙面法》，禁止市民在游行时蒙面，两条例均引发争议，25名民主派前立法会议员提出司法覆核，高等法院去年11月裁定政府做法违宪，但港府上诉後今年4月改判部分胜诉。由於港府及民主派均不满结果，各自上诉至终审法院。

民主派：合法集会禁蒙面「非常苛刻」

案件由终审法院首席法官马道立丶常任法官李义丶霍兆刚丶张举能，以及非常任法官贺辅明勋爵审理，五人一致驳回民主派上诉，民主派须向政府一方支付终审聆讯讼费。

民主派上诉人之一的社民连梁国雄（长毛），对判决感到失望，他表示若在合法集会也不可戴面罩，是一个非常苛刻的做法，与公民享受示威集会权的原则相反。他又指北京不断攻击香港司法机关丶主张「三权合作」，香港法庭承受巨大大压力，质疑法庭是否仍能当把关人的角色。

代表民主派的律师何俊仁对裁决感意外，他说很多法律界人士向他反映，对本案不抱期望，因现时的情况，法官也无可避免受到政治压力。他认为，和平合法的集会根本不需要禁止蒙面，若有人将合法集会暴力化，警方可以要求现场人士解散或除下面罩，这才是合符比例的做法。

法律学者促撤销《禁蒙面法》

《国安法》生效後街头运动几近消散，而新冠疫情爆发後港府规定全民戴口罩，《禁蒙面法》是否还站得住脚？《众新闻》引述港大法律学院教授丶基本法委员会委员陈弘毅表示，政府应检讨目前情况是否存在《禁蒙面法》制定时的「公共危险」，「如果不存在，便应撤销该法」。

延伸阅读：北京:香港高院无权判《禁蒙面法》违宪 林郑:不诠释或评论

对此，保安局发言人未有正面回应，但称「部分人的守法意识因社会动荡变得薄弱，我们不能掉以轻心」，政府会继续密切留意香港的公共安全情况。

高等法院驳回记协覆核

而在同一天，高等法院驳回香港记者协会针对警方的司法覆核申请。

记协去年提出司法覆核，要求法庭裁定警方阻挠记者合法采访及对记者施以过度武力，违反《基本法》及《香港人权法案条例》。

2020年7月1日香港一场抗议活动中的场景

法官周家明在判词中称，法庭须依赖事实作裁决，记协提交13名记者之证供并呈堂，但审讯过程未有安排他们上庭作供，记协和警务处双方都未能就指控的真实性达成共识，法庭认为难以稳妥地确认证供属实。

延伸阅读：国安法对香港记者意味着什么？

记协发声明回应表示，对裁决感到极度失望，「现有投诉警方机制存在根本缺陷的情况下，要求记者采用投诉警方机制或透过漫长的司法程序去指控警方的不当及滥权行为，实在极为困难」，又指过去一年半，记协已发出逾百份声明丶信函及向监警会投诉，惟警务处及政府均没有认真采取有效措施改善。记协将与法律团队研究判词以决定下一步行动。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。