香港民阵传言解散 警方称继续搜集检控证据

（德国之声中文网）据报道，香港警方正在调查近二十年内每年组织“七一“游行的组织c（简称“民阵”），称其可能涉嫌违反香港国安法。

除了“七一“游行之外，民阵还在2019年中的反送中运动期间组织了几场大型游行抗议活动。香港警务处处长萧泽颐接受《大公报》专访说，警方正在搜集相关检控证据。

萧泽颐称，民阵自2002年成立一来，一直未有注册为社团。

香港落实国安法后，警方致函民阵，指其未有注册为社团，涉嫌违反《社团条例》。民阵表明，是一个民间组织平台，并非社团，且多年来都与警方开会讨论游行事宜。民阵负责人质疑说，如果民阵涉违社团条例，警方多年与民阵合作，是否也是公职人员行为失当？

萧泽颐说，任何违反法律的人，最好都不要以为他们可以逃脱制裁。

香港警方没有及时回应美联社的置评请求。

民阵将是北京去年在香港实施国安法后，对异议人士进行全面镇压的最新目标。该法包括四个罪名：分裂国家，颠覆国家政权、恐怖活动和勾结外国或境外势力危害国家安全。实施一年以来，该法已被用来逮捕100多名民主人士，并导致支持民主的《苹果日报》关闭。

镇压行动几乎压制了香港所有的反对声音，同时也招致美国对香港和中国政府官员的制裁。

《南华早报》周五（8月13日）报道说，民阵已决定解散，但没有公开宣布这一决定。美联社通过社交媒体请求置评，该组织未有回应；而该组织的公共电子邮箱则回复了一条“错误信息”。

自国安法颁布以来，因为担心遭到镇压，许多工会、协会和政治组织已经解散。该市最大的教师工会、被广泛认为支持民主的香港教协，本周也宣布解散，理由“近年社会和政治环境的改变，令我们不得不思考前路，而近期一些急剧的发展，亦令我们承受巨大的压力”。

民阵在2019年的反政府抗议活动中发挥了关键影响力，号召数次超过万人的游行，其中几次根据民阵统计更高达百万人。

萧泽颐称，民阵在过去一年中举行了多次可能违反国安法的集会。尽管中国当局曾明确表示国安法的追溯力与国际上刑事法律通常的规定一致，并不溯及既往。

警方从今年4月开始对民阵进行调查。

知名民主人士、民阵召集人陈皓桓和岑子杰均因政治活动而被监禁。陈皓桓以非法集结罪名在今年5月被判囚18个月。岑子杰自今年3月开始一直在押，原因是他参加了去年的非官方立法会初选，当局称该初选违法国安法。

（美联社、香港媒体）