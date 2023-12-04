香港民運人士周庭棄保 流亡加拿大永不回港

（德國之聲中文網）前「香港眾志」副秘書長周庭上週日（11月3日）在其個人社交媒體發布千字文宣布，她自今年9月離港赴加拿大讀書後，原訂12月要回港向警方報到，但她經過深思熟慮，也考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，決定不回去香港向警方報到，「也大概一輩子不會回去了」。

周庭因涉入2019年「反送中」抗爭，被指控包圍香港警察總部遭判入獄10個月，於2021年6月12日刑滿出獄，但她仍有《國安法》案件在身，被指控勾結境外勢力，並在被捕後獲保釋，需定期向警方報到。

遭安排深圳「參訪」？

這是周庭自兩年多年前出獄後，首度公開發文，同時也是她27歲生日當天。周庭在貼文中詳述出獄之後，近年仍飽受身心煎熬，經診斷患有焦慮症、驚恐症、創傷後壓力症及憂鬱症。

據周庭所述，今年7月初，她經香港國安處告知，如果想到加拿大升學，還有一個條件：即是由國安處人員「陪同」和「保護」到中國大陸，完成行程後，便會把她的護照交還，她只需在假期時回港報到即可。

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她強調：「不少香港人會北上娛樂消費，而我卻是被迫到中國大陸，以換取出境讀書的機會，只讓我感到非常諷刺。」

周庭稱，今年8月她在5名香港國安處人員的「陪同」下到深圳「參訪」，安排參觀「改革開放展覽」，了解中國及共產黨的發展，以及中國歷代領導人的「輝煌成就」。隨後，她也被安排到騰訊總部，以了解「祖國的科技發展」。

周庭表示，整趟行程中，雖然沒有安排面見任何中國的官員，也沒有接受中國公安部的盤問，「但我感覺到自己全程是一直被監視的」。當參訪到「重點行程」時，她亦有被要求和展覽的燈箱或logo打卡合照，隨行的深圳人員也不斷拍下她的照片。

「我知道，在國安面前，其實我沒有拒絕的權利。」在談到深圳行時，周庭也表達了自己的恐懼：「萬一有什麼事情，我就是『主動送中』了」、「生怕所有事情都會是自己的最後」。

擔憂返港仍會被盤查

周庭解釋，這個決定是經過深思熟慮，並非蓄意欺騙國安，自己甚至已經買了原本回港的機票。

「如果我回去報到，國安即使不拘捕或收回護照，也很有可能會像之前那樣，提出一些條件、或進行問話，而我需要滿足他們才能回到加拿大」。她認為，即使12月底警方不這樣做，隔年再次回港時，隨着香港形勢變得更嚴峻，警方也隨時可以再以調查為由禁止她出境。

「我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰」，周庭寫道。

對於未來的規劃，她則說：「在加拿大學習和療傷的同時，也希望能重拾過去因情緒病和種種壓力而放下了的興趣，好好建立屬於自己的節奏」，並表明自己目前仍在多倫多。日本東京電視台12月4日發布的專訪中，周庭則透露未來考慮申請庇護。

至截稿為止，周庭在Instagram上的該則貼文已經獲得13.6萬個讚，大部分的網友對她表示祝福。

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香港警方譴責

香港警務處週一（12月3日）在官網發文指「嚴厲譴責公然表示棄保潛逃行為」，儘管未點名周庭，但內文描述與周庭情況吻合。

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香港警務處在新聞稿中表示，警務處國家安全處已留意到，最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到。對此，「警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為」，並呼籲當事人「懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路」，以免一生背負「逃犯」之名。但香港警方並未回應，是否曾有安排周庭到深圳「參訪」一事。

新聞稿指出，該女子於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後她於2020年底至2021年中因其他案件入獄。而出獄後，仍繼續接受國安處保釋候查。警方亦根據《香港國安法》第43條附表二的權力，限制該名女子離境。

其間，該女子每次均按時向警方報到，態度合作。該名女子早前向警方透露，希望能到外地升學並提供文件證明已被錄取，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至12月。

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