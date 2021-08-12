 香港民阵传言解散 警方称继续搜集检控证据 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港民阵传言解散 警方称继续搜集检控证据

香港民阵据称决定解散。香港警务处处长萧泽颐接受《大公报》专访说，警方正在搜集相关证据，检控该组织过去可能涉嫌违反国安法的行为。中国当局曾明确表示国安法的追溯力与国际上刑事法律通常的规定一致，并不溯及既往。

民阵表明，是一个民间组织平台，并非社团，且多年来都与警方开会讨论游行事宜

民阵表明，是一个民间组织平台，并非社团，且多年来都与警方开会讨论游行事宜

（德国之声中文网）据报道，香港警方正在调查近二十年内每年组织“七一“游行的组织c（简称“民阵”），称其可能涉嫌违反香港国安法。 

除了“七一“游行之外，民阵还在2019年中的反送中运动期间组织了几场大型游行抗议活动。香港警务处处长萧泽颐接受《大公报》专访说，警方正在搜集相关检控证据。 

萧泽颐称，民阵自2002年成立一来，一直未有注册为社团。 

香港落实国安法后，警方致函民阵，指其未有注册为社团，涉嫌违反《社团条例》。民阵表明，是一个民间组织平台，并非社团，且多年来都与警方开会讨论游行事宜。民阵负责人质疑说，如果民阵涉违社团条例，警方多年与民阵合作，是否也是公职人员行为失当？ 

萧泽颐说，任何违反法律的人，最好都不要以为他们可以逃脱制裁。 

香港警方没有及时回应美联社的置评请求。 

民阵将是北京去年在香港实施国安法后，对异议人士进行全面镇压的最新目标。该法包括四个罪名：分裂国家，颠覆国家政权、恐怖活动和勾结外国或境外势力危害国家安全。实施一年以来，该法已被用来逮捕100多名民主人士，并导致支持民主的《苹果日报》关闭。 

镇压行动几乎压制了香港所有的反对声音，同时也招致美国对香港和中国政府官员的制裁。 

《南华早报》周五（8月13日）报道说，民阵已决定解散，但没有公开宣布这一决定。美联社通过社交媒体请求置评，该组织未有回应；而该组织的公共电子邮箱则回复了一条“错误信息”。 

自国安法颁布以来，因为担心遭到镇压，许多工会、协会和政治组织已经解散。该市最大的教师工会、被广泛认为支持民主的香港教协，本周也宣布解散，理由“近年社会和政治环境的改变，令我们不得不思考前路，而近期一些急剧的发展，亦令我们承受巨大的压力”。 

民阵在2019年的反政府抗议活动中发挥了关键影响力，号召数次超过万人的游行，其中几次根据民阵统计更高达百万人。 

萧泽颐称，民阵在过去一年中举行了多次可能违反国安法的集会。尽管中国当局曾明确表示国安法的追溯力与国际上刑事法律通常的规定一致，并不溯及既往。 

警方从今年4月开始对民阵进行调查。 

知名民主人士、民阵召集人陈皓桓和岑子杰均因政治活动而被监禁。陈皓桓以非法集结罪名在今年5月被判囚18个月。岑子杰自今年3月开始一直在押，原因是他参加了去年的非官方立法会初选，当局称该初选违法国安法。 

（美联社、香港媒体） 

DW.COM

港警调查结果未明 香港民阵先传出解散

香港教协在8月10日宣布解散引发议论，现在有消息指民主派示威游行背后的主要的组织平台民阵在面临警方调查之际也将做出相同决定。  

前香港民阵成员因持有爆炸品被判刑12年

一名前香港民族阵线成员因在2019年亲民主示威运动期间持有TATP爆炸品遭警方查获，周五被香港法院判入狱12年。  

近20年来首次 香港七一游行不办了

香港民间人权阵线向港媒表示，从今年开始不会再举办「七一游行」，以後也不会再举办任何活动，并称阶段性任务已经完成。  

香港警方上门拘捕多名泛民人士 引国际批评

香港警方周六展开大规模拘捕行动，逮捕去年积极参与反送中运动的多名民主派人士。一名香港议员批评，港府趁新冠疫情“秋后算账”，德国方面也发出类似声音。美国国务卿蓬佩奥批评这是“政治化执法”。  

香港818案被告罪成 集会自由恐受影响

2019年民阵称有170万人响应的818维园集会让李卓人等9位民主派人士遭到指控组织及参与未经批准集结罪。遭判有罪的他在宣判前接受德国之声访问，希望香港人保持乐观。  

相关内容

(L-R) Pan-democratic legislator Eddie Chu Hoi-dick, Vice convener for Hong Kong's Civil Human Rights Front Figo Chan, and activist Leung Kwok-hung, also known as Long Hair, march at the anniversary of Hong Kong's handover to China from Britain, in Hong Kong, China July 1, 2020. REUTERS/Tyrone Siu TPX IMAGES OF THE DAY

港警调查结果未明 香港民阵先传出解散 12.08.2021

香港教协在8月10日宣布解散引发议论，现在有消息指民主派示威游行背后的主要的组织平台民阵在面临警方调查之际也将做出相同决定。

Zur ARTE-Sendung Hongkong Eine Stadt im Widerstand Das Gesetz zur nationalen Sicherheit verbietet die Parole „Liberate Hong Kong, Revolution of Our Times“, die sich seit Juli 2019 durchgesetzt hat. © Enemy Productions Foto: WDR Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung Bild: Sendeanstalt/Copyright. Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv

北京重手再压 香港教协解散 11.08.2021

香港最大单一行业工会「香港教育专业人员协会」最近遭北京锁定两周后宣布解散。这是《香港国安法》通过以来对香港公民社会的又一打击。

Gold medallist Hong Kong's Cheung Ka Long celebrates on podium during the medal ceremony for the mens individual foil during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Makuhari Messe Hall in Chiba City, Chiba Prefecture, Japan, on July 26, 2021. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

港民众观奥运嘘中国国歌 警方展开调查 30.07.2021

7月26日，香港击剑选手张家朗为香港夺得暌违25年来的奥运金牌，然而香港民众在商场观看直播时，对颁奖乐播放中国国歌表达不满。香港警方接获投诉展开调查。

广告

媒体看中国

China Zhengzhou | Hochwasser | Überschwemmte Straße

德语媒体：有了自信 欧洲就不用选边站

《法兰克福汇报》指出，相比气候保护，就业岗位才是中国民众更为关心的议题，中共自然明白这一点。《南德意志报》则呼吁，欧洲只有通过加强自身竞争力，才能避免在中美争霸中被迫选边站。  