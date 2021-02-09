香港法官引国安法案例 禁网台主持人傑斯保释

（德国之声中文网）香港网络电台D100主持人傑斯（原名尹耀升），涉主持节目期间意图引起港人憎恨藐视中国政府或港府等，被香港警方国安处控以4项「作出具煽动意图的行为」罪。案件周三（2月10日）於西九龙裁判法院提讯，国安法指定法官总裁判官苏惠德援引《国安法》案例拒绝被告保释，引起法律界争议。

傑斯并非被控违反香港《国安法》，控方却引用终审法院周二（2月9日）搁置壹传媒创办人黎智英保释的判词，指被告控罪涉及危害国家安全行为，建议法庭考虑《国安法》42（2）条「对犯罪嫌疑人丶被告人，除非法官有充足理由相信其不会继续实施危害国家安全行为的，不得准予保释」作保释考虑。

辩方提出以9万港元现金丶一万港元人事担保，及承诺不再在网上等发表任何言论等申请保释，但裁判官称，没有充足理由相信被告不会继续实施危害国家安全行为，及具风险不依期归押，拒绝辩方保释申请，案件押後至5月再讯，杰斯还押候讯。

多家港媒报导，其女儿闻讯後痛哭，连喊数声「老豆」（广东话：爸爸），杰斯离开犯人栏时与家人挥手道别。

学者：非《国安法》罪行应有保释假定

《苹果日报》引述香港大学法律学院首席讲师张达明表示，《国安法》第42条应该只适用於国安法罪行，但控方现时的做法，是将《国安法》保释条文应用於非国安法罪行上。他强调，非国安法罪行应根据《刑事诉讼程序条例》有关保释的条文处理，包括享有「保释假定」（presumption of bail）等权利。

他又指自香港《国安法》生效以来，产生了很多不清晰之处，「香港目前正面对一套不是普通法的法例」，导致法庭诠释及应用条文时或有很多不确定性。

控罪指，傑斯於去年8月至10月四度在网上节目主持和演讲，意图引起憎恨丶藐视中国及香港政府丶激起对其离叛，激起香港居民企图不循合法途径促使改变，引起居民间的不满或离叛，促使他人不守法或不服从合法命令。

据《星岛日报》报导，案中杰斯牵涉受查的材料包括至少40条影片，包含六个范畴：

煽动他人意图推翻中国共产党及行使武力例如投掷汽油弹 作「私了」社会行为 鼓励针对港府的公民抗命行为 支持香港独立及台湾自决 支持民主派初选以否决政府财政预算案 曾有组织地协助他人潜逃到台湾等地

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 最年轻流亡者 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



53民主派续保释 邹家成再被捕

另一方面，53名参与或组织初选的民主派人士，上月被警方以涉嫌违反《国安法》的颠覆国家政权罪拘捕，众人周三（2月10日）到警署报到，全部人都成功续保，所有旅游证件继续被没收，大部分称以5万港元续保。

组织初选的香港大学法律学院前教授戴耀廷，在保释後表示香港情况变化很大，「公开讲话已经不太安全，尤其我这类人」，故不愿回应传媒提问。

而在53人当中，出选新界东的邹家成再因暴动罪被捕，他涉嫌参与2019年7月1日占领立法会事件，准以额外一万元保释。

他在脸书发文表示，这天刚好是他24岁生日，是个非常难忘的生日，他形容这是一个政治寒冬，未来只会更多人被捕丶面临审判丶入狱，「但这个极权是永远都抓不完渴望民主自由的一群人，只要心存革命，革命就不会结束，直到革命成功为止」，寄语港人要平安渡过白色恐怖时代。

李澄欣/张慈（综合报导）

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