香港法院审理831集结案 黎智英等人当庭认罪

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导， 继上周在「818流水集会案」被法院判定有罪後，香港的区域法院今天开庭审理与2019年8月31日港岛另一场「反送中」示威游行相关的案件。香港苹果日报创办人黎智英丶香港支联会主席李卓人与香港民主党前主席杨森当庭承认「明知而参与未经批准集结」的控罪。

这起案件与818流水集会同为香港律政司先前对多名香港民主派提告的一系列案件。香港律政司指控民主党创党主席李柱铭丶前民主派立法会议员吴霭仪等人在2019年8月至10月期间，多次参与丶组织或煽惑他人参与多个未经批准集结。在上周结束「818流水集会案」的审讯後，香港区域法院7日展开「831人大落闸五周年游行」的案件处理。

《香港01》报导，由於黎智英等三人当庭认罪，所以法官认定该案无需进行审讯。7日上午审讯前，有多名香港市民到场支援，上周被定罪候判的吴霭仪和民主党前主席何俊仁也到法庭声援。当黎智英出现在犯人栏时，现场民众高喊支持口号，保安提醒民众保持冷静。

控方表示，2019年8月31日当天有大量香港市民聚集在湾仔修顿球场附近，他们持续高喊各种示威口号，而李卓人与杨森被指控带领现场群众喊口号。接着，当示威群众游行至香港警察总部时，该案三名被告被拍到在示威群众中。

《香港01》报导指出，控方称2019日8月31日现场警察多次警告群众散去，但群众却以「黑社会」丶「黑警死全家」等话语指骂警察。示威队伍後来继续前往金钟，杨森与李卓人曾协助指挥交通，并高喊各式示威口号。控方说，两人後来指示示威者前往圣约翰座堂，期间示威群众继续高喊口号。当日警方没有采取驱离行动，但控方称，示威期间湾仔与金钟一带的交通严重受阻。

《香港01》指出，李卓人在庭上被问到是否认罪时，他强调自己认罪，但重申自己并没有做错，他说，「历史将宣判我们无罪。」三名被告认罪後，控方反对让他们获得保释，法官则说7日不会对此案做出判刑。

李卓人上周在「818流水集会案」庭审前夕接受德国之声访问表示，他很荣幸能与香港人一起参加游行，也说即便自己将被判刑入狱，他也感到很光荣，因为这代表他是因与香港人一起表达对民主自由的意见和意愿才被判入狱的。

他说：「不管是什麽结果，我们都觉得自己很荣幸，能够和人民在一起，为了香港的自由和民主而坐牢。我们向所有参与2019年抗议运动的人致敬。」

William Yang/李玟仪 (综合报导)

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