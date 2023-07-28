 香港法院拒禁《願榮光歸香港》 律政司上訴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2023

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香港法院拒禁《願榮光歸香港》 律政司上訴

香港律政司要求禁播反修例名曲《願榮光歸香港》的申請，日前遭香港高等法院駁回，律政司隨後提出上訴，並指香港法庭應遵從行政機關判斷。

资料图片：上个月香港反修例运动满4周年时，在台港人与台湾民间团体在台北车站“快闪”合唱《愿荣光归香港》

资料图片：上个月香港反修例运动满4周年时，在台港人与台湾民间团体在台北车站“快闪”合唱《愿荣光归香港》

（德國之聲中文網）香港高等法院上月拒絕了給《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）這首歌下禁令的申請，香港政府律政司隨後提出上訴，並於9日公開上訴許可申請。

根據港媒「香港01」報導，律政司在上訴文件中稱，港府特首7月11日已據《國安法》47條發出證明書，說明禁播《願榮光》一曲事關國家安全，但法庭據頒禁令時並未將其納入考量，也沒有考慮到該曲激發港人反建制、分離情緒的因素。

律政司強調，證明書對法院有約束力，且法庭不比行政機關、無法取得敏感情報，並無做出適當判斷的制度能力及專業知識，律政司因此呼籲，除非法庭認為禁制令對維護國安並無助益，否則法庭應遵從行政機關的評估，禁播《願榮光》一曲。

香港法庭：法律不該限制言論自由

香港律政司今年6月初向法院申請禁制令，要求禁止公眾傳播這首歌的旋律與歌詞。禁止的行為包含「藉此意圖侮辱國歌」，或是「致使誤會《願榮光歸香港》才是香港特區的國歌」。港媒之前曾指出，若禁令通過，《願榮光歸香港》將是香港歷史上第一首「禁歌」。

這首歌在香港反修例運動期間廣為傳唱。它是由匿名作曲人在2019年反修例運動期間創作的，歌詞講述爭取自由和民主，提及「黎明來到要光復這香港」、「為正義時代革命」等。根據「香港01」報導，法官在判辭指出，禁令針對的行為本已屬刑事罪行，在本港穩健的法律制度下，律政司無法說服禁制令有何實際用途。此外，在執法方面，禁令會與現行刑事法例有所衝突，包括國安法。

香港電台報導，法庭拒頒禁令後曾表示，在考慮申請時，須顧及言論自由，指雖然言論自由不是絕對，但仍然是非常重要的權利，在未能滿足相稱性等要求下，法庭不能以法律限制言論自由。而批出禁制令，可能會產生 「寒蟬效應」 ，令動機清白的人士，可能害怕違反本禁制令所帶來的嚴重後果，因而選擇不參加涉及該歌曲的正當活動。法官又認為，香港記協對禁制令表達擔憂，已經說明潛在的寒蟬效應。而香港記協主席陳朗昇對裁決表示歡迎，他表示，裁決反映法庭認同，如果批出禁制令會產生寒蟬效應，令無辜的人因害怕其嚴重後果而不參加相關的正當行為，包括新聞報導，認為政府在行使權力時亦應小心。

近年，多場國際或地區體育賽事期間，主辦單位播放的「香港國歌」為《願榮光歸香港》，而不是中國國歌《義勇軍進行曲》，引發港府多次批評。2022年底，港府要求Google在使用者搜尋「香港國歌」時顯示正確的結果，稱Google有責任移除《願榮光歸香港》並將《義勇軍進行曲》置頂，但遭Google拒絕要求。

香港抗議運動的「主題曲」

（法新社、路透社、香港01）

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