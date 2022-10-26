 香港法庭批准黎智英聘英國律師 梁振英大批荒謬 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2022

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时政风云

香港法庭批准黎智英聘英國律師 梁振英大批荒謬

壹傳媒創辦人黎智英被控「勾結外國勢力」等罪遭捕，至今羈押候審21個月。香港律政司上訴，欲阻止黎智英聘雇英國御用大律師為己辯護，近日卻遭駁回，引來「深紅支持者」不滿，兩方爭論《香港國安法》的訴訟意義。

2021年5月黎智英出庭聆訊，一名支持者在法庭外手持蘋果和《蘋果日報》以示抗議。

2021年5月黎智英出庭聆訊，一名支持者在法庭外手持蘋果和《蘋果日報》以示抗議。

（德國之聲中文網）香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的訴訟案將於12月開庭。香港律政司上月上訴，欲阻止黎智英聘用英國御用大律師為其辯護，結果日前遭到高等法院駁回。這項決定在週四（11月10日）引起「深紅支持者」的強烈譴責。

法新社報導，黎智英和現已停刊的《蘋果日報》一批高管，被以「勾結外國勢力」罪名遭捕，外界普遍視為是北京藉《香港國安法》行鎮壓異議人士之實

上訴法院在9日公佈，高等法院駁回了香港律政司司長和大律師協會的反對，同意讓駐倫敦的英國御用大律師Tim Owen代表黎智英出庭。Tim Owen是英國的王牌律師，曾在香港的法院工作，也曾代表一名在2014年因攻擊示威運動人士而被定罪的港警上訴。

中國現任全國政協副主席、前香港特首梁振英批評該裁決「荒謬」，10日於臉書發文寫道：「世界上還有沒有比這更荒誕的事？黎智英被控的不是一般罪名，而是串謀勾結外國勢力，這種案件竟然可以由外國大律師代表出庭。更荒誕的是，法官駁回律政司上訴時，表示准許英國律師代表黎智英『有利國安法發展』，也就是說，我們邀請英國人為中國香港『發展』國家安全法律了。」

梁振英質疑，上訴法庭強調國安法要「以堅實的基礎發展」並「採用國際間的司法標準」，難道「香港沒有『堅實的基礎』？香港在中國的國家安全問題上要『用國際間的司法標準』？如果英國的大法官用他們的『司法標準』，開口要我們放人（這是遲早的事），我們就放人了？」

同日，立場親北京的《大公報》及《文匯報》都刊登文章，引用政府支持者的話批評法院的裁決。 《文匯報》援引律師Christopher Wong的話說，Tim Owen可能帶來「西方觀點」，造成「偏見和不公平」。

英國律師聘用紛爭

去年，香港律政司試圖聘請英國律師佩里（David Perry）在另一起案件中出任檢控官，起訴黎智英和其他民主派抗議人士，但最終佩里在英國的龐大反對聲浪中退出，當時梁振英譴責此一結果，港府也表示英國對佩里出庭的批判是「不明智的」。
      
本次訴訟案件，黎智英欲聘用Tim Owen來港抗辯時，遭律政司司長及大律師公會反對。儘管高等法院10月時已批准此事，但律政司不服決定，認為應聘僱熟悉國安法的律師，二度提出上訴。

律政司最新一次上訴在11月9日遭到正式駁回，律政司尚未決定是否三度阻撓。但它告訴法新社，目前相關人等正在審查這項法院判決，並研擬下一步行動。

這項行動可能包括將此案提交給終審法院。若對終審法院的結果仍不滿意，有可能提交至北京政府的常務委員會，常委會可能針對憲法或國家安全問題發布官方「解釋」。

港媒「法庭線 THE WITNESS」報導，律政司認為香港高等法院首席法官潘兆初批准Tim Owen來港抗辯，是法律上出錯，沒有考慮到國安法是為香港「度身制訂」的獨特憲制框架，以及北京中央政府的意識形態。律政司強調《香港國安法》須由理解中港政治的律師處理，並認為這要求可凌駕其他公眾利益。

但上訴庭反駁指，該案受本地及海外高度關注，當中涉及法律事項的解析，影響國安法法理及煽動罪行的發展，對公眾而言非常重要。法庭也強調，香港國安法只實施2年，希望能在初期確立方針，展現國際採納的司法標準。雖然《國安法》背景獨特，是行駛酌情權時的重要考慮因素，但法庭不認為這較其他公眾利益重要，若套用律政司的邏輯，「那麼所有《國安法》案件，都不應聘用海外大律師。」

黎智英罪名

現年74歲的黎智英是香港知名的民主運動人士之一。去年8月，他與壹傳媒的6名前主管，被指控「密謀與外國勢力勾結」違反國安法，目前黎智英已遭羈押21個月，此案定於今年12月1日開審。去年，香港官方在根據新的安全法凍結其資金後，其創辦之《蘋果日報》宣布倒閉

今年10月，黎智英又遭香港國安法官以違反該報總部大樓租約條款為由，再背兩項詐欺罪名，法庭將於11月24日審理其減刑及判刑。在此之前，黎智英將持續遭羈押候審。

  • Tyccon Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    创办人黎智英

    《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

  • Hongkonger «Apple Daily» stellt Betrieb ein

    香港告别《苹果日报》

    颠覆香港报界

    为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

  • Hongkong China Zeitungskiosk Zeitungen

    香港告别《苹果日报》

    拒绝被“染红”

    该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

  • Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    国安法紧箍咒

    从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

  • Apple Daily Zeitung Next Media Taiwan

    香港告别《苹果日报》

    台湾停刊

    2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

  • Weltspiegel 18.06.2021 Hongkong Durchsuchung Apple Daily

    香港告别《苹果日报》

    逮捕高层 冻结资产

    2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

  • Hongkong Zeitung Apple Daily letzte Ausgabe

    香港告别《苹果日报》

    民众排队购买最后一份报

    6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。


（法新社、法庭線）

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